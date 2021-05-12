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Адвокати з Дніпра "зливали" криміналітету інформацію про слідчі дії правоохоронців, - СБУ. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж

СБУ блокувала несанкціоноване втручання в роботу реєстру судових рішень. А саме - про процесуальні заходи з обмеженим доступом. Зловмисники з Дніпра "зливали" учасникам кримінальних проваджень інформацію про заплановані слідчі дії правоохоронців. Встановлено, що "клієнтами" організаторів схеми були лідери злочинного угруповання.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

За попередніми даними, протиправну діяльність налагодили декілька представників адвокатського об’єднання і посадовець одного з районних судів. Їх цікавила інформація про обшуки та інші процесуальні заходи, які провидитимуть правоохоронці щодо учасників кримінальних проваджень.

Для цього ділки незаконно отримали електронні ключі доступу до закритого реєстру судових рішень.

Протиправно одержані відомості ділки передавали своїм "підзахисним" для уникнення відповідальності, у тому числі для знищення речових доказів і переховування від слідства.

Під час обшуків за місцями проживання та роботи учасників схеми виявлено комп’ютерну техніку, засоби комунікації та роздруківки судових рішень, які зловмисники використовували у незаконній діяльності.

У межах кримінального провадження, розпочатого слідчими СБ України за ч. 2 ст. 376-1 (незаконне втручання в роботу автоматизованої системи документообігу суду) Кримінального кодексу України, одному з організаторів протиправного механізму повідомлено про підозру.

Наразі триває досудове розслідування для притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до схеми.

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Адвокати з Дніпра зливали криміналітету інформацію про слідчі дії правоохоронців, - СБУ 01
Адвокати з Дніпра зливали криміналітету інформацію про слідчі дії правоохоронців, - СБУ 02
Адвокати з Дніпра зливали криміналітету інформацію про слідчі дії правоохоронців, - СБУ 03

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+2
Це вже країна в смартфоні чи все ще ні?
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12.05.2021 13:22
+1
А вообще в Днепре живут хорошие люди . Это исключение .
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12.05.2021 12:08
+1
И в Кривом Роге тоже!!!
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12.05.2021 12:10
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А вообще в Днепре живут хорошие люди . Это исключение .
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12.05.2021 12:08 Відповісти
И в Кривом Роге тоже!!!
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12.05.2021 12:10 Відповісти
Адвокати з Дніпра "зливали" криміналітету інформацію про слідчі дії правоохоронців, - СБУ - Цензор.НЕТ 7022 Адвокати з Дніпра "зливали" криміналітету інформацію про слідчі дії правоохоронців, - СБУ - Цензор.НЕТ 7022 Адвокати з Дніпра "зливали" криміналітету інформацію про слідчі дії правоохоронців, - СБУ - Цензор.НЕТ 7022 Адвокати з Дніпра "зливали" криміналітету інформацію про слідчі дії правоохоронців, - СБУ - Цензор.НЕТ 209
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12.05.2021 12:23 Відповісти
Это не люди, это адвокаты.
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12.05.2021 12:40 Відповісти
авторів клік-бейтних заголовків в аду чекає окремий казан Адвокати з Дніпра "зливали" криміналітету інформацію про слідчі дії правоохоронців, - СБУ - Цензор.НЕТ 8304
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12.05.2021 13:24 Відповісти
Меня как программиста интересует -
куча бабла потрачена на эти судебные реестры и их защищенность....
а теперь читаю про несанкц вмешательство в эти реестры......
как это незаконно получили ключи? наняли охренительного хакера? или флэшка с ключами на 1м этаже суда у консьержки?
Кто понес за это наказание?
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12.05.2021 13:13 Відповісти
Там в іншому хиба. Є секретарі/помічники конкретного судді, ті під контролем судді і без його відома нічого не зільють, а є загальні канцелярії де десятки секретарів, що обслуговують сам суд. Усі вони мають повний доступ до бази. Сидить собі людина в загальній канцелярії і спокійно моніторить те, чого апріорі не повинна бачити.
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12.05.2021 13:44 Відповісти
Це вже країна в смартфоні чи все ще ні?
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12.05.2021 13:22 Відповісти
У чому новина? В кожному нашому суді є люди, що сидять на конверті у різних злочинних груп і зливають інфу. Невже хтось думав, що вони там за 5-7 тис/міс працюють?
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12.05.2021 13:42 Відповісти
да даже при зарплате в несколько сотен тысяч в месяц такие будут работать "как надо"
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12.05.2021 13:55 Відповісти
А що їх стримує? Це ж не суддя, який довго йшов до посади. Це таке, сьогодні тут, завтра там.
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12.05.2021 14:01 Відповісти
 
 