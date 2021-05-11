Дружина Медведчука Оксана Марченко постить у соцмережах фото нібито з Хорватії. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Політика України
Дружина голови політради ОПЗЖ Віктора Медведчука Оксана Марченко за кілька годин до того, як йому повідомили про підозру в зраді, опублікувала в соцмережах фото квітів і моря з геотегом "Хорватія".
Знімки опубліковано на її сторінках у фейсбуці й Інстаграмі , повідомляє Цензор.НЕТ. В Інстаграмі в пості вказано геотег - "Хорватія". Хоча це не обов'язково означає, що фотографії були зроблені саме сьогодні і саме в Хорватії - фото могли бути зроблені раніше, а як геолокацію можна вказати будь-яке місце.
Марченко опублікувала кілька знімків природи і супроводила їх текстом про те, як важливо радіти природі.
"Сьогодні для нас тихе усамітнення прекрасних долин, квіти, зелені поля, ліси, дзюрчання невичерпного джерела, краса гірських ліній, голос моря або перемовляння горлиць здаються чимось банальним, нецікавим і нерозважальним - і це небезпечно", - написала Марченко за кілька годин до того, як її чоловікові пред'явили підозру в зраді.
"Саме в сприйнятті вічної краси природи ми можемо вдосконалюватися і зрошувати свою душу цілющою вологою..." - вважає Марченко.
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 11 травня депутатам ОТЗЖ Медведчуку і Козаку пред'явили підозру в зраді.
Їм ставлять у провину три епізоди - на підтвердження опублікували документи і записи розмов Медведчука з російським високопосадовцем. За версією слідства, Медведчук:
- у 2016 році переоформив за законами окупантів своє родовище в Криму;
- видав росіянам секретні дані про українських військовослужбовців;
- намагався під виглядом громадської організації вибудувати в Україні російську мережу впливу.
Вдома у Медведчука відбулися обшуки. За даними СБУ, Медведчук перебуває в Україні - а от другий підозрюваний, депутат ОПЗЖ Тарас Козак, встиг утекти в РФ. В ОПЗЖ звинувачення проти своїх партійців називають "помстою" і "політичною розправою".
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22.04.2021 г. состоялся телефонный разговор между главой ОПУ Ермаком и специальным представителем президента РФ Дмитриевым. В разговоре в частности подымался вопрос о возобновлении деятельности подсанкционных каналов "112 Украина", ZIK и Newsone письмо о чем было отправлено Зеленскому неделей раньше. Ермак заявил, что возобновление деятельности этих каналов приведет только к "усилению националистических сил" в Украине и предложил вариант, который, по его словам, согласован с частью ОПЗЖ. Суть предложения в том, что по решению правительства в структуре цены за электроэнергию, стоимость базового тарифа за услуги облэнерго по транспортировке до конечного пользователя будут повышены в 2-3 раза, что позволит "заинтересованным лицам" получить "определенную компенсацию". "Заинтересованным лица" - это Бойко и Левочкин. Пикантность ситуации в том, что структуры Медведчука почти не присутствуют в облэнерго. Жест Ермака - это более интерес Бойко, Левочкина и его структур. Фактически Ермак подавая это для Зеленского как условия России, решает какие то личные вопросы с частью ОПЗЖ, за спиной Медведчука и возможно и Зеленского.
России просто надоело финансировать антиукраинские силы. Идея Дмитриева идеально проста - убрать ставшего ненужным и обременительным Медведчука и добиться экономических преференций группе Бойко-Левочкина через повышение тарифов на электроэнергию. Приятный бонус этой комбинации - доходы российских структур контролирующих 15-18%. энергораспределяющих сетей. И за все это заплатят наивные избиратели Украины поверившие, что "комик разговорного жанра" может быть хорошим президентом.
Весьма банально: или ***** финансирование урезал?
стала - хорВАТКОЙ