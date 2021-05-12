НАБУ розшукує екскерівницю департаменту "Приватбанку" Бичихіну, підозрювану за фактом розтрати 8,2 млрд. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Події
Національне антикорупційне бюро України розшукує екскерівницю департаменту міжбанківських операцій ПАТ КБ "Приватбанк" Олену Бичихіну. Вона є підозрюваною за фактом розтрати 8,2 млрд грн "Приватбанку".
Про це НАБУ повідомляє в Telegram, інформує Цензор.НЕТ.
"НАБУ розшукує екскерівника одного з департаментів ПАТ КБ "Приватбанк", яка є підозрюваною у кримінальному провадженні № 12017040000000531 за фактом розтрати 8,2 млрд грн "Приватбанку"", - йдеться в повідомленні.
Так, Бюро розшукує Бичихіну Олену Анатоліївну.
Топ коментарі
+28 Рома Маестро
показати весь коментар12.05.2021 14:50
+23 олег иванов 9d1a2ffb
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+17 cimbitep
показати весь коментар12.05.2021 14:52
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Будь ласка, зачекайте...
теперь оxранником в супермаркете приxодится работать?
россияне лошадь в овраге доедают. под Тамбовом.
Неплохой должностью рассчитались с гнидой вНаёмом за то, что обливал Пороха брехнёй...
Цифры, конечно же, потрясают воображение.
Но лично меня, как человека многократно, на протяжении всей жизни, вынужденного доказывать свою профпригодность в резюме и на собеседованиях, волнует только один вопрос - КАК???
Как, я вас спрашиваю, человек с улицы, без профильного образования, без навыков, без опыта работы по специальности, СМОГ ПОЛУЧИТЬ МЕСТО С ОКЛАДОМ ПОЧТИ В МИЛЛИОН ГРИВЕН????
ГДЕ СПРАВЕДЛИВОСТЬ В ЭТОМ Е*УЧЕМ МИРЕ???
ВЫ ПРОБОВАЛИ УСТРОИТЬСЯ ХОТЯ БЫ ЗАВХОЗОМ, НЕ ИМЕЯ СТО ЛЕТ ОПЫТА В ЭТОЙ ОТРАСЛИ ЗА ПЛЕЧАМИ?
ПОЧЕМУ НАС НЕ УЧИЛИ ЭТОМУ В ШКОЛЕ?
И.Ерохин
_________________________
«УкрОборонПром» развален, находится в стадии ликвидации.
А ведь он с лета 2019 года находился под «гениальным» руководством двух мудаков - Абромавичуса и Мустафы вНаёма.
Этих двух уродов, наш недалёкий «мудрый народ» почему-то считал «реформаторами» и «анти-коррупционерами».
А урод, который довёл СТРАТЕГИЧЕСКУЮ гос.корпорацию до банкротства, получает 800 000 грн В МЕСЯЦ…
Сказка!
и теперь это не Бычихина, а Кабанихин.
Вы на нее плохо подумали