Проводяться обшуки в приміщеннях КМДА і приватного підприємства у справі про завдання 19,5 млн грн збитку бюджету Києва, - прокуратура. ФОТО

Київська міська прокуратура спільно зі слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Києві проводять обшуки в приміщеннях КМДА, а також в офісі приватного підприємства та за місцем проживання його директора, в межах розслідування кримінального провадження щодо завдання міському бюджету збитків у розмірі майже 19,5 млн грн.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на прокуратуру Києва.

Досудовим розслідуванням встановлено, що директор приватного підприємства в 2013 році, придбавши об’єкти нерухомості, розташовані на комунальній землі, умисно не уклав договір оренди земельної ділянки, а користувався нею безоплатно.

Згідно з висновком експертизи, указаними діями територіальній громаді м. Києва завдано збитків у розмірі майже 19,5 млн грн. Наразі складено повідомлення про підозру директору приватного підприємства за ч. 2 ст. 364-1 КК України. Вживаються заходи для її вручення.

Крім того, в межах кримінального провадження тривають обшуки в приміщенні Київської міської державної адміністрації, службові особи якої можуть бути причетні до цих правопорушень.

"За результатами слідчих дій буде надано правову оцінку діям службових осіб КМДА, які не вжили жодних заходів щодо укладення відповідних договорів оренди із землекористувачем", - зазначають у прокуратурі.