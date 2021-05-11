Ліквідовано канал незаконного продажу підробленої вакцини Pfizer. Вартість одного фейкового "препарату" становила $250, - СБУ. ФОТО

СБУ виявила міжнародне злочинне угруповання, яке продавало підроблені "вакцини" проти коронавірусу. Зловмисники широко рекламували свої послуги і стверджували, що можуть поставляти вакцину від американської компанії Pfizer. Насправді, вони займалися шахрайством і не мали жодного стосунку до оригінальної продукції.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

"Співробітники спецслужби встановили, що до складу угруповання входили громадяни України, РФ, Нігерії та Сьєрра-Леоне. Скориставшись інформаційним приводом, що американська компанія "Pfizer" офіційно почала поставки в Україну, шахраї вирішили на цьому заробити. У мережі Інтернет вони розмістили рекламу щодо функціонування підприємств, зареєстрованих на території України, що начебто мають можливість поставляти вакцину від "Pfizer", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, щоб переконати клієнтів у наявності вакцини, члени злочинної групи надавали потенційним покупцям підроблені гарантійні листи від українських банків, де були зазначені розрахункові рахунки для переведення коштів, які відкриті на громадян України.

Вартість однієї фейкової "вакцини" становила $250. Зловмисники працювали насамперед на клієнтів з РФ та Індії. Задокументовано факти отримання передплат від "клієнтів" на тисячі доларів США.

Уточнюється, що Спецслужба у співпраці з Міністерством охорони здоров'я України, викрила зловмисників і перекрила канал незаконного продажу підробленої вакцини Pfizer в інші країни наприкінці квітня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Жінка на Львівщині за 500 грн продавала підроблені довідки про проходження тестування на коронавірус, - поліція









"Таким чином, СБУ не дала зловмисникам дискредитувати Україну в очах американської компанії Pfizer. Відповідно до політики американської компанії "Пфайзер Продактс Інк" поставки вакцини проти COVID-19 здійснюється виключно за контрактами, укладеними між компаніями групи Pfizer та державою", - наголошують в СБУ.