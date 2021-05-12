Поки в будинку Медведчука триває обшук, викликали евакуатор для його припаркованого на тротуарі Mercedes-Benz. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Київські новини
У будинку кума Путіна, лідера фракції ОПЗЖ Віктора Медведчука на вулиці Монтажників триває обшук.
Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.
Тим часом активісти, які там були, побачили неподалік Mercedes-Benz політика і викликали евакуатор, оскільки авто було припарковано на тротуарі. Коли евакуатор прибув, охоронці Медведчука відігнали автомобіль-порушник.
Інспектор, який перебував в евакуаторі, заявив, що штраф автовласникові направлять автоматично.
Фото, відео: Олег Богачук
Нагадуємо, 11 травня генеральний прокурор Ірина Венедіктова підписала підозри у державній зраді і замаху на розкрадання національних ресурсів у Криму народним депутатам Віктору Медведчуку і Тарасу Козаку.
Слідчі СБУ проводять обшуки в офісі ОПЗЖ у кабінетах Медведчука на Великій Васильківській в Києві і ще в двох житлових будинках народного депутата в Києві.
Будь ласка, зачекайте...
Стрельба в школе в Казани. Главное
Утром 11 мая было совершено вооруженное нападение на школу № 175 в Казани. По данным на 18:00 мск, в результате атаки на школу погибли 9 человек, в том числе семеро детей
Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/society/11/05/2021/609*********************
Луганчанин
@Lugan4anin
·4 ч
Не могу понять почему все так рады обыскам у *********? Таких обысков, задержаний было миллиард, а хоть одна гнида села или сдохла при загадочных обстоятельствах? Да нет, все на свободе и с миллиардами. Радоваться будем, если его посадят или завалят. Вероятность этого крайне мала
Старшая дочка ввп-гражданка Нидерландов!
Младшая дочка ввп-гражданка Франции!
Бывшая ввп, людмила шкребнева-путина-очеретная-гражданка Франции!
Сынок менделя-гражданин США!
Дочка лаврова-гражданка США!
Сынок-депутат жирика, лебедев-гражданин США!
Сам жирик-гражданин Израиля!
Первая жена писькова-гражданка Британии!
Вторая жена писькова-гражданка Франции!
Третья жена писькова, навка-гражданка США!
tZE inform
@tZEinform
·2 ч
Сейчас для Зеленского главное, чтобы Медведчук сбежал
"Охотой на Медведчука", которая закончится ничем, Зеленский и К просто прикрывают похищение Чауса и дело вагнеровцев. Классическое отвлечение внимания.
а теперь СКАНДАЛ
как за все что берется банда клоунов
То тільки Ваші фантазії. Як і те, що Україна причетна до зникнення того покидька. Він інсценував мабуть своє викрадення.
Сталин оказался шакалистее.
Однако! -- верю только в то, что Медведчук враг.
...и совсем не верю, что ему за это что-то будет... -- шухер замутили такие же, как и он сам...
только теперь кого привлекать решает венедиктова(т е агент россии - Ермак)
а без подозрения подписаного Венедиктовой ни к кому из депутатов НАБУ и подойти не смеет