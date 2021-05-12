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Івано-Франківськ (341) Нацполіція (13929) стрілянина (1678)

В Івано-Франківську вночі вибухнув автомобіль, у нього стріляли з РПГ, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж

В Івано-Франківську вночі вибухнув автомобіль BMW. У поліції підозрюють, що в нього стріляли з ручного протитанкового гранатомета.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Івано-Франківської області.

Постраждалих немає, пошкоджено автомобіль. За цим фактом поліція почала кримінальне провадження.

11 травня близько 23:25 в поліцію надійшло повідомлення, що в обласному центрі на вулиці Галицька вибухнув автомобіль марки "BMW Х5".

Попередньо правоохоронці встановили, що невідомий з боку берега річки Бистриця-Солотвинська з предмета, який за типом дії схожий на ручний протитанковий гранатомет здійснив постріл, в результаті чого, шляхом вибуху, пошкодив автомобіль. Всі речові докази направлені на експертизу.

Слідчі почали кримінальні провадження у ч.2, ст.194, ч.1, ст. 263 Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування. Встановлюються всі обставини події.

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В Івано-Франківську вночі вибухнув автомобіль, у нього стріляли з РПГ, - Нацполіція 01
В Івано-Франківську вночі вибухнув автомобіль, у нього стріляли з РПГ, - Нацполіція 02
В Івано-Франківську вночі вибухнув автомобіль, у нього стріляли з РПГ, - Нацполіція 03
В Івано-Франківську вночі вибухнув автомобіль, у нього стріляли з РПГ, - Нацполіція 04
В Івано-Франківську вночі вибухнув автомобіль, у нього стріляли з РПГ, - Нацполіція 05
В Івано-Франківську вночі вибухнув автомобіль, у нього стріляли з РПГ, - Нацполіція 06
В Івано-Франківську вночі вибухнув автомобіль, у нього стріляли з РПГ, - Нацполіція 07
В Івано-Франківську вночі вибухнув автомобіль, у нього стріляли з РПГ, - Нацполіція 08

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+5
Нєє, поліція не досить повно написала, треба писати так: "Постать, схожа на людину, здійснила вчинок, подібний на постріл, проведений з предмета, схожого на ручний гранатомет, та влучила в об'єкт, за багатьма ознаками схожий на автомобіль"
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12.05.2021 11:00
+3
Как-то не понятно РПГ ( ручной противотанковый гранатомёт) а что мы видим БМВ застреляли с рогаток.
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12.05.2021 09:50
+1
Авто, естественно, принадлежит бедному заробитчанину...И еще на кредите...
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12.05.2021 10:27
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Как-то не понятно РПГ ( ручной противотанковый гранатомёт) а что мы видим БМВ застреляли с рогаток.
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12.05.2021 09:50 Відповісти
А пробоина в левой водительской двери и остатки выстрела на второй фотографии ничего не говорят?
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12.05.2021 10:04 Відповісти
а еще это был комулятив, хотя Юрию это не знакомо
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12.05.2021 10:10 Відповісти
Ага, протитанковий. Якраз таку пробоїну і залишить).
Дуже схоже, що пальнули із підствольного або взагалі сігналкою. Ну ніяк не з протитанкового.
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12.05.2021 12:25 Відповісти
явно ты не служил в армии, рпг кумулятивный, другими словами реактивная струя в легкую прошила автомобиль и распылилась за пределами, короче это не фугасно-осколочный был реактивный снаряд, хотя конечно странно.
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12.05.2021 10:08 Відповісти
Кумулятив би визвав горіння авто зсередини. 100 відсотків не дам, але більше схоже на сігналку.
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12.05.2021 12:27 Відповісти
то что вы говорите это тандемно-термический боеприпас, еще удивите
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12.05.2021 12:52 Відповісти
по ходу Серая Лиса такой же балбес
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12.05.2021 10:12 Відповісти
Вирастюк ваще страх потерял В Івано-Франківську вночі вибухнув автомобіль, у нього стріляли з РПГ, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 6418
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12.05.2021 09:51 Відповісти
я вам говорил про вашего заказчика, такой подход наоборот провоцирует обратный результат от ожидаемого
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12.05.2021 10:11 Відповісти
Це попередження , хтіли б вбити то вбили б. Цікаво що за перець ?
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12.05.2021 10:04 Відповісти
Відголосок виборів.
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12.05.2021 10:27 Відповісти
либо долговые разборки
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12.05.2021 10:43 Відповісти
Авто, естественно, принадлежит бедному заробитчанину...И еще на кредите...
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12.05.2021 10:27 Відповісти
Нєє, поліція не досить повно написала, треба писати так: "Постать, схожа на людину, здійснила вчинок, подібний на постріл, проведений з предмета, схожого на ручний гранатомет, та влучила в об'єкт, за багатьма ознаками схожий на автомобіль"
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12.05.2021 11:00 Відповісти
Слава богу короткоствол не разрешили - ведь легальное оружие так опасно В Івано-Франківську вночі вибухнув автомобіль, у нього стріляли з РПГ, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 8751
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12.05.2021 11:24 Відповісти
хлопцям треба ж десь тренуватись
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12.05.2021 16:37 Відповісти
В последнее время на ЦН всё больше появляется гомокацапиус а проще пророссийских ботов. Они уже чувствуют себя на ЦН как на "Гордоне" то есть дома. Пора их травить дустом.
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12.05.2021 11:43 Відповісти
Кстати верный признак бота это дублирующийся ник типа "ваня ваня","юра юра" "uzer uzer" и так далее.
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12.05.2021 11:48 Відповісти
 
 