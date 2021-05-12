Корабель Берегової охорони США Hamilton залишив Україну. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Події
Екіпажі українського й американського кораблів завершили спільні навчання. На згадку вони обмінялися сувенірами, і корабель Морської охорони "Миколаїв" провів гостей до межі територіального моря.
Про це повідомляє Держприкордонслужба, інформує Цензор.НЕТ.
"Американські колеги побували на кораблі Морської охорони Держприкордонслужби "Миколаїв". У дружній та невимушеній обстановці поговорили про перспективи розвитку та співробітництва, про досвід участі в оглядових операціях, а також про важливість постійного підвищення професіоналізму. На згадку про дружню зустріч та ефективне співробітництво під час спільних навчань українські та іноземні моряки обмінялися сувенірами та пам’ятними відзнаками", - йдеться в повідомленні.
Після цього за традицією корабель Морської охорони проводив Hamilton до межі територіального моря.
Нагадаємо, корабель берегової охорони США перебував в Україні з 8 травня. ВМС ЗСУ провели в акваторії Чорного моря спільно з береговою охороною США тренування типу PASSEX.
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"И вы у нас на мушке".
"..... корабль Морской охраны проводил "Hamilton" до предела территориального моря...."Источник:https://censor.net/ru/p3264673...
У нас немає "територіального моря". Эдині "територіальні моря" на світі, "з натяжкою" - це Аральське (якщо озеро на території Казахстану можна назвать "морем", і Охотське, якщо забуть, що Куріли - спірна з Японією територія... Навіть Азовське таким не є, бо частина його узбережжя належить Росії... Правильно писать треба - "до пределов территориальных вод...".
Тепер стосовно Азовського моря - там, у відповідності з двосторонньою уголою, укладеною, якщо я не помиляюся, ще при Кучмі, статус "мутний", до кінця не визначений... Типу "спільний тамбур у двоквартирній секції".. З-за того і "тьорки" зараз. Тим більше, що Росія, після окупації Криму, вважає Керченську протоку своєю "власністю"...
akvatorija - čast vody