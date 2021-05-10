Багатоповерхівка горіла у Львові, евакуювали близько 100 осіб. ФОТОрепортаж

Майже 100 мешканців багатоповерхівки на вул. Виговського у Львові евакуювали через сильне задимлення внаслідок пожежі у квартирі на другому поверсі.

Про це повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій, інформує Цензор.НЕТ.

Пожежа виникла на другому поверсі десятиповерхового житлового будинку близько дев'ятої години вечора.

О 21:19 підрозділи ДСНС пожежу локалізували, о 23:04 - погасили.

"Попередньо жертв і постраждалих немає. Підрозділи ДСНС евакуювали близько 100 мешканців", - сказано в повідомленні.

До гасіння були залучені 40 рятувальників і 10 одиниць техніки ДСНС.









