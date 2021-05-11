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Медведчук (1323) Хорватія (189) Марченко Оксана (107)

Дружина Медведчука Оксана Марченко постить у соцмережах фото нібито з Хорватії. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Політика України

Дружина голови політради ОПЗЖ Віктора Медведчука Оксана Марченко за кілька годин до того, як йому повідомили про підозру в зраді, опублікувала в соцмережах фото квітів і моря з геотегом "Хорватія".

Знімки опубліковано на її сторінках у фейсбуці й Інстаграмі , повідомляє Цензор.НЕТ. В Інстаграмі в пості вказано геотег - "Хорватія". Хоча це не обов'язково означає, що фотографії були зроблені саме сьогодні і саме в Хорватії - фото могли бути зроблені раніше, а як геолокацію можна вказати будь-яке місце.

Дружина Медведчука Оксана Марченко постить у соцмережах фото нібито з Хорватії 01

Марченко опублікувала кілька знімків природи і супроводила їх текстом про те, як важливо радіти природі.

"Сьогодні для нас тихе усамітнення прекрасних долин, квіти, зелені поля, ліси, дзюрчання невичерпного джерела, краса гірських ліній, голос моря або перемовляння горлиць здаються чимось банальним, нецікавим і нерозважальним - і це небезпечно", - написала Марченко за кілька годин до того, як її чоловікові пред'явили підозру в зраді.

"Саме в сприйнятті вічної краси природи ми можемо вдосконалюватися і зрошувати свою душу цілющою вологою..." - вважає Марченко.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 11 травня депутатам ОТЗЖ Медведчуку і Козаку пред'явили підозру в зраді.

Їм ставлять у провину три епізоди - на підтвердження опублікували документи і записи розмов Медведчука з російським високопосадовцем. За версією слідства, Медведчук:

  1. у 2016 році переоформив за законами окупантів своє родовище в Криму;
  2. видав росіянам секретні дані про українських військовослужбовців;
  3. намагався під виглядом громадської організації вибудувати в Україні російську мережу впливу.

Вдома у Медведчука відбулися обшуки. За даними СБУ, Медведчук перебуває в Україні - а от другий підозрюваний, депутат ОПЗЖ Тарас Козак, встиг утекти в РФ. В ОПЗЖ звинувачення проти своїх партійців називають "помстою" і "політичною розправою".

Дружина Медведчука Оксана Марченко постить у соцмережах фото нібито з Хорватії 02

Дружина Медведчука Оксана Марченко постить у соцмережах фото нібито з Хорватії 03
Дружина Медведчука Оксана Марченко постить у соцмережах фото нібито з Хорватії 04
Дружина Медведчука Оксана Марченко постить у соцмережах фото нібито з Хорватії 05
Дружина Медведчука Оксана Марченко постить у соцмережах фото нібито з Хорватії 06
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Топ коментарі
+46
Ну вот, сами в Евросоюзе уже давно отдыхают, а некоторые и живут, а наивному пиплу всё о Совке и таёжных союзах кукарекают
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11.05.2021 23:33
+20
Проблема не в тих хто локшину пропонує ,а в тих ,хто її з задоволенням хряцає !!!)))
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11.05.2021 23:42
+17
Жена Медведчука Оксана Марченко постит в соцсетях фото якобы из Хорватии - Цензор.НЕТ 7842
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11.05.2021 23:39
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Ну вот, сами в Евросоюзе уже давно отдыхают, а некоторые и живут, а наивному пиплу всё о Совке и таёжных союзах кукарекают
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11.05.2021 23:33 Відповісти
Проблема не в тих хто локшину пропонує ,а в тих ,хто її з задоволенням хряцає !!!)))
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11.05.2021 23:42 Відповісти
в кремльбле дали вказивку сливать семейство мертвечуков? Дружина Медведчука Оксана Марченко постить у соцмережах фото нібито з Хорватії - Цензор.НЕТ 2344 Дружина Медведчука Оксана Марченко постить у соцмережах фото нібито з Хорватії - Цензор.НЕТ 7543
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12.05.2021 00:09 Відповісти
От Ермака отвлекают 😀😀😀
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12.05.2021 01:30 Відповісти
"Охотой на Медведчука", которая закончится ничем, Зеленский и К просто прикрывают похищение Чауса и дело вагнеровцев. Классическое отвлечение внимания.

22.04.2021 г. состоялся телефонный разговор между главой ОПУ Ермаком и специальным представителем президента РФ Дмитриевым. В разговоре в частности подымался вопрос о возобновлении деятельности подсанкционных каналов "112 Украина", ZIK и Newsone письмо о чем было отправлено Зеленскому неделей раньше. Ермак заявил, что возобновление деятельности этих каналов приведет только к "усилению националистических сил" в Украине и предложил вариант, который, по его словам, согласован с частью ОПЗЖ. Суть предложения в том, что по решению правительства в структуре цены за электроэнергию, стоимость базового тарифа за услуги облэнерго по транспортировке до конечного пользователя будут повышены в 2-3 раза, что позволит "заинтересованным лицам" получить "определенную компенсацию". "Заинтересованным лица" - это Бойко и Левочкин. Пикантность ситуации в том, что структуры Медведчука почти не присутствуют в облэнерго. Жест Ермака - это более интерес Бойко, Левочкина и его структур. Фактически Ермак подавая это для Зеленского как условия России, решает какие то личные вопросы с частью ОПЗЖ, за спиной Медведчука и возможно и Зеленского.
России просто надоело финансировать антиукраинские силы. Идея Дмитриева идеально проста - убрать ставшего ненужным и обременительным Медведчука и добиться экономических преференций группе Бойко-Левочкина через повышение тарифов на электроэнергию. Приятный бонус этой комбинации - доходы российских структур контролирующих 15-18%. энергораспределяющих сетей. И за все это заплатят наивные избиратели Украины поверившие, что "комик разговорного жанра" может быть хорошим президентом.
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12.05.2021 09:18 Відповісти
Скрепныц бред,духовный!
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12.05.2021 17:46 Відповісти
Они о совке ничего не говорили.
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12.05.2021 00:17 Відповісти
В Польше щаз клоунов не любят.
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11.05.2021 23:41 Відповісти
Зато в Украине не угасает
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12.05.2021 08:40 Відповісти
Путає сліди. Жена Медведчука Оксана Марченко постит в соцсетях фото якобы из Хорватии - Цензор.НЕТ 7898
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11.05.2021 23:34 Відповісти
Хорватия?
Весьма банально: или ***** финансирование урезал?
Жена Медведчука Оксана Марченко постит в соцсетях фото якобы из Хорватии - Цензор.НЕТ 4948
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11.05.2021 23:35 Відповісти
Курица - не птица, Хорватия - не заграница))
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12.05.2021 07:24 Відповісти
Было б странно если б она постили фотки из Сочи или Крыма.А так все норм.Любители России знают куда надо ехать )
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11.05.2021 23:36 Відповісти
разговелась, карочи ))) демопост был чиста соцсетёвый ))
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11.05.2021 23:37 Відповісти
Жена Медведчука Оксана Марченко постит в соцсетях фото якобы из Хорватии - Цензор.НЕТ 7842
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11.05.2021 23:39 Відповісти
Цікаво,і хто звіздіт????)))
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11.05.2021 23:43 Відповісти
Вытю то поди бросила...))..печалька.. Жена Медведчука Оксана Марченко постит в соцсетях фото якобы из Хорватии - Цензор.НЕТ 5639
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11.05.2021 23:43 Відповісти
Таки пора и о наследстве подумать... ))
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11.05.2021 23:49 Відповісти
Ксюха, нам ваще как-то пох, где ты скрываешься со своим кощеем-абьюзером. Но с ботоксом ты как-то перебесила! Жена Медведчука Оксана Марченко постит в соцсетях фото якобы из Хорватии - Цензор.НЕТ 6226
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11.05.2021 23:49 Відповісти
была- ВАТКОЙ,
стала - хорВАТКОЙ Дружина Медведчука Оксана Марченко постить у соцмережах фото нібито з Хорватії - Цензор.НЕТ 4422
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11.05.2021 23:55 Відповісти
на "їхньому" аналі мураєва повідомили, що мертвечук - в Україні. Конкретно: в Криму.
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12.05.2021 00:13 Відповісти
Красота! Подозреваю, что если бы не подозрение в госизмене Медведчука, мы бы так и не узнали какая же милота есть в фэйсбуке самой Оксаны Марченко. Спасибо Цензору, порадовал. Как же серо мы жили без фото от Оксаны Марченко!
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12.05.2021 00:14 Відповісти
Еще бы её сиськи в кадр и были бы фотографии цветов из силиконовой долины
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12.05.2021 00:21 Відповісти
какая пошлость словесный понос этой пляти...
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12.05.2021 00:40 Відповісти
Скоро будет постить фотки из Ростова на дону.
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12.05.2021 00:47 Відповісти
У Медведчука недвижимость в Монако, хотя и в Хорватии не исключаю - где-то надо его яхте парковаться. 😎
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12.05.2021 01:32 Відповісти
Так ось чому пєтя так швидко ломанувся до Кіпру..
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12.05.2021 01:33 Відповісти
Go away ru
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12.05.2021 01:51 Відповісти
Дружина Медведчука Оксана Марченко постить у соцмережах фото нібито з Хорватії - Цензор.НЕТ 6652
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12.05.2021 02:29 Відповісти
Відчуло порося чіє сало мають з'їсти
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12.05.2021 02:34 Відповісти
И как там сало, порося?
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12.05.2021 06:57 Відповісти
Нах пішов, вафліст соєголовий
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12.05.2021 12:37 Відповісти
"Green Family" на Кіпрі то оффшори Зелі а не "пєті".
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12.05.2021 06:28 Відповісти
На прощу поїхала?
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12.05.2021 03:17 Відповісти
сдает Украину под журчание ручейка
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12.05.2021 07:57 Відповісти
как романтично, ****!
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12.05.2021 07:58 Відповісти
Та з Київської Лаври вона постить.Вся нечисть хавається в храмах, там вони і ховають свою зброю.
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12.05.2021 08:03 Відповісти
Все крнфіскувати, тюремну робу, та одиночну камеру. Нехай там, курка, насолоджується тишиною та дощем, нарешті відпочине від суєти, та шоу.
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12.05.2021 08:15 Відповісти
Ишь ты, валютную ******* на романтику потянуло
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12.05.2021 08:35 Відповісти
Оксана - яркий пример брака по расчету. Ее все устраивает: бабло есть, сраку на курортах греть можно, маеток в Карпатах имеется. А если мертвого прикроют, то она очень долго сможет безбедно тусить.
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12.05.2021 09:16 Відповісти
90% женщин хотят так жить если что
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12.05.2021 09:29 Відповісти
Вы такой смешной. А мужики по-вашему другие? Только бы случай и сразу в альфонсы!
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12.05.2021 21:31 Відповісти
гундяевско-********** портянка в начале 90х так сладко пела по тв в прямом эфире с КРЕЩАТИКА с сыном на руках как она любит УКРАИНУ --- а теперь подстоломница любит с витей качать бобло на шельфе анексированного крыма . а витя любит похихикать по телефону с кремлем как лучше ******* наши законы и ..поднять.. себе на карман то что ***** его кум ******* . таким образом витя мародер на скамью в гааге уже заработал . а гундяевская подстоломница из хорватии будет витьке передачки возить
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12.05.2021 09:44 Відповісти
А хіба у нас нема прикордонного й митного контролю, і є великою проблемою дізнатися - чи перетинала вона кордон, коли, яким рейсом?
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12.05.2021 11:32 Відповісти
Якщо і навіть і в Україні, то якщо їй треба буде, що її хтось триматиме?
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12.05.2021 13:36 Відповісти
Когда душа мертвеет особенно хочется петь соловьем.
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12.05.2021 14:35 Відповісти
 
 