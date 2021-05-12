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Новини Фото Події Репресії в окупованому Криму
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Російські силовики застрелили узбека-мусульманина Аюба Рахімова у власному будинку під Сімферополем, - правозахисниця. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події

Сьогодні, 11 травня, російські силовики під час обшуку в селі Дубки під Сімферополем застрелили громадянина Узбекистану, мусульманина Аюба Рахімова, що проживає в окупованому Криму.

Про це правозахисниця Луфтіє Зудієва повідомила на своїй сторінці в соціальній мережі "Фейсбук", передає Цензор.НЕТ.

"У Сімферополі в мікрорайоні Дубки розстріляно у своєму будинку мусульманина-узбека Аюба (Набі) Рахімова. Вчора його бачили на іфтарі в Сімферопольському районі Ак-Мечеть.

Чоловік, за словами знайомих і сусідів, заробляв на життя тим, що готував їжу для розговіння на іфтар. За версією силовиків, він чинив опір під час обшуку, але вірити людям, які запроторили в тюрми вже понад 80 невинних людей - кримських татар, я ніколи не поспішаю", - зазначила Зудієва.

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Вона також додала, що дружину загиблого чоловіка - Сахібу Бурханову разом із сином досі не можуть знайти.

"Її забрав після обшуку в їхньому будинку в селі Завітне Совєтського району Криму начальник відділення з питань міграції. Сусіди та односельці масово подають заяви в поліцію про зникнення Сахіби і 15-річного сина", - зазначила правозахисниця.

Російські силовики застрелили узбека-мусульманина Аюба Рахімова у власному будинку під Сімферополем, - правозахисниця 01
Російські силовики застрелили узбека-мусульманина Аюба Рахімова у власному будинку під Сімферополем, - правозахисниця 02

На фото: 11-річна Муміна і 15-річний Так'юддін. Сьогодні вони та інші діти в цій сім'ї залишилися без батька.

Російські силовики застрелили узбека-мусульманина Аюба Рахімова у власному будинку під Сімферополем, - правозахисниця 03
Російські силовики застрелили узбека-мусульманина Аюба Рахімова у власному будинку під Сімферополем, - правозахисниця 04
Російські силовики застрелили узбека-мусульманина Аюба Рахімова у власному будинку під Сімферополем, - правозахисниця 05
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Топ коментарі
+24
КАЦАПИ НЕВЖЕ ВИ ВІРЕТЕ ЩО ВАС ХТОСЬ ПОЖАЛІЄ І ДАСТЬ ПРИХИСТОК
КОЛИ ВАША паРАША - КРЕМЛЯНДІЯ ПОЧНЕ ГОРІТИ І РУХНЕ ?
Що посіяли, те і пожнете ... Российские силовики застрелили узбека-мусульманина Аюба Рахимова в собственном доме под Симферополем, - правозащитница - Цензор.НЕТ 2738
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11.05.2021 18:51
+12
Вот тут в одном только сожалею что - почему вот так вот не задержали медведчука и козака... Российские силовики застрелили узбека-мусульманина Аюба Рахимова в собственном доме под Симферополем, - правозащитница - Цензор.НЕТ 5978
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11.05.2021 18:54
+7
Лопнет терпение у татар,будут вате резать бошки как баранам.
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11.05.2021 18:58
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КАЦАПИ НЕВЖЕ ВИ ВІРЕТЕ ЩО ВАС ХТОСЬ ПОЖАЛІЄ І ДАСТЬ ПРИХИСТОК
КОЛИ ВАША паРАША - КРЕМЛЯНДІЯ ПОЧНЕ ГОРІТИ І РУХНЕ ?
Що посіяли, те і пожнете ... Российские силовики застрелили узбека-мусульманина Аюба Рахимова в собственном доме под Симферополем, - правозащитница - Цензор.НЕТ 2738
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11.05.2021 18:51 Відповісти
куда поедет Путин - там надо фотографии всех им убиенных, но все фото надо будет за Путиным "Мрией" возить. Правда ему как-то страшно и без этого:
Российские силовики застрелили узбека-мусульманина Аюба Рахимова в собственном доме под Симферополем, - правозащитница - Цензор.НЕТ 3987
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11.05.2021 18:53 Відповісти
Вот тут в одном только сожалею что - почему вот так вот не задержали медведчука и козака... Российские силовики застрелили узбека-мусульманина Аюба Рахимова в собственном доме под Симферополем, - правозащитница - Цензор.НЕТ 5978
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11.05.2021 18:54 Відповісти
Потому что зеля что-то увидел в глазах тупина и потух как кролик перед удавом.
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11.05.2021 18:59 Відповісти
Поэтому что это постановка рассчитанная на зелохторат
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11.05.2021 19:06 Відповісти
RIP
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11.05.2021 18:58 Відповісти
Лопнет терпение у татар,будут вате резать бошки как баранам.
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11.05.2021 18:58 Відповісти
Если это правда , то узбеки будут мстить , пока не ликвидируют того человека . Узбеки понимают только силу , когда епа .. шишь типо джеб . )) . Так , что кацапы , - берегитесь теперь . ))
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11.05.2021 19:09 Відповісти
Та там и мстить нечего...в Узбекистане кацапов за людей не считают...их могут убить, ограбить, ******* жену кацапа, впаять лагерьный срок при самообороне...Но уехать кацапы не имеют права..иначе тюрма всем членам семьи ))))
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11.05.2021 21:14 Відповісти
Хотелось бы,в освождённом Крыму,на должностях полицейских видеть только татар!
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11.05.2021 19:14 Відповісти
Крым - земля татар. Будь полуостров не АРК ,а Автономная Крымско-Татарская Республика то и мордве было бы проблематично его захватить.
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11.05.2021 21:00 Відповісти
На мацкве 1.5 млн. мусульсан и взять власть в свои руки им ни чего не стоит, тем более что кацапы и их мусорня их боится до одури!!!!!!
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11.05.2021 19:17 Відповісти
Фашисты недобитые
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11.05.2021 19:36 Відповісти
Шакали мокшанські. Єдине на що здатні, зграєю нападати на беззахисних.
Российские силовики застрелили узбека-мусульманина Аюба Рахимова в собственном доме под Симферополем, - правозащитница - Цензор.НЕТ 434
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11.05.2021 19:55 Відповісти
руские уже просто безнаказанно убивают мирных жителей, будь они прокляты.
Иннаа лил-ляяхи ва иннаа иляйхи рааджи уун.
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11.05.2021 21:09 Відповісти
у себя дома. Оооооо это конечно перебор. Полетят скоро головы!
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11.05.2021 23:26 Відповісти
а шо там кадырка? будет просить извиниться или только вякает на Израиль итд? овца показушная
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12.05.2021 13:15 Відповісти
 
 