8 млн бджіл загинули на Закарпатті під час доставки вантажівкою "Укрпошти". ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж
На Закарпатті бджолярі замовили 8 млн бджіл. Їх відправили "Укрпоштою", однак через відсутність кисню і відсіку для провітрювання у вантажівці всі комахи загинули.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це у Facebook повідомив журналіст Віталій Глагола.
"8 мільйонів бджіл відправили "Укрпоштою" із Закарпаття. Вони загинули. Це сталося вчора, 11 травня. Бджолярі із Іршави і Виноградова надіслали спеціальні пакети із бжолами, маткою і спецільним розплодом Укрпоштою до замовників. 400 спеціальних пакетів працівники Укрпошти везли у звичайній вантажівці Hyundai. Через відсутність кисню і відсіків для провітрювання усі 8 мільйонів бджіл, що були у вантажівців не вижили. Це виявили в Ужгороді за кілька годин після відправки", - йдеться в повідомленні.
Бджолярі звернулись до поліції і збираються судитись із "Укрпоштою". Вартість усіх відправлених поштою бджіл на ринку становить приблизно 500 тис. гривень.
На сайті "Укрпошти" є спеціальні умови щодо пакування бджіл до відправки. Відправники переконують - вони дотримались цих вимог.
Будь ласка, зачекайте...
Как я уже сказал, у них есть три варианта отправки и вполне возможно вам достался жд или судно - это зависит от их договора с китайцами (доставка медленнее, зато продавец экономит на доставке).
Когда заказываю доставку напрямую у них (например с Таобао), то все довольно быстро, с Али через них, тоже быстро шло (быстрее чем Укрпочтой), медленее было букально 1-2 раза
"Живых пчел, мушек семьи дрозофил, пиявок и паразитов необходимо помещать в ящики из деревянных досок. Все стороны досок должны быть плотно закреплены между собой с помощью шурупов или гвоздей. Ящик должен иметь вентиляционное отверстие, закрытое плотной сеткой."
"Не допускаються пошкодження самого ящика та вентиляційного отвору. Не можна пересилати бджіл у ящиках із картону, з отворами у конструкції, що перевищують 2 мм, кріплення яких здійснено степлером. На адресному боці відправлення робиться відмітка «Обережно, бджоли». У неавтоматизованому відділенні поштового зв'язку ця відмітка зазначається на оболонці відправлення кульковою ручкою чи маркером (крім червоного, жовтого та зеленого кольорів) вручну."
Усе - виконано! І надписи файно видно.
А відповідь на інші запитання - також з сайту Укрпошти :
1- Укрпошта - це найбільша мережа: більше 11 000 відділень забезпечують покриття у 100% населених пунктів України. А та ж НП - ********* , але не 100% і не надає багато послуг !
2- більше 72 000 працівників щодня приймають, сортують, везуть, доставляють, організовують, аналізують та допомагають клієнтам. Ну і серед 72 000 - є і розумні спеціалісти , і дебіли -
На сайті Укрпошти є правила перевезення живих організмів, в т.ч. бджіл. Тобто Укрпошта береться за відправлення подібного товару при його належному упакуванні. І якщо береться, то несе відповідальність за доставку їх ЖИВИМИ!
https://www.ukrposhta.ua/ua/poriadok-upakuvannia-poshtovykh-vidpravlen
- "Ду ю спик інгліш?", "Шпрехен зи дойч"?
- Что Вы, нет...
Добравшись до тамбура, повертається і кричить через весь коридор:
- Маша, вырубай кондиционер! Тут все свои!!!
Додайте недоотримання натуральної сільськогосподарської продукції, яка критично чутлива до запилення бджолами.
Капитализация 40 лярдов зеленых приблизительно была в 2013 году, почти шо майкрософт, а такое говно...
а якщо відвезли їх до відділення то хіба не простіше було самим розвести пакети покупцям ?
мало того що та будка без вентиляції так ще і літо раптово напало на закарпаття.
Хоча, я звісно не експерт у логістиці УКРпошти, вони тим барахлом могли ті пакети в Ужгород до вузлової перевалочної бази транспортувати.....
ЧИТАЮ І РОЗУМІЮ - РАДЯНСЬКИЙ СОЮЗ ЩЕ ЖИВИЙ У ДЕЯКИХ ГОЛОВАХ
На новой почте была бы та же фигня. Все впихнули бы в одну машину.