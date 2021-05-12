Мешканцю Закарпаття загрожує від 3 до 5 років за інтернет-заклики відокремити регіон від України. ФОТО

Чоловік писав у соцмережах, що владу треба повалити, а Закарпаття - відокремити від України. Його затримали.

Про це повідомляє Управління СБУ в Закарпатській області, інформує Цензор.НЕТ.

"Мешканець Закарпаття поширював у соціальних мережах деструктивні дописи із закликами до захоплення влади в країні. Зокрема, зловмисник закликав громадян підтримати відділення Закарпатської області від нашої держави", - йдеться в повідомленні.

Лінгвістична експертиза підтвердила, що в цих текстах містилися заклики до порушення територіальної цілісності України.

Чоловікові повідомили про підозру за ч. 1 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу України. Йому загрожує від 3 до 5 років позбавлення волі.

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