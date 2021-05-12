8 млн бджіл загинули на Закарпатті під час доставки вантажівкою "Укрпошти". ФОТОрепортаж

На Закарпатті бджолярі замовили 8 млн бджіл. Їх відправили "Укрпоштою", однак через відсутність кисню і відсіку для провітрювання у вантажівці всі комахи загинули.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у Facebook повідомив журналіст Віталій Глагола.

"8 мільйонів бджіл відправили "Укрпоштою" із Закарпаття. Вони загинули. Це сталося вчора, 11 травня. Бджолярі із Іршави і Виноградова надіслали спеціальні пакети із бжолами, маткою і спецільним розплодом Укрпоштою до замовників. 400 спеціальних пакетів працівники Укрпошти везли у звичайній вантажівці Hyundai. Через відсутність кисню і відсіків для провітрювання усі 8 мільйонів бджіл, що були у вантажівців не вижили. Це виявили в Ужгороді за кілька годин після відправки", - йдеться в повідомленні.

Бджолярі звернулись до поліції і збираються судитись із "Укрпоштою". Вартість усіх відправлених поштою бджіл на ринку становить приблизно 500 тис. гривень.

На сайті "Укрпошти" є спеціальні умови щодо пакування бджіл до відправки. Відправники переконують - вони дотримались цих вимог.

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