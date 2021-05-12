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Корабель Берегової охорони США Hamilton залишив Україну. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Події

Екіпажі українського й американського кораблів завершили спільні навчання. На згадку вони обмінялися сувенірами, і корабель Морської охорони "Миколаїв" провів гостей до межі територіального моря.

Про це повідомляє Держприкордонслужба, інформує Цензор.НЕТ.

"Американські колеги побували на кораблі Морської охорони Держприкордонслужби "Миколаїв". У дружній та невимушеній обстановці поговорили про перспективи розвитку та співробітництва, про досвід участі в оглядових операціях, а також про важливість постійного підвищення професіоналізму. На згадку про дружню зустріч та ефективне співробітництво під час спільних навчань українські та іноземні моряки обмінялися сувенірами та пам’ятними відзнаками", - йдеться в повідомленні.

Після цього за традицією корабель Морської охорони проводив Hamilton до межі територіального моря.

Також читайте: Російські кораблі намагалися заважати флагману морської охорони ДПСУ "Григорій Куроп’ятников" зустріти корабель Берегової охорони США Hamilton. ФОТОрепортаж

Нагадаємо, корабель берегової охорони США перебував в Україні з 8 травня. ВМС ЗСУ провели в акваторії Чорного моря спільно з береговою охороною США тренування типу PASSEX.

Корабель Берегової охорони США Hamilton залишив Україну 01
Корабель Берегової охорони США Hamilton залишив Україну 02
Корабель Берегової охорони США Hamilton залишив Україну 03
Корабель Берегової охорони США Hamilton залишив Україну 04

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+5
На бункере то у тваво ***** вообще гробовая тишина
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12.05.2021 04:50
+3
Московитам дали знак: "Не расслабляйтесь, мы всегда неподалёку"
"И вы у нас на мушке".
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12.05.2021 02:44
+3
Адміни нас "банять" за "надто різкі" вислови... Коли вони займуться "дурними" висловами тих, хто пише, чи перекладає статті?...
"..... корабль Морской охраны проводил "Hamilton" до предела территориального моря...."Источник:https://censor.net/ru/p3264673...
У нас немає "територіального моря". Эдині "територіальні моря" на світі, "з натяжкою" - це Аральське (якщо озеро на території Казахстану можна назвать "морем", і Охотське, якщо забуть, що Куріли - спірна з Японією територія... Навіть Азовське таким не є, бо частина його узбережжя належить Росії... Правильно писать треба - "до пределов территориальных вод...".
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12.05.2021 04:57
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На бункере то у тваво ***** вообще гробовая тишина
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12.05.2021 04:50 Відповісти
В Моторили та Ківі точно гробова тиша )
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12.05.2021 07:15 Відповісти
Московитам дали знак: "Не расслабляйтесь, мы всегда неподалёку"
"И вы у нас на мушке".
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12.05.2021 02:44 Відповісти
Корабль Береговой охраны США "Hamilton" покинул Украину - Цензор.НЕТ 9973
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12.05.2021 05:44 Відповісти
Самому не смешно?))) Береговая охрана - пограничники. Правда не пойму, что за кордон они охраняют))) Ни контрабандистов, ни нелегалов там нет))) Как боевая единица, они НОЛЬ. Видимо хотят впарить, как исланды.
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22.05.2021 15:06 Відповісти
Адміни нас "банять" за "надто різкі" вислови... Коли вони займуться "дурними" висловами тих, хто пише, чи перекладає статті?...
"..... корабль Морской охраны проводил "Hamilton" до предела территориального моря...."Источник:https://censor.net/ru/p3264673...
У нас немає "територіального моря". Эдині "територіальні моря" на світі, "з натяжкою" - це Аральське (якщо озеро на території Казахстану можна назвать "морем", і Охотське, якщо забуть, що Куріли - спірна з Японією територія... Навіть Азовське таким не є, бо частина його узбережжя належить Росії... Правильно писать треба - "до пределов территориальных вод...".
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12.05.2021 04:57 Відповісти
Курильські острови- Японія.
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12.05.2021 06:46 Відповісти
Саме всі японські. Сибір- китайська.
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12.05.2021 07:06 Відповісти
Не вмиєш користуватися гугл пошук ?
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12.05.2021 07:17 Відповісти
Китайцы в Сибири, только в институтах учатся, за бабки естественно. Арбайтен на маааааленьком клочке ДВ, от аренды которого местные отказались. Овощи там выращивают
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22.05.2021 14:53 Відповісти
Скажи це росіянам..... Крім того, є "південні" Куріли, і "північні". Суперечка, в першу чергу, ведеться саме за південні - чотири острови між Сахаліном і японським островом Хокайдо, в протоці Лаперуза... Про Південний Сахалін, поки що, питання не ставиться, хоча, згідно з Портсмутським договором, він теж - японський, тому частина Татарської протоки, що з"єднує Японське і Охотське моря - теж Японії належить...
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12.05.2021 07:32 Відповісти
Карту купи
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22.05.2021 14:47 Відповісти
Яр! Не гони беса. Внутренние воды всего лишь часть понятия территориальных вод.
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12.05.2021 07:08 Відповісти
Я міжнародне право знаю... Однак, тут не диспут юридичний, де люди володіють термінологією міжнародного морського права, тому "випендрюваться" не варто...
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12.05.2021 07:23 Відповісти
А кто выпендривается? Тима проста, как двери. Это наши территориальные воды. И в Черном море и в Азовском. И не хрен там кацапам шастать. То что сейчас мокши быкуют, так это вопрос времени. Два флота в Черном море утопили, две эскадры в Японском просрали. Позорный флот, позорной недодержавы
Корабль Береговой охраны США "Hamilton" покинул Украину - Цензор.НЕТ 669
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12.05.2021 07:38 Відповісти
Пояснюю "тіму" :Територіальне море (або територіальні води) - це пояс морських вод шириною до 12 морських миль, що примикає до сухопутної території держави або її внутрішніх морських вод і входить до складу державної території, правовий режим якого визначається як національним правом держави, так і нормами міжнародного права". Це так визначається, юридично, цей термін у міжнародному морському праві. Більш широко це поняття визначається як "водойма, оточена з усіх боків територією однієї держави".
Тепер стосовно Азовського моря - там, у відповідності з двосторонньою уголою, укладеною, якщо я не помиляюся, ще при Кучмі, статус "мутний", до кінця не визначений... Типу "спільний тамбур у двоквартирній секції".. З-за того і "тьорки" зараз. Тим більше, що Росія, після окупації Криму, вважає Керченську протоку своєю "власністю"...
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12.05.2021 07:49 Відповісти
Корабль Береговой охраны США "Hamilton" покинул Украину - Цензор.НЕТ 4069
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12.05.2021 07:41 Відповісти
teritirija - eto čast sušy
akvatorija - čast vody
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12.05.2021 08:41 Відповісти
Тюркиш бельме?
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12.05.2021 08:46 Відповісти
Андрей, скaчай ruskou fonetickou klávesnici...
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12.05.2021 09:54 Відповісти
Мавзолейный ПОНТЫгон и Подлодка Курск напала на Пентагон Корабль Береговой охраны США "Hamilton" покинул Украину - Цензор.НЕТ 3011
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12.05.2021 06:25 Відповісти
28 ХЕРоев ПОНТыфиловцев держат абарону Мацковского дерьма... Корабль Береговой охраны США "Hamilton" покинул Украину - Цензор.НЕТ 3154 Корабль Береговой охраны США "Hamilton" покинул Украину - Цензор.НЕТ 3154
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12.05.2021 06:26 Відповісти
Корабль Береговой охраны США "Hamilton" покинул Украину - Цензор.НЕТ 2701
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12.05.2021 06:58 Відповісти
Кацапские пуканы рвал
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12.05.2021 07:09 Відповісти
В целом грустно, но ...
Корабль Береговой охраны США "Hamilton" покинул Украину - Цензор.НЕТ 863
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12.05.2021 07:04 Відповісти
А ты,козломордый,все еще в памперсе?
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12.05.2021 08:53 Відповісти
Дякуємо друзі американці.
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12.05.2021 09:07 Відповісти
Приходьте ще! Корабель Берегової охорони США Hamilton залишив Україну - Цензор.НЕТ 3961
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12.05.2021 10:09 Відповісти
 
 