Ракетні обстріли і вуличні заворушення: кадри з Ізраїлю. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж За кордоном
З 10 травня, коли почалися масовані обстріли території Ізраїлю з Гази, в країні загинули щонайменше п'ять осіб. За даними Міноборони Ізраїлю, радикали бойового крила ХАМАС бригади Іззеддіна аль-Кассама та Ісламського джихаду випустили понад 1000 ракет.
На початку травня в Єрусалимі загострилися зіткнення між палестинцями та ізраїльською поліцією через побоювання виселення кількох палестинських сімей з району Шейх Джаррах у Східному Єрусалимі. 10 травня, в День Єрусалима, сталися заворушення в старому місті, зокрема на Храмовій горі, постраждали сотні людей. З 18.00 10 травня, після того, як Ізраїль не виконав ультиматум ХАМАС про відведення силовиків з Храмової гори, центр і південь Ізраїлю почали масовано обстрілювати з Гази. Відповідальність за обстріл взяло на себе військове крило ХАМАС, повідомляє Цензор.НЕТ.
Всього з вечора 10 травня ХАМАС випустив по Ізраїлю 1050 ракет, повідомила в Tiwtter Армія оборони Ізраїлю. В результаті обстрілу загинуло п'ять осіб. Ізраїль завдав більш як 500 ударів у відповідь, заявивши про знищення керівників військової розвідки ХАМАС.
В результаті ракетного обстрілу вночі в Лод загинуло двоє людей - 50-річний чоловік і його 16-річна дочка, вони - арабсько-ізраїльські жителі міста, повідомило видання Jerusalem Post.
12 травня в ізраїльському місті Лод введено надзвичайний стан. Про необхідність таких заходів напередодні ввечері заявив мер міста Яір Ревіво. За його словами, влада втратила контроль над ситуацією. "Це немислимо. Спалюють синагоги. Сотні машин підпалені. Сотні арабських головорізів бродять по вулицях. У Лоді спалахнула громадянська війна", - сказав Ревіво. Він закликав ввести в місто військових і оголосити комендантську годину.
Система противовоздушной обороны "Железный купол" перехватывает ракеты над южным Израилем: pic.twitter.com/nc3lTG4fAS— Армия обороны Израиля (@IdfRussian) May 12, 2021
Система Железный купол перехватывает ракеты над Тель-Авивом и центральной частью Израиля. pic.twitter.com/cWLXv4Hlyw— Армия обороны Израиля (@IdfRussian) May 11, 2021
Последние 24 часа в Израиле: pic.twitter.com/PVsb5YZD0r— Армия обороны Израиля (@IdfRussian) May 11, 2021
Исходное видео с воздуха:— Армия обороны Израиля (@IdfRussian) May 11, 2021
Момент, когда ЦАХАЛ и Агентство безопасности Израиля нанесли прицельный удар по командиру Исламского джихада Самаху Абед аль-Мамлюк и другим высокопоставленным членам его подразделения.
Они ответственны за сотни ракет, выпущенных по израильтянам. pic.twitter.com/KZixD7irRp
La humanidad no aprendió nada, al parecer no ha sido suficiente el horror de la pandemia.— Su Gar 🍬 (@SuGar_Pz) May 12, 2021
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🔴WATCH:— Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) May 11, 2021
The moment when a Hamas rocket fired from #Gaza hits a residential building in Sderot.
Since Monday evening, Hamas terrorists have fired hundreds of rockets targeting Israelis - Jews, Christians & Muslims in Southern and Central Israel.
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🔴RAW FOOTAGE from Rishon L'Zion in central Israel, where a direct hit of a rocket fired from #Gaza by Hamas has killed a woman and caused severe damage.— Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) May 11, 2021
Israel will protect its population from this terrorist aggression.pic.twitter.com/xJQO4nJCUy
Millions of Israelis are under heavy rocket fire by Hamas from #Gaza this evening.— Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) May 11, 2021
Israel has every right to protect its citizens from Hamas' barbaric terroriam.
👇direct rocket hit in the city of Holon
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SDEROT: Wreckage at a residential building directly hit by a rocket fired tonight by Hamas terrorists in #Gaza.— Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) May 11, 2021
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Khalil (52) & Nadin (16) Awad, Israeli-Arab father & daughter from Lod area were killed last night when a rocket fired from #Gaza hit their house.— Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) May 12, 2021
Hamas terror targets Israelis of all faiths. Israel will never tolerate targeting of any of its citizens.pic.twitter.com/zK0kQJeHOt
Now in my home town Ashdod 5 min from where I am. I am with my kids in the bomb shelter, we are safe and trying to stay calm and keep our spirits up. pic.twitter.com/ut0WQlWjMC— Maya Kadosh (@MayaKadosh) May 11, 2021
Over 200 rockets fired at Israeli civilians by Hamas terrorists in Gaza since Monday evening.— Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) May 11, 2021
A home in Ashkelon was hit, parents and two children injured
Israel will protect its citizens from Hamas terrorism.pic.twitter.com/l0QY2VquBk
MDA paramedics on their way to helping casualties were forced to the ground to find shelter as missiles were shot from Gaza. Targeting paramedics is not protest, it is against all human rights conventions.#IsraelUnderFire #IsraelUnderAttack pic.twitter.com/VioOldLadB— Magen David Adom (@Mdais) May 11, 2021
In the midst of dealing with the impact of one missile that landed in the Ashkelon area, emergency crews had to drop to the ground when another barrage of missiles were launched. #israelunderfire#israelunderattack pic.twitter.com/zM9mPp3mYA— Magen David Adom (@Mdais) May 11, 2021
רגע פגיעת הרקטה אתמול בחולון ממצלמת אבטחה של אחד העסקים הצמודים לזירת האירוע. חנות פלודה שנמצאת על רחוב סוקולוב מרחק קצר מההתרחשות. @N12News pic.twitter.com/GrIwN2s0FV— אור רביד | Or Ravid (@OrRavid) May 12, 2021
תמונת מצב לשעה 1:00 בסביבות בניין עיריית לוד: הרצפה מלאה באבנים, רימונים ותרמילי כדורי ספוג. האוויר מלא בגז מדמיע ומספר רכבים שרופים בשטח pic.twitter.com/9ZEjVitO2D— Bar Peleg (@bar_peleg) May 10, 2021
בוקר עצוב בכפר דהמש. נדין (16) ועוואד (50) אב ובתו מצאו את מותם כשיצאו לחצר הבית כיוון שלהם כמו לשאר בני המקום אין מרחב מוגן או מקלט ללכת אליו. ליושבי הכפר אין לאן לברוח. הכפר הלא מוכר, יושב בין רמלה ללוד ואף עירייה לא לוקחת עליו אחריות. לפני שבועיים בגצ הורה לממשלה להכיר בכפר >> pic.twitter.com/R9X9vwYjHu— Bar Peleg (@bar_peleg) May 12, 2021
וגם זה קרה אתמול: פרימיירה של להקת המחול "פרסקו - יורם כרמי" במרכז ענבל בסוזן דלל. אחרי שנה וחצי שלא עלו על הבמה בגלל הקורונה. שבע דקות אחרי שהחל המופע נשמעה אזעקה וכולם ירדו למרחב המוגן. @N12News pic.twitter.com/s3VE1tiJxf— אור רביד | Or Ravid (@OrRavid) May 12, 2021
Footage of the aftermath of a rocket bombardment in the city of Ashkelon.— Magen David Adom (@Mdais) May 11, 2021
MDA is here at the scene keeping Israelis safe.
Share this VIDEO! #IsraelUnderFire pic.twitter.com/ls9qvWJx6K
Будь ласка, зачекайте...
і коли вже цих терористів врешті решт вгамують?
а еще родина слонов.
ты походу веришь в т.н. "ветхий завет", откуда ясно шо планете 7000 лет? - та да, ты прав, а 5000 лет взад Яхве уничтожил 99.9999999999% всего живого, а остальное впихнул на кораблик (наверное сжав это все в 1000000 раз? и облегчив во столько же)
без єдиного бога цей світ розсиплеться і матиме зовсім іншу конфігурацію
ты хоть представляешь что это мазохизм - верить в бред из которого считаем шо планете да и вселеной 7000 лет и в то же время цокать языком в палеонтологическом музее. даже коммунисты меньше психи чем веротекантропы
расея - страна терроризма!
ЗЫ, может поэтому они воюют за свою землю, а мы мински и крымские платформы бегаем подписываем???
пі.сі. після минулого конфлікту хамас мав отримувати щомісячно до 30лямів баків кешу, тепер що стане 50? якщо читати прес центр цахалу то ракетні установки, склади, офіси бомблені перебомблені ен раз- тож питання там що молдавани живуть, коли вони встигають то будувати? газа блокована з моря, повітря, наглухо зі сторони єгипту(кпп рафах закрите давно),зі сторони ізраїлю лише кпп ерез пропускав грузи та кеш, тож питання- звідки там взялися запаси ракет , якщо за версією прес центру цахал вони вже раз 20бомблені??? колись ізраїльска окупаційна адміністрація в газі на базі відділення партії братів мусульман створила кишенькову, кошерну організацію для боротьби з арафатом. і ті знатно підросли, прям як губки всмоктали ідеологію і практику *хероїв* ізраїлю часів мандату, і почали кусати руку творця...але то історія! тому у мене буде дуа за невинних жертв з обох сторін, за лікування пораненних,за притулок тих хто під ударами, і за розум в головах ...
2 марта Министр иностранных дел Российской Федерации С.В.Лавров принял председателя Политбюро ХАМАС Исмаила Ханию...
Палестинцы улетели из Москвы не с пустыми руками.
Идёшь вечерком по любом большому нидерландскому городу. Если навстречу попадается много тёток в хиджабах, то в этом районе обычно мусора по колено. Утром его приберут комунальщики, но до вечера чуваки опять наговняют.
В школе если кто нихрена не учится и другим не даёт - в 80% случаев араб, 10% суринамец.
С евреями я таких проблем не наблюдал.
Хочу правда отметить, что нидерландцы - конкретные жлобы и поэтому сидящих на пособии арабов в НЛ практически нет. Все либо работают, либо торгуют наркотой. Но в любом случае сами зарабатывают себе на жизнь.
А для социализации тут инструментов вагон и маленькая тележка. Детей - в школу, в которой платить ни за что не надо (это для всех так). Для взрослых - бесплатные курсы языка и всякие другие плюшки, типа льготных рабочих мест. Те, кто поумнее, имеют все возможности быстро влиться в нормальную жизнь.