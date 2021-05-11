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вакцина (3528) МОЗ (3881) підробка (340) СБУ (10030) Pfizer (168)

Ліквідовано канал незаконного продажу підробленої вакцини Pfizer. Вартість одного фейкового "препарату" становила $250, - СБУ. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Події

СБУ виявила міжнародне злочинне угруповання, яке продавало підроблені "вакцини" проти коронавірусу. Зловмисники широко рекламували свої послуги і стверджували, що можуть поставляти вакцину від американської компанії Pfizer. Насправді, вони займалися шахрайством і не мали жодного стосунку до оригінальної продукції.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

"Співробітники спецслужби встановили, що до складу угруповання входили громадяни України, РФ, Нігерії та Сьєрра-Леоне. Скориставшись інформаційним приводом, що американська компанія "Pfizer" офіційно почала поставки в Україну, шахраї вирішили на цьому заробити. У мережі Інтернет вони розмістили рекламу щодо функціонування підприємств, зареєстрованих на території України, що начебто мають можливість поставляти вакцину від "Pfizer", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, щоб переконати клієнтів у наявності вакцини, члени злочинної групи надавали потенційним покупцям підроблені гарантійні листи від українських банків, де були зазначені розрахункові рахунки для переведення коштів, які відкриті на громадян України.

Вартість однієї фейкової "вакцини" становила $250. Зловмисники працювали насамперед на клієнтів з РФ та Індії. Задокументовано факти отримання передплат від "клієнтів" на тисячі доларів США.

Уточнюється, що Спецслужба у співпраці з Міністерством охорони здоров'я України, викрила зловмисників і перекрила канал незаконного продажу підробленої вакцини Pfizer в інші країни наприкінці квітня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Жінка на Львівщині за 500 грн продавала підроблені довідки про проходження тестування на коронавірус, - поліція

Ліквідовано канал незаконного продажу підробленої вакцини Pfizer. Вартість одного фейкового препарату становила $250, - СБУ 01
Ліквідовано канал незаконного продажу підробленої вакцини Pfizer. Вартість одного фейкового препарату становила $250, - СБУ 02
Ліквідовано канал незаконного продажу підробленої вакцини Pfizer. Вартість одного фейкового препарату становила $250, - СБУ 03
Ліквідовано канал незаконного продажу підробленої вакцини Pfizer. Вартість одного фейкового препарату становила $250, - СБУ 04

"Таким чином, СБУ не дала зловмисникам дискредитувати Україну в очах американської компанії Pfizer. Відповідно до політики американської компанії "Пфайзер Продактс Інк" поставки вакцини проти COVID-19 здійснюється виключно за контрактами, укладеними між компаніями групи Pfizer та державою", - наголошують в СБУ.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+3
Втюрить коцам фуфломицин по цене 250 дол. за штуку - нормас.
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11.05.2021 10:34
+2
Реально ж Беленюк. Он еще мог єкспрєсс тест сделать нюхамши потную подмышку Ликвидирован канал незаконной продажи поддельной вакцины Pfizer. Стоимость одного фейкового "препарата" составляла $250, - СБУ - Цензор.НЕТ 1959
Ликвидирован канал незаконной продажи поддельной вакцины Pfizer. Стоимость одного фейкового "препарата" составляла $250, - СБУ - Цензор.НЕТ 6382
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11.05.2021 10:26
+2
Если водяры туда налить подействует Ликвидирован канал незаконной продажи поддельной вакцины Pfizer. Стоимость одного фейкового "препарата" составляла $250, - СБУ - Цензор.НЕТ 9400
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11.05.2021 10:39
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Тю! Получали предоплату от кацапов? Так это подвиг! Ликвидирован канал незаконной продажи поддельной вакцины Pfizer. Стоимость одного фейкового "препарата" составляла $250, - СБУ - Цензор.НЕТ 7983
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11.05.2021 10:20 Відповісти
Та да, я тоже не понял за что их нагнули! Наверное в число объегоренных клиентов оказались расейские бизнес-партнеры Зеленского - пригразили, что его сериальчиков больше не купят
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11.05.2021 12:14 Відповісти
нехай заплатять податок і продовжують )))
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11.05.2021 12:17 Відповісти
Беленюк попался
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11.05.2021 10:20 Відповісти
Реально ж Беленюк. Он еще мог єкспрєсс тест сделать нюхамши потную подмышку Ликвидирован канал незаконной продажи поддельной вакцины Pfizer. Стоимость одного фейкового "препарата" составляла $250, - СБУ - Цензор.НЕТ 1959
Ликвидирован канал незаконной продажи поддельной вакцины Pfizer. Стоимость одного фейкового "препарата" составляла $250, - СБУ - Цензор.НЕТ 6382
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11.05.2021 10:26 Відповісти
Втюрить коцам фуфломицин по цене 250 дол. за штуку - нормас.
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11.05.2021 10:34 Відповісти
А вдруг на них положительно подействует?
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11.05.2021 10:36 Відповісти
Если водяры туда налить подействует Ликвидирован канал незаконной продажи поддельной вакцины Pfizer. Стоимость одного фейкового "препарата" составляла $250, - СБУ - Цензор.НЕТ 9400
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11.05.2021 10:39 Відповісти
бояры, они же не алкачи какие то а мокшане цивилизованные.
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11.05.2021 10:52 Відповісти
единственный положительный эфект фуфломицина на кацапов - рога отрастают более тонкими и ветвистыми
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11.05.2021 11:49 Відповісти
Попались благодаря накладным, картон цена за картону.
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11.05.2021 10:35 Відповісти
Цена за картону... Это бляха муха как?
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11.05.2021 10:38 Відповісти
За ящик.
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11.05.2021 12:30 Відповісти
А нефиг на чужие пОльты заглядываться! Самим не хватает Ликвидирован канал незаконной продажи поддельной вакцины Pfizer. Стоимость одного фейкового "препарата" составляла $250, - СБУ - Цензор.НЕТ 8032
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11.05.2021 10:41 Відповісти
А чим відмінна підробна від непідробної?
Наприклад, куплена в магазини горілка чи зроблена вдома?
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11.05.2021 11:30 Відповісти
 
 