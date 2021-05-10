Із загиблим захисником України, сержантом батальйону "Айдар" Юрієм Опришком (позивний Боня) попрощалися на Полтавщині. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 10 травня, у місті Кременчук Полтавської області відбулася церемонія прощання з Юрієм Леонідовичем Опришком (позивний Боня), 12.11.1978 року народження, уродженцем села Ялинці Кременчуцького району Полтавської області, молодшим сержантом, головним сержантом штурмової роти 24-го окремого штурмового батальйону "Айдар" 53-ї окремої механізованої бригади, який 9 квітня цього року в районі села Старогнатівка Бойківського району Донецької області зазнав важкого кульового поранення у голову, від якого помер 7 травня у військово-медичному клінічному центрі Західного регіону у місті Львів.

Про це йдеться у матеріалі "Суспільного", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Юрія Опришка відспівують у Свято-Миколаївському соборі у Кременчуці, а поховають у селі Ялинці, звідки він родом. Аби попрощатися з ним, зібралися рідні, знайомі, бойові побратими та місцеві жителі.

Близько 13:20 загиблого перевезли у село, де він народився і проживав. На місцевому кладовищі його поховають. Попрощатися з Юрієм Опришком прийшло більше сотні місцевих жителів.

Військовий служив у 53-й бригаді. Контракт зі Збройними силами спочатку підписав 2015, а демобілізувався узимку 2016. На службу повернувся 2019. Тоді попросився у штурмовий батальйон "Айдар". Мав позивний "Боня".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Воїн "Айдару" Юрій Опришко помер у госпіталі Львова після кульового поранення, якого зазнав 9 квітня. ФОТО

9 квітня Юрій Опришко отримав кульове поранення у потилицю. Спочатку його лікували в Маріуполі, а згодом перевезли у львівський військовий госпіталь. Поруч із ним у лікарні весь час була дружина Леся. Чоловік помер зранку 7 травня у шпиталі, розповів речник обласного центру комплектування та соцпідтримки Роман Істомін.

У Юрія Опришка залишилися мати, дружина та двоє дітей – чотирирічна донька та двадцятирічний син", - зазначається у повідомленні.











