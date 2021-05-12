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На березі Азовського моря в Кирилівці знайшли міну, - ДСНС. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Події

На березі Азовського моря рятувальники ДСНС знайшли і знешкодили міну часів минулих воєн.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.

11 травня група розмінування в м. Запоріжжя вилучила і знищила протитанкову міну ТМ-42 часів минулих воєн, яку виявили на березі Азовського моря в смт Кирилівка Мелітопольського району.

Того ж дня піротехніки ДСНС вилучили і знищили одну мінометну міну калібру 82 мм часів минулих воєн, яку виявили під час земляних робіт в лісосмузі в с. Зелений Гай Василівського району.

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На березі Азовського моря в Кирилівці знайшли міну, - ДСНС 01

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+1
Мона було глушонути рибу.
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12.05.2021 12:32
+1
Это ее точно дохлый крокодил притащил
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12.05.2021 13:02
+1
мина прошлых войн.... наверное Аттила против слонов устанавливал
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12.05.2021 13:46
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Мона було глушонути рибу.
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12.05.2021 12:32 Відповісти
Сейчас запрет во время нереста . А лучше на удочку . Приятно тянуть , когда она ещё в воде сопротивляется .
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12.05.2021 12:44 Відповісти
На вудку з берега в Кирилівці? На березі Азовського моря в Кирилівці знайшли міну, - ДСНС - Цензор.НЕТ 8459 З човна донкою "на смик".
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12.05.2021 12:54 Відповісти
У мене товариш гостював у Гєнічеську, у родичів, на вудочку рибалив у морі. Їздив теж десь на Арабатську стрілку...
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12.05.2021 13:36 Відповісти
Не можна передати які при цьому "іспитуєш ощущения".
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12.05.2021 13:41 Відповісти
Фото и новость не пытайтесь осмыслить....
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12.05.2021 12:45 Відповісти
Это ее точно дохлый крокодил притащил
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12.05.2021 13:02 Відповісти
Оооо - немецкая противотанковая мина Tellermine 42
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12.05.2021 13:33 Відповісти
в детстве такие находили тоже на берегу. кислотой по кругу сверху лили .верх с взрывателем выбрасывали а тротил внутри минишашками на всякие опыты растягивали
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12.05.2021 13:51 Відповісти
мина прошлых войн.... наверное Аттила против слонов устанавливал
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12.05.2021 13:46 Відповісти
 
 