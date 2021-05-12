На березі Азовського моря в Кирилівці знайшли міну, - ДСНС. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Події
На березі Азовського моря рятувальники ДСНС знайшли і знешкодили міну часів минулих воєн.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.
11 травня група розмінування в м. Запоріжжя вилучила і знищила протитанкову міну ТМ-42 часів минулих воєн, яку виявили на березі Азовського моря в смт Кирилівка Мелітопольського району.
Того ж дня піротехніки ДСНС вилучили і знищили одну мінометну міну калібру 82 мм часів минулих воєн, яку виявили під час земляних робіт в лісосмузі в с. Зелений Гай Василівського району.
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