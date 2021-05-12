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Військові аташе Данії, Швеції та Норвегії відвідали зону ООС. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події

Делегація військових аташе відвідала підрозділи Збройних Сил України на передовій і ознайомилася з інфраструктурою і роботою контрольного пункту в'їзду-виїзду "Золоте".

Про це повідомляє пресцентр Операції об'єднаних сил, інформує Цензор.НЕТ.

"До складу делегації увійшли аташе з питань оборони при Посольстві Королівства Швеція в Україні капітан 1-го рангу Бьорн Вільберн, аташе з питань оборони при Посольстві Королівства Данія в Україні капітан 1-го рангу Фелікс Ебестад та аташе з питань оборони при Посольстві Королівства Норвегія в Україні підполковник Бойє Лілеруд", - йдеться в повідомленні.

Українські військовослужбовці розповіли їм про оперативну ситуацію в районі ООС і поточну політику безпеки.

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"Також делегація військових аташе відвідала підрозділи Збройних Сил України, які виконують завдання на лінії зіткнення з противником та ознайомилася з інфраструктурою і роботою контрольного пункту в'їзду-виїзду "Золоте"", - зазначили в пресслужбі ООС.

Військові аташе Данії, Швеції та Норвегії відвідали зону ООС 01
Військові аташе Данії, Швеції та Норвегії відвідали зону ООС 02
Військові аташе Данії, Швеції та Норвегії відвідали зону ООС 03
Військові аташе Данії, Швеції та Норвегії відвідали зону ООС 04
Військові аташе Данії, Швеції та Норвегії відвідали зону ООС 05
Військові аташе Данії, Швеції та Норвегії відвідали зону ООС 06
Військові аташе Данії, Швеції та Норвегії відвідали зону ООС 07
Військові аташе Данії, Швеції та Норвегії відвідали зону ООС 08

Автор: Наталя Джума
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Интересный ход. Это военные атташе тех стран, с молчаливой слепоты не замечающих СП-2? Есть ощущение что штаты начинают союзников НАТО в рашоговно моськой тыкать.
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12.05.2021 00:44 Відповісти
хорошо.
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12.05.2021 01:28 Відповісти
Военные НАТО в Украине постоянно...,а что с РАБссиянским быдлом Путлера воюет кто то другой?Сирия?Ливия?ЮАР?ЦАР?а может Сомалийские братья Путлера?Ах да....про Венесуэлу забыл... Военные атташе Дании, Швеции и Норвегии посетили зону ООС - Цензор.НЕТ 3622 Военные атташе Дании, Швеции и Норвегии посетили зону ООС - Цензор.НЕТ 7035
показати весь коментар
12.05.2021 06:40 Відповісти
 
 