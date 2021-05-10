З воїном 81-ї ОАЕМБр Віктором Городніченком, який помер від поранення, завданого снайпером терористів, попрощаються 12 травня на Полтавщині. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Суспільство Фоторепортаж
У середу, 12 травня, в місті Миргород Полтавської області орієнтовно о 13.00 відбудеться церемонія прощання з Віктором Анатолійовичем Городніченком, уродженцем селища Ромодан Миргородського району Полтавської області, старшим солдатом, військовослужбовцем 81-ї окремої аеромобільної бригади, який 28 квітня цього року в районі селища Зайцеве Бахмутського району Донецької області зазнав важкого кульового поранення, завданого снайпером найманців РФ, від якого помер 8 травня у військово-медичному клінічному центрі Північного регіону в місті Харків.
Про це йдеться на офіційній Фейсбук-сторінці Полтавського обласного ТЦК та СП, повідомляє Цензор.НЕТ.
"У середу, 12 травня, близько 13:00 в Миргороді відбудеться віддання військових почестей під час поховання старшого солдата Городніченка Віктора Анатолійовича.
Старший солдат Городніченко зазнав поранення 28 квітня на позиції біля села Зайцеве Бахмутського району - куля снайпера влучила в нижню частину живота. Медики боролися за життя військовослужбовця, але 8 травня, після перенесених численних операцій, українського воїна не стало", - наголошується в повідомленні.
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