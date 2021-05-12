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Завідувач відділення одеської лікарні вимагав у пацієнтів гроші за "безкоштовні" операції на серці, - СБУ. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж

СБУ викрила посадових осіб центру кардіохірургії при Одеській обласній лікарні на отриманні хабарів. Вартість "послуг" учасників корупційної схеми становила до 500 тис. грн.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

За даними досудового слідства, протиправну діяльність організував завідувач відділення медзакладу. Організатор схеми залучив лікарів до вимагання грошей з пацієнтів за надання послуг, які підпадають під безоплатну медичну допомогу.

Зокрема, за законодавством України придбання протезів, клапанів шунтів здійснюється за бюджетні кошти. Співробітники спецслужби задокументували, що посадовець отримував неправомірну вигоду готівкою і особисто розподіляв її серед лікарів, задіяних у схемі.

Встановлено, що розмір неправомірної вигоди залежав від складності та стану хворих і становив від 86 до 400 тис. грн.

Правоохоронці затримали зловмисника у приміщенні медзакладу під час одержання $11 тис. від пацієнта, якому необхідно було провести операцію на аорті. У ході обшуків вилучено чорнову бухгалтерію, за якою розподіляли кошти, отримані від хворих.

У межах кримінального провадження за ч. 3ст. 368 затриманому повідомлено про підозру, вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу.

Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин правопорушення і притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до протиправної діяльності.

Дивіться також: Адвокати з Дніпра "зливали" криміналітету інформацію про слідчі дії правоохоронців, - СБУ. ФОТОрепортаж

Завідувач відділення одеської лікарні вимагав у пацієнтів гроші за безкоштовні операції на серці, - СБУ 01
Завідувач відділення одеської лікарні вимагав у пацієнтів гроші за безкоштовні операції на серці, - СБУ 02
Завідувач відділення одеської лікарні вимагав у пацієнтів гроші за безкоштовні операції на серці, - СБУ 03

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+14
Это все что надо знать противникам супруновской реформы. Все главврачи подобных больниц и медцентров (в основном хирурги) выпрыгивали их штанов, доказывая что реформа "деньги ходят за пациентом" это блеф и нужно оставлять советскую систему Семашко
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12.05.2021 13:45
+8
За такие преступления должно быть только одно наказание- высшая мера с полной кнфискацией имущества у всех бликих и дальних родственников, на которых как правило оно и оформляется.
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12.05.2021 13:31
+7
Одно дело за операцию получить в карман в качестве благодарности, а другое дело "обналичивать" бюджетные закупки.
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12.05.2021 13:40
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А решта таких самих? То хтось зі своїх підставив.
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12.05.2021 13:41 Відповісти
Областная больница Одессы самая коррумпированная . Там больные, даже пукают за деньги. А роддом, как в концлагере.
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12.05.2021 17:59 Відповісти
За такие преступления должно быть только одно наказание- высшая мера с полной кнфискацией имущества у всех бликих и дальних родственников, на которых как правило оно и оформляется.
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12.05.2021 13:31 Відповісти
А у чому новина? Я тут роками пишу, що менше ніж на косар баксів, наші лікарі не живуть.
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12.05.2021 13:36 Відповісти
Одно дело за операцию получить в карман в качестве благодарности, а другое дело "обналичивать" бюджетные закупки.
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12.05.2021 13:40 Відповісти
Тільки не кажіть, що ви вірити у можливість не віддячити і отримати якісну послугу...
Була би страхова медицина, йому би за ці закупки, вже давно страховики .опу на вуха натягнули...
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12.05.2021 14:02 Відповісти
Вы как детя малое. Вы где видели в Украине бесплатные операции. Все врачи крысят и крысят безбожно. Здесь ситуация такая что на хлебное место захотел кто то из подчинённых и вставил шефа. Не первый раз в больнице так снимают зав отделения
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12.05.2021 21:15 Відповісти
Стыдоба какая, жесть... Молодцы кто задержали.
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12.05.2021 13:37 Відповісти
а что где то бесплатно лечат ? кума неделю назад с инсультом в больницу попала так сразу список лекарств в зубы и в аптеку . только со слов полудурка степанова это лечение бесплатное
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12.05.2021 13:41 Відповісти
странно, если бы операции делали бесплатно
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12.05.2021 13:42 Відповісти
Не передергивай. Бесплатно это для больного, а для врача очень таки платно (но только из бюджета)
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12.05.2021 13:46 Відповісти
Читаю новину, і мені чомусь важко в таке повірити..
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12.05.2021 13:44 Відповісти
Это все что надо знать противникам супруновской реформы. Все главврачи подобных больниц и медцентров (в основном хирурги) выпрыгивали их штанов, доказывая что реформа "деньги ходят за пациентом" это блеф и нужно оставлять советскую систему Семашко
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12.05.2021 13:45 Відповісти
Пропали сердечники ить нет других докторов......Это если потянуть ,так ВСЕ до единого в списке! За столько лет привыкли и другого не представляют ,а их травмируют подозрением.
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12.05.2021 13:53 Відповісти
такая практика отнюдь не единична, и схему наладили не один десяток лет назад
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12.05.2021 14:09 Відповісти
Бесплатно только в Ферфании. Или интерны немножко получатся, на советском оборудовании.
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12.05.2021 14:11 Відповісти
Вы все здесь пишущие правы, но обьясните мне, когда врачь реаниматолог в ковидном отделении, сутки через двое за 4200 на руки в месяц жмуров подымает? это справедливо,а у него тоже семья и его образование ничем не хуже чиновника в нафтогазе-может не туда смотрите и не о том говорите.Врачи практикующие сейчас все в загоне и не путайте их с чиновниками,люди с ног валяться вас спасая
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12.05.2021 14:38 Відповісти
навіщо Ви порівнюєте з Нафтогазом? з оцим лікарем і порвняйте. В якого все обладання від нас, навчання від нас, робоче місце від нас і він нас же в безвиході і нахлобучує. В нафтогазі своі підари в медицині своі. Не надо смешивать
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12.05.2021 14:44 Відповісти
Від кого від вас,вчився за свої на контракті бо на бюджеті тільки пільговіки,смертній туди не залізе,обладнання на половіну радянське або те що депутаті перед виборами принесли,ще волонтери,робоче місце хіба що в комерційній,а тут провалля.Що від вас-язик довгий без кісток і гонору повна ср-ка
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12.05.2021 18:43 Відповісти
Минималка 6000. Как он 4200 получает? Пиши уже что бесплатно как волонтер спасает)))
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12.05.2021 14:47 Відповісти
5800 полторы ставки минус 20 проц и пенсионный и др.налоги в руки 4200
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12.05.2021 18:39 Відповісти
то есть это дает право вымогать 400 тыс от простых граждан?
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12.05.2021 15:35 Відповісти
Зав.отд это уже чиновник,а хирург ставит в известность что вырезать могу а продезинфицировать нечем чтобы там Шмыгали не рассказывали пипелу,у практикуещего врача преперата нет если вы не принесете
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12.05.2021 18:37 Відповісти
я служил в мвд за зарплату ниже 2100 грн, где у кассира была зарплата в магазине 4500. Я послужил, меня не устроила зарплата, уволился и уехал в Польшу. Что Вам мешает?
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12.05.2021 15:36 Відповісти
Мне мешает словосочетание,,уехал в Польшу,,если мент уедет в Польшу карманника толпа накажет,а если хирург или анастазиолог уедет то больной окочуриться,о большем даже думать не могу
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12.05.2021 18:34 Відповісти
если уедут все менты, то вас придут убивать и никто не спасет. Как и медики, если уедут спасать некому будет. Так так и должно быть. Именно массовое увольнение сотрудников что-то изменит. А так, терпите дальше.
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12.05.2021 19:36 Відповісти
Да нет вы не правы,от проблеы не надо бежать-ее надо решать
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12.05.2021 22:01 Відповісти
Пусть СБУ покажут хоть одного главврача который не вымогает деньги. Или просто хоть одного врача не вымогателя....
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12.05.2021 14:44 Відповісти
а я думал, врачи это нищеброды
тут зха них все время пишут и еще про вчытэлив
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12.05.2021 14:53 Відповісти
взятка должна приравниваться к пожизненному лишению свободы
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12.05.2021 15:34 Відповісти
А в других учреждениях Минздрава сейчас разве обстоит как-то по другому ? Для кого «новость» и от «кого»? От тех обиженых, кому не занесли, чтобы они в свою очередь Степанову на новую куртку могли передать или брату убитому в АТО лично порошенком брату ермака?
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12.05.2021 16:29 Відповісти
Та не може бути,якась дивина...
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12.05.2021 16:58 Відповісти
 
 