Поліцейські провели перевірку низки населених пунктів на Донбасі - складено 15 протоколів, - штаб ООС. ФОТОрепортаж

Правоохоронці провели оперативно-профілактичну перевірку території населених пунктів Гірське, Золоте, Тошківка та Нижнє Сєвєродонецького району Луганської області.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі штабу ООС.

"Понад 100 правоохоронців з числа поліцейських, патрульних, бійців батальйону поліції особливого призначення та нацгвардійців, які входять до складу ООС, провели комплексну оперативно-профілактичну перевірку населених пунктів, які розташовані на лінії розмежування.

Співробітники Національної поліції зі складу ООС діяли у піших та автомобільних патрулях. Ці заходи спрямовані на недопущення погіршення криміногенної ситуації у населених пунктах, посиленню охорони публічного порядку та безпеки громадян, запобігання незаконному обігу зброї, боєприпасів та наркотичних речовин", - зазначається в повідомленні.

Читайте також: Знищення позицій найманців РФ на Донбасі: "Сидів би у себе під Костромою, але вирішив подратувати українців голою сракою!" ВIДЕО безпілотника

Загалом, поліція склала 15 матеріалів за різними адміністративними правопорушеннями. Крім цього, поліцейські проводили активну роз’яснювальну роботу щодо необхідності дотримання протиепідемічних заходів, розповідали про те, що потрібно робити аби не стати жертвою шахраїв.

"За підсумками проведених заходів правоохоронці та представники Національної гвардії України перевірили близько 300 осіб та 159 транспортних засобів. Слід зауважити, що профілактичні заходи на території населених пунктів, які розміщені в районі проведення ООС триватимуть й надалі", - резюмується в повідомленні.







