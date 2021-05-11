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П'яний чоловік в Одеській області підпалив сусідку, яка намагалася перешкодити йому бити дружину, - поліція. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж

В Одеській області чоловік облив свою сусідку легкозаймистою речовиною і підпалив. Постраждалу жінку госпіталізували.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Сектор поліцейської діяльності №1 Подільського районного управління поліції.

"Учора 37-річна громадянка була госпіталізована в місцеву лікарню з опіками шиї, тулуба та кінцівок. Стан її стабільно важкий. Як встановили поліцейські, постраждала намагалася заспокоїти сусіда, який сварився з дружиною і хотів її побити. Агресивно налаштований нетверезий чоловік відреагував на це лайкою, а потім облив сусідку легкозаймистою речовиною і кинув у неї запальничку. Жінку загасили мешканці села, які почули крики про допомогу. Вони ж викликали "швидку" і поліцію", - йдеться в повідомленні.

Пяний чоловік в Одеській області підпалив сусідку, яка намагалася перешкодити йому бити дружину, - поліція 01

Як зазначили в поліції, нині 54-річний правопорушник поміщений в ізолятор тимчасового тримання.

Його дії слідство кваліфікувало за ч.1 ст.15 та ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України.

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"Призначено експертизи, допитуються очевидці та свідки події. Вирішується питання про оголошення фігуранту підозри та обрання запобіжного заходу", - зазначив начальник Подільського районного управління поліції Олександр Ноздратенко.

Пяний чоловік в Одеській області підпалив сусідку, яка намагалася перешкодити йому бити дружину, - поліція 02
Фото: сайт поліції

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+12
Я даже знаю за кого они голосовали включая соседку Пьяный мужчина в Одесской области поджег соседку, которая пыталась помешать ему избивать жену, - полиция - Цензор.НЕТ 7058
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11.05.2021 14:11
+8
Сваты лимитед едишон Пьяный мужчина в Одесской области поджег соседку, которая пыталась помешать ему избивать жену, - полиция - Цензор.НЕТ 4052
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11.05.2021 14:12
+5
Тихо шифером шурша
Едет крьіша не спеша. Пьяный мужчина в Одесской области поджег соседку, которая пыталась помешать ему избивать жену, - полиция - Цензор.НЕТ 333
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11.05.2021 14:11
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Тихо шифером шурша
Едет крьіша не спеша. Пьяный мужчина в Одесской области поджег соседку, которая пыталась помешать ему избивать жену, - полиция - Цензор.НЕТ 333
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11.05.2021 14:11 Відповісти
це шо серіал новий?)
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11.05.2021 14:11 Відповісти
Сваты лимитед едишон Пьяный мужчина в Одесской области поджег соседку, которая пыталась помешать ему избивать жену, - полиция - Цензор.НЕТ 4052
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11.05.2021 14:12 Відповісти
в большинстве случаев так подобные существа были воспитаны, если сейчас общество продуцирует более моральных граждан, то есть надежда на улучшение обстановки
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11.05.2021 15:08 Відповісти
так не участвуйте, кто же заставляет ?
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11.05.2021 15:30 Відповісти
Я даже знаю за кого они голосовали включая соседку Пьяный мужчина в Одесской области поджег соседку, которая пыталась помешать ему избивать жену, - полиция - Цензор.НЕТ 7058
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11.05.2021 14:11 Відповісти
по ходу ваш заказчик обратно допускает ту же самую ошибку, что на выборах президента? Не знаю какая там политика у вас, но она бес полезная все равно, народ даже на следующий не выберет Алексеевича, ну зато Александровича это точно.
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11.05.2021 16:18 Відповісти
Есть еще на одессчине поджигатели ! Стало быть надо укреплять службу спасения.
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11.05.2021 14:16 Відповісти
Утилизировать таких надо на пожиттеве.Строить тюрьмы.
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11.05.2021 14:35 Відповісти
П'яний чоловік в Одеській області підпалив сусідку, яка намагалася перешкодити йому бити дружину, - поліція - Цензор.НЕТ 8136
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11.05.2021 14:47 Відповісти
Заступався декілька разів за сусідку , коли її чоловік дубасив ! Так потім на мене дивились як на ворога ! Після другого разу сказав що навіть як буде вбивати , я не допоможу !
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11.05.2021 18:20 Відповісти
Хехе, это не благодарное дело. Потом крайним будешь. В фильмах насмотрятся о неравнодушии, а потом всовывают нос куда не просят. Для этого есть суд, а так проще соучастником стать. Я так за бабу заступился в центре, ушатал 3оих, потом писал в райотделе объяснение, почему напал на 3оих мужчин. Курица та, даже потом не могла причину конфликта назвать. В итоге, выглядишь как дурак. Хорошо хоть, статью не приклеили.
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13.05.2021 16:06 Відповісти
 
 