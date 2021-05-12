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Газа (10) Єрусалим (56) Ізраїль (1230) обстріл (21114) Палестина (56) погром (64) ракети (2810) Сектор Гази (168)

Ракетні обстріли і вуличні заворушення: кадри з Ізраїлю. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж За кордоном

З 10 травня, коли почалися масовані обстріли території Ізраїлю з Гази, в країні загинули щонайменше п'ять осіб. За даними Міноборони Ізраїлю, радикали бойового крила ХАМАС бригади Іззеддіна аль-Кассама та Ісламського джихаду випустили понад 1000 ракет.

На початку травня в Єрусалимі загострилися зіткнення між палестинцями та ізраїльською поліцією через побоювання виселення кількох палестинських сімей з району Шейх Джаррах у Східному Єрусалимі. 10 травня, в День Єрусалима, сталися заворушення в старому місті, зокрема на Храмовій горі, постраждали сотні людей. З 18.00 10 травня, після того, як Ізраїль не виконав ультиматум ХАМАС про відведення силовиків з Храмової гори, центр і південь Ізраїлю почали масовано обстрілювати з Гази. Відповідальність за обстріл взяло на себе військове крило ХАМАС, повідомляє Цензор.НЕТ.

Всього з вечора 10 травня ХАМАС випустив по Ізраїлю 1050 ракет, повідомила в Tiwtter Армія оборони Ізраїлю. В результаті обстрілу загинуло п'ять осіб. Ізраїль завдав більш як 500 ударів у відповідь, заявивши про знищення керівників військової розвідки ХАМАС.

В результаті ракетного обстрілу вночі в Лод загинуло двоє людей - 50-річний чоловік і його 16-річна дочка, вони - арабсько-ізраїльські жителі міста, повідомило видання Jerusalem Post.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Загострення на Близькому Сході: в результаті ракетного обстрілу з боку Сектору Гази постраждали понад 200 людей

12 травня в ізраїльському місті Лод введено надзвичайний стан. Про необхідність таких заходів напередодні ввечері заявив мер міста Яір Ревіво. За його словами, влада втратила контроль над ситуацією. "Це немислимо. Спалюють синагоги. Сотні машин підпалені. Сотні арабських головорізів бродять по вулицях. У Лоді спалахнула громадянська війна", - сказав Ревіво. Він закликав ввести в місто військових і оголосити комендантську годину.

Ракетні обстріли і вуличні заворушення: кадри з Ізраїлю 01
Ракетні обстріли і вуличні заворушення: кадри з Ізраїлю 02

Ракетні обстріли і вуличні заворушення: кадри з Ізраїлю 03
Ракетні обстріли і вуличні заворушення: кадри з Ізраїлю 04
Ракетні обстріли і вуличні заворушення: кадри з Ізраїлю 05
Ракетні обстріли і вуличні заворушення: кадри з Ізраїлю 06
Ракетні обстріли і вуличні заворушення: кадри з Ізраїлю 07
Ракетні обстріли і вуличні заворушення: кадри з Ізраїлю 08
Ракетні обстріли і вуличні заворушення: кадри з Ізраїлю 09
Ракетні обстріли і вуличні заворушення: кадри з Ізраїлю 10
Ракетні обстріли і вуличні заворушення: кадри з Ізраїлю 11
Ракетні обстріли і вуличні заворушення: кадри з Ізраїлю 12
Ракетні обстріли і вуличні заворушення: кадри з Ізраїлю 13
Ракетні обстріли і вуличні заворушення: кадри з Ізраїлю 14
Ракетні обстріли і вуличні заворушення: кадри з Ізраїлю 15
Ракетні обстріли і вуличні заворушення: кадри з Ізраїлю 16
Ракетні обстріли і вуличні заворушення: кадри з Ізраїлю 17
Ракетні обстріли і вуличні заворушення: кадри з Ізраїлю 18
Ракетні обстріли і вуличні заворушення: кадри з Ізраїлю 19
Ракетні обстріли і вуличні заворушення: кадри з Ізраїлю 20
Ракетні обстріли і вуличні заворушення: кадри з Ізраїлю 21
Ракетні обстріли і вуличні заворушення: кадри з Ізраїлю 22
Ракетні обстріли і вуличні заворушення: кадри з Ізраїлю 23
Ракетні обстріли і вуличні заворушення: кадри з Ізраїлю 24
Ракетні обстріли і вуличні заворушення: кадри з Ізраїлю 25
Ракетні обстріли і вуличні заворушення: кадри з Ізраїлю 26
Ракетні обстріли і вуличні заворушення: кадри з Ізраїлю 27
Ракетні обстріли і вуличні заворушення: кадри з Ізраїлю 28
Ракетні обстріли і вуличні заворушення: кадри з Ізраїлю 29
Ракетні обстріли і вуличні заворушення: кадри з Ізраїлю 30
Ракетні обстріли і вуличні заворушення: кадри з Ізраїлю 31
Ракетні обстріли і вуличні заворушення: кадри з Ізраїлю 32
Ракетні обстріли і вуличні заворушення: кадри з Ізраїлю 33
Ракетні обстріли і вуличні заворушення: кадри з Ізраїлю 34
Ракетні обстріли і вуличні заворушення: кадри з Ізраїлю 35
Ракетні обстріли і вуличні заворушення: кадри з Ізраїлю 36
Ракетні обстріли і вуличні заворушення: кадри з Ізраїлю 37
Ракетні обстріли і вуличні заворушення: кадри з Ізраїлю 38
Ракетні обстріли і вуличні заворушення: кадри з Ізраїлю 39
Ракетні обстріли і вуличні заворушення: кадри з Ізраїлю 40
Ракетні обстріли і вуличні заворушення: кадри з Ізраїлю 41
Ракетні обстріли і вуличні заворушення: кадри з Ізраїлю 42
Ракетні обстріли і вуличні заворушення: кадри з Ізраїлю 43
Ракетні обстріли і вуличні заворушення: кадри з Ізраїлю 44
Ракетні обстріли і вуличні заворушення: кадри з Ізраїлю 45
Ракетні обстріли і вуличні заворушення: кадри з Ізраїлю 46
Ракетні обстріли і вуличні заворушення: кадри з Ізраїлю 47
Ракетні обстріли і вуличні заворушення: кадри з Ізраїлю 48
Ракетні обстріли і вуличні заворушення: кадри з Ізраїлю 49
Ракетні обстріли і вуличні заворушення: кадри з Ізраїлю 50
Ракетні обстріли і вуличні заворушення: кадри з Ізраїлю 51
Ракетні обстріли і вуличні заворушення: кадри з Ізраїлю 52

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+26
Без цапов тут не обошлось ...
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12.05.2021 13:53
+18
снова рашка активизировала своих "арабских друзей".. не получилось перекрыть Панамский канал - хакнули трубопровод в США и начали войну на Ближнем Востоке..

расея - страна терроризма!
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12.05.2021 13:57
+13
И - железной струной.
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12.05.2021 14:02
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Без цапов тут не обошлось ...
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12.05.2021 13:53 Відповісти
багатостраждальний ізраїль, колиска нинішньої цивілізації...
і коли вже цих терористів врешті решт вгамують?
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12.05.2021 14:56 Відповісти
Ракетні обстріли і вуличні заворушення: кадри з Ізраїлю - Цензор.НЕТ 8029
а еще родина слонов.
ты походу веришь в т.н. "ветхий завет", откуда ясно шо планете 7000 лет? - та да, ты прав, а 5000 лет взад Яхве уничтожил 99.9999999999% всего живого, а остальное впихнул на кораблик Ракетні обстріли і вуличні заворушення: кадри з Ізраїлю - Цензор.НЕТ 6642 (наверное сжав это все в 1000000 раз? и облегчив во столько же)
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12.05.2021 19:27 Відповісти
ти, шось, опше, не про то пишеш...очевидно не знаєш, що таке колиска чи, може, попутав з коляскою?
без єдиного бога цей світ розсиплеться і матиме зовсім іншу конфігурацію
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12.05.2021 20:12 Відповісти
для начала - твой божок "дал" голодоморы например. кому надо чтобы ему в штаны даже заглядывал божок, который чуть шо = будет его "жечь вечно"
ты хоть представляешь что это мазохизм - верить в бред из которого считаем шо планете да и вселеной 7000 лет и в то же время цокать языком в палеонтологическом музее. даже коммунисты меньше психи чем веротекантропы
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12.05.2021 20:38 Відповісти
когда землю Палестины освободят от кровавых жыдов
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12.05.2021 21:03 Відповісти
Ракетні обстріли і вуличні заворушення: кадри з Ізраїлю - Цензор.НЕТ 318
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12.05.2021 15:07 Відповісти
Мда... Путлер - маст дай! Кремль должен быть уничтожен!
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12.05.2021 13:55 Відповісти
снова рашка активизировала своих "арабских друзей".. не получилось перекрыть Панамский канал - хакнули трубопровод в США и начали войну на Ближнем Востоке..

расея - страна терроризма!
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12.05.2021 13:57 Відповісти
Железныйй купол хорош. Путлера нужно душить эмбарго
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12.05.2021 13:58 Відповісти
И - железной струной.
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12.05.2021 14:02 Відповісти
Никогда не понимал жлобов, которые свалили из стран бывшего ссср в израиль. Жить на пороховой бочке ради того, чтобы целый год быть в тепле - такое себе удовольствие. Уж лучше было валить в германию: тут и мирно, и язык проще, и качество жизни лучше.
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12.05.2021 14:03 Відповісти
Пока ***** живо спокойно нигде не будет
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12.05.2021 14:07 Відповісти
в Германию сразу не брали, на Землю Обетованную ехали, как перевалочную базу, потом Германию, Англию...
ЗЫ, может поэтому они воюют за свою землю, а мы мински и крымские платформы бегаем подписываем???
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12.05.2021 14:09 Відповісти
Мы не жлобы ,а евреи. Не все гонятся за колбасой, да и чистоту крови надо сохранять.
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12.05.2021 17:28 Відповісти
Чистоту крови, это когда в 8 раз выше количество генетических заболеваний у потомства, чем у непрактикующих инцест? Ню ню, интересные у вас представления о чистоте.
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12.05.2021 17:48 Відповісти
Конечно же вы не жлобы. Только ваши соотечественники губят Украину и вам похоже на это наплевать. Руки многих евреев по локти в крови и вас тоже это не беспокоит почти как в Германии 30х. Я не оправдываю арабов . но и вы не лучше. Казламордии оружие убивать украинцев вы продаете , а нам защищаться нет. Какого сочувствия вы теперь ждете?
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12.05.2021 18:30 Відповісти
При Трампі Хамас сидів як миша в норі.
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12.05.2021 14:03 Відповісти
Що посієш, те й пожнеш.
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12.05.2021 14:40 Відповісти
Нетаньяху - урод! - дохороводился с путлером.
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12.05.2021 14:06 Відповісти
Нормальный такой договорнячок. Арабам нужны новые донаты от богатеньких шейхов, а Бене нужно что-то делать со своими криминальными делишками. В итоге, ХАМАС получит кучу новых шахидов и транш, а евреи возьмут под свой контроль еще больше арабских территорий, а коня Беню, - на переправе не меняют. Все будут довольны. В минусах будут только те арабские идиоты, которые бунтуют в Лоде и Восточном Иерусалиме, - их как-раз закроют, а чьи-то дома, возможно, и снесут бульдозерами.
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12.05.2021 14:09 Відповісти
беня нетаньяху заигрался с ****** в любовь-дружбу. результат на лицо.
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12.05.2021 14:13 Відповісти
насправді всьому цьому можна було запобігти, спецслужби попереджали бібі про ескалацію. але шкурні інтереси поселенців вище безпеки та миру, поліція яка вдерлася в мечеть аль акси та бої навколо неї підлили масла в огонь.лише дурень та сліпий не міг спрогнозувати це! лише ідіот не міг здогадатися що хамас використає цю можливість, бо ситуація в газі у великій жопі, катар перестав платити за мир на кордоні з ізраїлем, грузи не ідуть,корупція роз*їдає пна, поселенський терор цвіте і пахне, з ковід торба. і те що бібі дзвонили лідери єс та сша з проханням *зупинити коней*- і були послані! бо якраз на часі була коаліціада, і опонентам бібі практично вдалося домовитися з арабськими партіями про підтримку...за умовою стабільності ситуації на храмовій горі! совпадєніє??? і те як веде себе ізраїль на захоплених територіях це ознака сили, пихи та вседозволеності- типу що хочемо то і робимо, засуньте в дупу своє право! в лоді вся заваруха почалася з вбивства євреєм араба-ізраїльтянина. акко, яфффо,хайфа має старі як світ арабські квартали, я вже не кажу про ум ель фахм. все це варилося, клекоталося...завтра свято,тому ймовірно що ізраїль закриє доступ до мечетей чим спровокує нову хвилю протестів і терору! хамасу як і бібі глибоко срати на інтереси і життя палестинців, їх майно та майбутнє, в них власне его вище! ну і світ який глибоко в дупі тримає свою азабоченость, і не може нехоче поставити кого тре в стойло, мовчання адміністрації байдена...все це може спалахнути в будь який момент! але нам ваша глубокая азабоченость, ми засуджуємо обстріли цивільного населення зі сторони гази та у відповідь, ми закликаємо до деескалації конфлікту, і зміни ізраїльскої політики на окупованних територіях!
пі.сі. після минулого конфлікту хамас мав отримувати щомісячно до 30лямів баків кешу, тепер що стане 50? якщо читати прес центр цахалу то ракетні установки, склади, офіси бомблені перебомблені ен раз- тож питання там що молдавани живуть, коли вони встигають то будувати? газа блокована з моря, повітря, наглухо зі сторони єгипту(кпп рафах закрите давно),зі сторони ізраїлю лише кпп ерез пропускав грузи та кеш, тож питання- звідки там взялися запаси ракет , якщо за версією прес центру цахал вони вже раз 20бомблені??? колись ізраїльска окупаційна адміністрація в газі на базі відділення партії братів мусульман створила кишенькову, кошерну організацію для боротьби з арафатом. і ті знатно підросли, прям як губки всмоктали ідеологію і практику *хероїв* ізраїлю часів мандату, і почали кусати руку творця...але то історія! тому у мене буде дуа за невинних жертв з обох сторін, за лікування пораненних,за притулок тих хто під ударами, і за розум в головах ...
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12.05.2021 14:15 Відповісти
Пум !
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12.05.2021 14:46 Відповісти
Ракетні обстріли і вуличні заворушення: кадри з Ізраїлю - Цензор.НЕТ 7291
2 марта Министр иностранных дел Российской Федерации С.В.Лавров принял председателя Политбюро ХАМАС Исмаила Ханию...
Палестинцы улетели из Москвы не с пустыми руками.
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12.05.2021 15:10 Відповісти
Рано или поздно эти свиньи доиграются с Израилем.Будет создано гетто,а не палестинская автономия.Тем более евреи знают что такое гетто-проходили.Евросоюз и Штаты как обычно проявят озабоченность...
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12.05.2021 15:11 Відповісти
Так Газа и есть фактически гетто
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12.05.2021 15:51 Відповісти
а кто им ******* виноват? Ракетні обстріли і вуличні заворушення: кадри з Ізраїлю - Цензор.НЕТ 4191
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12.05.2021 22:42 Відповісти
***** дал евреям ПРИКУРИТЬ. Как там НЕТАНЬЯХУ, и дальшке будет своего деда рядом с *****М на палке носить???
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12.05.2021 15:21 Відповісти
Я за палестинцев , ихних визави недолюбливаю.
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12.05.2021 15:49 Відповісти
Ок, просте питання, от так складається ситуація що вам треба прийняти жити до себе родину, візьмете палестинців чи євреєв?
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12.05.2021 15:54 Відповісти
Нікого.
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12.05.2021 17:08 Відповісти
россиянин?
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12.05.2021 17:10 Відповісти
Лучший способ научиться не любить арабов - пожить с ними в одном доме.

Идёшь вечерком по любом большому нидерландскому городу. Если навстречу попадается много тёток в хиджабах, то в этом районе обычно мусора по колено. Утром его приберут комунальщики, но до вечера чуваки опять наговняют.
В школе если кто нихрена не учится и другим не даёт - в 80% случаев араб, 10% суринамец.
С евреями я таких проблем не наблюдал.
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12.05.2021 18:08 Відповісти
А якого вони хера ці араби роблять в Нідерландах?!! Чи в Німеччині чи Франції чи в нас? Я завжди знав що така політика глобалістів це бомба уповільненої дії. Це політика ідіотів.
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12.05.2021 18:13 Відповісти
Сложный вопрос. Походу напустили как дешёвую рабочую силу. И первое поколение реально впахивало. А потом детишки решили, что можно особо и не напрягаться.
Хочу правда отметить, что нидерландцы - конкретные жлобы и поэтому сидящих на пособии арабов в НЛ практически нет. Все либо работают, либо торгуют наркотой. Но в любом случае сами зарабатывают себе на жизнь.
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12.05.2021 18:26 Відповісти
Евреи тоже не надрываються. Сложно сказать польза или вред от них стране. Хотя Украине они много горя принесли. Я знаю и чистоплотных арабов и порядочных евреев и гомнистых малоросов.
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12.05.2021 18:48 Відповісти
100%. Хорошие люди, равно как и уроды есть в каждой нации.
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12.05.2021 18:54 Відповісти
Я слышал в Нидерландах специально расселяют эмигрантов для их скорейшей социализации, - неужели не правда?!
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12.05.2021 18:21 Відповісти
Я бы сказал, что немного не так. Тут более естественные процессы. Если в каком-то районе поселяется толпа арабов, то жильё там обычно становится заметно дешевле, чем в аналогичных районах. И туда тутже набегает толпа нидерландцев, у которых нет бабла, чтоб снять хату в более нормальном районе.

А для социализации тут инструментов вагон и маленькая тележка. Детей - в школу, в которой платить ни за что не надо (это для всех так). Для взрослых - бесплатные курсы языка и всякие другие плюшки, типа льготных рабочих мест. Те, кто поумнее, имеют все возможности быстро влиться в нормальную жизнь.
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12.05.2021 18:31 Відповісти
А ты в Умань поедь и там понаблюдай на евреев...
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12.05.2021 20:20 Відповісти
там обое рябое
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12.05.2021 18:21 Відповісти
 
 