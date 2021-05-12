Адвокати з Дніпра "зливали" криміналітету інформацію про слідчі дії правоохоронців, - СБУ. ФОТОрепортаж

СБУ блокувала несанкціоноване втручання в роботу реєстру судових рішень. А саме - про процесуальні заходи з обмеженим доступом. Зловмисники з Дніпра "зливали" учасникам кримінальних проваджень інформацію про заплановані слідчі дії правоохоронців. Встановлено, що "клієнтами" організаторів схеми були лідери злочинного угруповання.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

За попередніми даними, протиправну діяльність налагодили декілька представників адвокатського об’єднання і посадовець одного з районних судів. Їх цікавила інформація про обшуки та інші процесуальні заходи, які провидитимуть правоохоронці щодо учасників кримінальних проваджень.

Для цього ділки незаконно отримали електронні ключі доступу до закритого реєстру судових рішень.

Протиправно одержані відомості ділки передавали своїм "підзахисним" для уникнення відповідальності, у тому числі для знищення речових доказів і переховування від слідства.

Під час обшуків за місцями проживання та роботи учасників схеми виявлено комп’ютерну техніку, засоби комунікації та роздруківки судових рішень, які зловмисники використовували у незаконній діяльності.

У межах кримінального провадження, розпочатого слідчими СБ України за ч. 2 ст. 376-1 (незаконне втручання в роботу автоматизованої системи документообігу суду) Кримінального кодексу України, одному з організаторів протиправного механізму повідомлено про підозру.

Наразі триває досудове розслідування для притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до схеми.

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