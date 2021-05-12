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Закарпаття (1581) СБУ (10034) сепаратизм (754)

Мешканцю Закарпаття загрожує від 3 до 5 років за інтернет-заклики відокремити регіон від України. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Події

Чоловік писав у соцмережах, що владу треба повалити, а Закарпаття - відокремити від України. Його затримали.

Про це повідомляє Управління СБУ в Закарпатській області, інформує Цензор.НЕТ.

"Мешканець Закарпаття поширював у соціальних мережах деструктивні дописи із закликами до захоплення влади в країні. Зокрема, зловмисник закликав громадян підтримати відділення Закарпатської області від нашої держави", - йдеться в повідомленні.

Лінгвістична експертиза підтвердила, що в цих текстах містилися заклики до порушення територіальної цілісності України.

Чоловікові повідомили про підозру за ч. 1 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу України. Йому загрожує від 3 до 5 років позбавлення волі.

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Мешканцю Закарпаття загрожує від 3 до 5 років за інтернет-заклики відокремити регіон від України 01
Мешканцю Закарпаття загрожує від 3 до 5 років за інтернет-заклики відокремити регіон від України 02

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+21
По одесским и харьковским группам в фейсбуке не мешало бы пройтись...
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12.05.2021 01:05
+16
Пожиттєве зраднику , крапка !!
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12.05.2021 00:52
+15
отделить бы ему голову от туловища за такие действия
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12.05.2021 01:04
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Пожиттєве зраднику , крапка !!
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12.05.2021 00:52 Відповісти
Навіщо? Одсидить строк, "торбу в руки", і на кордон Угорщини... І хай з ним мадяри цілуються... (Фільм "Максімка" пам"ятаєте? Про негритянського хлопчика, якого врятували моряки російського парусного флоту? Виріс той актор... І не захотів він жить у СРСР - відчував себе "неприкаяним". Та й не дивно... Бо у нас, до цих пір, побутовий расизм перепльовує і Західну Європу, і Америку, в десятки разів... От і вирішив він "вибраться на свободу"... Емігрував у США... І став з "редкостной диковинки" звичайним "ніггером". Спився і вмер "бомжом"...).
Те саме буде і з цим "мадяром"... Бо він в Угорщині буде "ніким"...
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12.05.2021 05:06 Відповісти
Щось Ви про того актора трохи нафантазували. Той хлопчик був напівкровка, матір - русачка, а батько матрос зі конвою PQ.
Помер у Рашці, у 15-річному віці, за загадковими обставинами.
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12.05.2021 06:34 Відповісти
Не знаю... У мене інша інформація... А "напівкровка", чи ні - то вже "діло десяте"... Я його "генеалогічним древом" не цікавився, і "з свічкою не стояв...".
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12.05.2021 06:39 Відповісти
які там "загадкові обставини"? Мабуть скінхеди прирізали - то і все.
Але найбільший "побутовий расізм" саме в нас! Не пререплутайте!!
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12.05.2021 11:33 Відповісти
Не мешало бы тепилу по иаксимуму дать срок,что бы у других охоту отбить.
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12.05.2021 00:54 Відповісти
отделить бы ему голову от туловища за такие действия
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12.05.2021 01:04 Відповісти
По одесским и харьковским группам в фейсбуке не мешало бы пройтись...
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12.05.2021 01:05 Відповісти
Бердянским, Мелитопольским, Геническим, Каховским
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12.05.2021 01:21 Відповісти
Там боти з нарассіі седять, їх не дістати.
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12.05.2021 09:20 Відповісти
та наших зросійщених теж вистачає
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12.05.2021 11:34 Відповісти
а хоть одного,связанного с ДНР посадили лет на 5??? что то не припомню. даже Штепа гуляет на свободен.
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12.05.2021 01:11 Відповісти
А ви думаєте цього посадять?
Є на Закарпатті знаменитий піп сепар. За ним тюрма ще з часів овоча плаче, но він так і не сидить (отримав якусь відстрочку яка в кінці скасувала термін) та навіть більше за Зе він балатувався у владу використовуючи територію церкви для пропаганди.
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12.05.2021 01:50 Відповісти
Фарс
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12.05.2021 01:13 Відповісти
Ну наконец то хоть что то реально полезное зделали , а не за бабами гоняца которые сиськи в инете показали
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12.05.2021 01:14 Відповісти
Чому замилили обличчя?
Може він знаменитий сепар? На Закарпатті таких немало... Мертвечук дуже багато ресурсів вклав скуповуючи землю і майно на Закарпатті, в фінансування різних проросійських спільнот та іншого. Це вже не кажучи за рпц і навезених колись...
Так ось треба ще сепарів із Закарпаття? Зайдіть в групи фб і спитайтесь місцевих порохоботів вони вам всіх покажуть.
Також рекомендую придивитись до цього кадра:
https://www.youtube.com/channel/UCTGpo8JahvOIL2ajhma0FzA/videos
До цієї сторінки
https://www.facebook.com/povizhponashomu/
І якщо треба можу ще багато накидати.
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12.05.2021 01:47 Відповісти
серёжка перебздел:
Бывший народный депутат Сергей Лещенко прокомментировал выступление его жены Анастасии Топольской на секс-вечеринке в Москве. По словам члена набсовета "Укрзализныци", супруга таким образом поддерживала представителей ЛГБТ, которых в России убивает режим Путина.
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12.05.2021 03:29 Відповісти
Лещенко ничем не отличается от тех шалав прокацапских которые после зашквара начинали придумывать нелепые отмазки
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12.05.2021 03:31 Відповісти
Завжди є ідіоти з егоцентричними поглядами.
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12.05.2021 06:42 Відповісти
Всіх Зажопів можна сміло брати за сраки та за грати падлюк,там порушених статей КК ,дій проти України,більше ніж достатньо.
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12.05.2021 06:48 Відповісти
этого боевого питораса на нулевку окопы рыть отправить на весь срок, что себе наработал..))) Жителю Закарпатья грозит от 3 до 5 лет за интернет-призывы отделить регион от Украины - Цензор.НЕТ 5516
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12.05.2021 07:22 Відповісти
Не депутат он и не прокурор,могут и срок дать
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12.05.2021 07:32 Відповісти
Уж ни Валера ли Ляшкун? Было такое говно когда-то на цензоре.
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12.05.2021 08:09 Відповісти
Жителю Закарпатья грозит от 3 до 5 лет за интернет-призывы отделить регион от Украины - Цензор.НЕТ 5909
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12.05.2021 08:21 Відповісти
Проблема не у цьому фейсбучнику. Проблема, що його заклик може знайти грунт. Бо був би на чолі України нормальний лідер, то і відділятись ніхто б не захотів. А опинитись в дупі разом з усією країною мало хто захоче. Тому в ситуації винуваті самі українці.
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12.05.2021 08:27 Відповісти
Так треба з усіма сепарами. А краще 10 років без права ходити на вибори на 25 років.
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12.05.2021 09:24 Відповісти
А Медчуку ничё и нихто не грозит, нет?
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12.05.2021 10:22 Відповісти
 
 