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Київ (13835) трансплантація (99)

У Київському міському центрі нефрології та діалізу вперше посмертно трансплантували нирку. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Київські новини Суспільство Здоров'я

Наприкінці минулого тижня в Київському міському центрі нефрології та діалізу вперше посмертно трансплантували нирку.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник, передає Цензор.НЕТ.

"Її отримав 40-річний киянин, нирки якого повністю втратили свою функцію у 2016 році. Відтоді чоловік перебував на гемодіалізі, який тричі на тиждень проходив у Київському міському центрі нефрології та діалізу. Два місяці тому пацієнт став на "лист очікування" нового органу", - написав Поворозник.

За його словами, донором для реципієнта став 57-річний чоловік, який потрапив до Київської обласної лікарні з діагнозом "гострий геморагічний інсульт".

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"На жаль, усі спроби його врятувати були марними. Консиліум лікарів діагностував у пацієнта смерть мозку, а дружина дала згоду на донорство. Операція розпочалася пізно увечері 6 травня і тривала три години. Донорська нирка запрацювала одразу ж на операційному столі. Після такої складної операції важко давати прогнози, бо на пацієнта ще чекає тривалий процес відновлення. Проте сьогодні можна стверджувати - стан пацієнта стабільний", - наголосив Поворозник.

У Київському міському центрі нефрології та діалізу вперше посмертно трансплантували нирку 01
У Київському міському центрі нефрології та діалізу вперше посмертно трансплантували нирку 02
У Київському міському центрі нефрології та діалізу вперше посмертно трансплантували нирку 03
У Київському міському центрі нефрології та діалізу вперше посмертно трансплантували нирку 04
У Київському міському центрі нефрології та діалізу вперше посмертно трансплантували нирку 05
У Київському міському центрі нефрології та діалізу вперше посмертно трансплантували нирку 06
У Київському міському центрі нефрології та діалізу вперше посмертно трансплантували нирку 07
У Київському міському центрі нефрології та діалізу вперше посмертно трансплантували нирку 08
У Київському міському центрі нефрології та діалізу вперше посмертно трансплантували нирку 09
У Київському міському центрі нефрології та діалізу вперше посмертно трансплантували нирку 10

Як повідомили в пресслужбі КМДА, Київський центр нефрології та діалізу минулого року приєднався до пілотного проєкту МОЗ України з трансплантації. Першу таку операцію в Центрі виконали на початку квітня. Нині трансплантовано вже три нирки від родинного донора і одну від посмертного.

У "листі очікування" Центру наразі перебуває більш як сотня пацієнтів. Це ті, хто уже висловили готовність до трансплантації.

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Загалом же замісну ниркову терапію методом гемодіалізу у Центрі проходять 896 пацієнтів. Більшості з них показана трансплантація. Також спеціалісти Київського міського центру нефрології та діалізу опікуються 228 пацієнтами, які живуть трансплантованими в Україні та закордоном із донорськими органами.

Автор: Наталя Джума
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В Киевском городском центре нефрологии и диализа впервые посмертно трансплантировали почку - Цензор.НЕТ 7274
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11.05.2021 11:16 Відповісти
В школе в раше расстреляли детей!!!! Вот вам и .....
https://www.rbc.ru/photoreport/11/05/2021/609a2ef49a79470cd992dc50
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11.05.2021 11:18 Відповісти
https://www.rbc.ru/photoreport/11/05/2021/609a2ef49a79470cd992dc50
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11.05.2021 11:19 Відповісти
опять Вадик-терминатор бушует с обрезом? одновременно левой рукой закладывает бомбы зубами активирует детонаторы левой ногой ведёт перекрестный огонь на правой ноге у него планшет с датчиком движения а на спине 4 ствола-шмеля, на подвесе лимонки с рожками а на шее калаш, одновременно с карманов сыпался рязанский сахар, Вадик -терминатор вошел в историю вяликой расее, покойся с миром Вадик, ГРУ тебя никогда не забудет.
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11.05.2021 11:45 Відповісти
 
 