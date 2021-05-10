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Нацполіція (13922) перевірка (557)

Поліцейські провели перевірку низки населених пунктів на Донбасі - складено 15 протоколів, - штаб ООС. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж

Правоохоронці провели оперативно-профілактичну перевірку території населених пунктів Гірське, Золоте, Тошківка та Нижнє Сєвєродонецького району Луганської області.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі штабу ООС.

"Понад 100 правоохоронців з числа поліцейських, патрульних, бійців батальйону поліції особливого призначення та нацгвардійців, які входять до складу ООС, провели комплексну оперативно-профілактичну перевірку населених пунктів, які розташовані на лінії розмежування.

Співробітники Національної поліції зі складу ООС діяли у піших та автомобільних патрулях. Ці заходи спрямовані на недопущення погіршення криміногенної ситуації у населених пунктах, посиленню охорони публічного порядку та безпеки громадян, запобігання незаконному обігу зброї, боєприпасів та наркотичних речовин", - зазначається в повідомленні.

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Загалом, поліція склала 15 матеріалів за різними адміністративними правопорушеннями. Крім цього, поліцейські проводили активну роз’яснювальну роботу щодо необхідності дотримання протиепідемічних заходів, розповідали про те, що потрібно робити аби не стати жертвою шахраїв.

"За підсумками проведених заходів правоохоронці та представники Національної гвардії України перевірили близько 300 осіб та 159 транспортних засобів. Слід зауважити, що профілактичні заходи на території населених пунктів, які розміщені в районі проведення ООС триватимуть й надалі", - резюмується в повідомленні. 

Поліцейські провели перевірку низки населених пунктів на Донбасі - складено 15 протоколів, - штаб ООС 01
Поліцейські провели перевірку низки населених пунктів на Донбасі - складено 15 протоколів, - штаб ООС 02
Поліцейські провели перевірку низки населених пунктів на Донбасі - складено 15 протоколів, - штаб ООС 03
Поліцейські провели перевірку низки населених пунктів на Донбасі - складено 15 протоколів, - штаб ООС 04
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хотіли повторіть, як у Маріку 2014-го..?

шиш..!
ВАВИЛОН''13 заархівував - https://www.youtube.com/watch?v=Z4zrf152R2o&t=5s&ab_channel=%23BABYLON%2713
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10.05.2021 16:41 Відповісти
Якби місцеві були більшь патріотично налаштовані, то все закінчилось би так
https://www.youtube.com/watch?v=LHa2XkfGEII&t=86s&ab_channel=%D0%A2%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%81%D0%A2%D0%92
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10.05.2021 17:20 Відповісти
а такое как ВАМ https://twitter.com/Dialog_UA/status/1391737515212775425
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10.05.2021 17:32 Відповісти
Ви ж бачете, что вони не розуміють, що 30 років вже як совка немає. Вони думають, що й досі живуть в совку.
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10.05.2021 19:52 Відповісти
 
 