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Львів (2080) пожежа (3744) ДСНС (4460)

Багатоповерхівка горіла у Львові, евакуювали близько 100 осіб. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події

Майже 100 мешканців багатоповерхівки на вул. Виговського у Львові евакуювали через сильне задимлення внаслідок пожежі у квартирі на другому поверсі.

Про це повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій, інформує Цензор.НЕТ.

Пожежа виникла на другому поверсі десятиповерхового житлового будинку близько дев'ятої години вечора.

О 21:19 підрозділи ДСНС пожежу локалізували, о 23:04 - погасили.

"Попередньо жертв і постраждалих немає. Підрозділи ДСНС евакуювали близько 100 мешканців", - сказано в повідомленні.

До гасіння були залучені 40 рятувальників і 10 одиниць техніки ДСНС.

Багатоповерхівка горіла у Львові, евакуювали близько 100 осіб 01

Багатоповерхівка горіла у Львові, евакуювали близько 100 осіб 02
Багатоповерхівка горіла у Львові, евакуювали близько 100 осіб 03
Багатоповерхівка горіла у Львові, евакуювали близько 100 осіб 04
Багатоповерхівка горіла у Львові, евакуювали близько 100 осіб 05
Багатоповерхівка горіла у Львові, евакуювали близько 100 осіб 06
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Горіла хата, палала.
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10.05.2021 23:58 Відповісти
Недаром с пожарными календари делают!!!
Молодцы мужики!
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11.05.2021 00:00 Відповісти
Справжня новина. Не те що якісь там відосіки з вічно бекаючою твариною.
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11.05.2021 00:20 Відповісти
На то он и пожар, чтоб огнеборцы не дремали.
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11.05.2021 02:10 Відповісти
На то он и пожар, чтоб огнеборцы не дремали.
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11.05.2021 02:11 Відповісти
Зачем два раза постить или клава глючитБагатоповерхівка горіла у Львові, евакуювали близько 100 осіб - Цензор.НЕТ 9705
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11.05.2021 12:01 Відповісти
 
 