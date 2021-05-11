ВМС ЗСУ спільно з береговою охороною США провели тренування типу PASSEX в акваторії Чорного моря. ФОТОрепортаж

В акваторії Чорного моря проведено тренування типу PASSEX із залученням сил і засобів Військово-морських сил (ВМС) Збройних сил України, Берегової охорони США і Морської охорони Державної прикордонної служби України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ВМС ЗСУ у Facebook.

Зазначається, що тренування проводилося з метою посилення рівня безпеки в Чорному морі та підвищення взаємосумісності екіпажів кораблів України і США для виконання спільних завдань у складі багатонаціональних тактичних груп за стандартами та процедурами, прийнятими державами-членами та партнерами НАТО.

"Це дуже дієвий інструмент який наближає український флот до стандартів Північноатлантичного альянсу", – наголосив командувач ВМС ЗС України контр-адмірал Олексій Неїжпапа.



















У заході були задіяні патрульний катер типу Айленд "Старобільськ", гелікоптер МІ-14 ВМС ЗС України, патрульний катер берегової охорони США Hamilton та флагман Морської охорони ДПС України корабель "Григорій Куроп'ятников"

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"Екіпажі кораблів та катерів відпрацювали елементи з тактичного маневрування, сигналовиробництва з використанням міжнародної системи сигналів, висвітлення морської обстановки в районах інтенсивного цивільного судноплавства, тренування зі зв’язку, відбиття ударів засобів повітряного нападу противника тощо", - йдеться з повідомленні.

Після закінчення тренування в морі, американські військові моряки провели показове заняття для українських колег на борту катера Берегової охорони США Hamilton.