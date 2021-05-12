Мешканцю Закарпаття загрожує від 3 до 5 років за інтернет-заклики відокремити регіон від України. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Події
Чоловік писав у соцмережах, що владу треба повалити, а Закарпаття - відокремити від України. Його затримали.
Про це повідомляє Управління СБУ в Закарпатській області, інформує Цензор.НЕТ.
"Мешканець Закарпаття поширював у соціальних мережах деструктивні дописи із закликами до захоплення влади в країні. Зокрема, зловмисник закликав громадян підтримати відділення Закарпатської області від нашої держави", - йдеться в повідомленні.
Лінгвістична експертиза підтвердила, що в цих текстах містилися заклики до порушення територіальної цілісності України.
Чоловікові повідомили про підозру за ч. 1 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу України. Йому загрожує від 3 до 5 років позбавлення волі.
Будь ласка, зачекайте...
Те саме буде і з цим "мадяром"... Бо він в Угорщині буде "ніким"...
Помер у Рашці, у 15-річному віці, за загадковими обставинами.
Але найбільший "побутовий расізм" саме в нас! Не пререплутайте!!
Є на Закарпатті знаменитий піп сепар. За ним тюрма ще з часів овоча плаче, но він так і не сидить (отримав якусь відстрочку яка в кінці скасувала термін) та навіть більше за Зе він балатувався у владу використовуючи територію церкви для пропаганди.
Може він знаменитий сепар? На Закарпатті таких немало... Мертвечук дуже багато ресурсів вклав скуповуючи землю і майно на Закарпатті, в фінансування різних проросійських спільнот та іншого. Це вже не кажучи за рпц і навезених колись...
Так ось треба ще сепарів із Закарпаття? Зайдіть в групи фб і спитайтесь місцевих порохоботів вони вам всіх покажуть.
Також рекомендую придивитись до цього кадра:
https://www.youtube.com/channel/UCTGpo8JahvOIL2ajhma0FzA/videos
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І якщо треба можу ще багато накидати.
Бывший народный депутат Сергей Лещенко прокомментировал выступление его жены Анастасии Топольской на секс-вечеринке в Москве. По словам члена набсовета "Укрзализныци", супруга таким образом поддерживала представителей ЛГБТ, которых в России убивает режим Путина.