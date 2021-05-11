П'яний чоловік в Одеській області підпалив сусідку, яка намагалася перешкодити йому бити дружину, - поліція. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж
В Одеській області чоловік облив свою сусідку легкозаймистою речовиною і підпалив. Постраждалу жінку госпіталізували.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Сектор поліцейської діяльності №1 Подільського районного управління поліції.
"Учора 37-річна громадянка була госпіталізована в місцеву лікарню з опіками шиї, тулуба та кінцівок. Стан її стабільно важкий. Як встановили поліцейські, постраждала намагалася заспокоїти сусіда, який сварився з дружиною і хотів її побити. Агресивно налаштований нетверезий чоловік відреагував на це лайкою, а потім облив сусідку легкозаймистою речовиною і кинув у неї запальничку. Жінку загасили мешканці села, які почули крики про допомогу. Вони ж викликали "швидку" і поліцію", - йдеться в повідомленні.
Як зазначили в поліції, нині 54-річний правопорушник поміщений в ізолятор тимчасового тримання.
Його дії слідство кваліфікувало за ч.1 ст.15 та ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України.
"Призначено експертизи, допитуються очевидці та свідки події. Вирішується питання про оголошення фігуранту підозри та обрання запобіжного заходу", - зазначив начальник Подільського районного управління поліції Олександр Ноздратенко.
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