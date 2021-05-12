УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
17405 відвідувачів онлайн
Новини Фото Події
16 899 58
НАБУ (3426) розшук (491) Приватбанк (691)

НАБУ розшукує екскерівницю департаменту "Приватбанку" Бичихіну, підозрювану за фактом розтрати 8,2 млрд. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Події

Національне антикорупційне бюро України розшукує екскерівницю департаменту міжбанківських операцій ПАТ КБ "Приватбанк" Олену Бичихіну. Вона є підозрюваною за фактом розтрати 8,2 млрд грн "Приватбанку".

Про це НАБУ повідомляє в Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

"НАБУ розшукує екскерівника одного з департаментів ПАТ КБ "Приватбанк", яка є підозрюваною у кримінальному провадженні № 12017040000000531 за фактом розтрати 8,2 млрд грн "Приватбанку"", - йдеться в повідомленні.

Так, Бюро розшукує Бичихіну Олену Анатоліївну.

Також читайте: Коломойський із партнерами за незаконно виведені з "Приватбанку" гроші купив 13 сталеливарних заводів у США, - Pittsburgh Post-Gazette

НАБУ розшукує екскерівницю департаменту Приватбанку Бичихіну, підозрювану за фактом розтрати 8,2 млрд 01

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+28
Сразу видно, честное, благородное, скромное лицо! НАБУ что-то наговаривает!!!
показати весь коментар
12.05.2021 14:50
+23
Мож это Беня без бороды и в парике? НАБУ разыскивает руководителя департамента "ПриватБанка" Бычихину, подозреваемую по факту растраты 8,2 млрд - Цензор.НЕТ 6950
показати весь коментар
12.05.2021 14:56
+17
у бени в огороде искали? под пятой пальмой слева от входа.
показати весь коментар
12.05.2021 14:52
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сразу видно, честное, благородное, скромное лицо! НАБУ что-то наговаривает!!!
показати весь коментар
12.05.2021 14:50 Відповісти
Мож это Беня без бороды и в парике? НАБУ разыскивает руководителя департамента "ПриватБанка" Бычихину, подозреваемую по факту растраты 8,2 млрд - Цензор.НЕТ 6950
показати весь коментар
12.05.2021 14:56 Відповісти
Ищут пожарные, ищет милиция. Ищут не могут найти (с)
показати весь коментар
12.05.2021 15:05 Відповісти
...а она уже давно у Лерика в ингланд...
показати весь коментар
13.05.2021 09:28 Відповісти
А мне вспомнилось, как тут на сайте поплюжили Гонтареву.
показати весь коментар
13.05.2021 08:07 Відповісти
у бени в огороде искали? под пятой пальмой слева от входа.
показати весь коментар
12.05.2021 14:52 Відповісти
очнись, болезное. штаты по Привату бабломойского разыскивают, а не Гонтареву. НАБУ разыскивает руководителя департамента "ПриватБанка" Бычихину, подозреваемую по факту растраты 8,2 млрд - Цензор.НЕТ 838
показати весь коментар
12.05.2021 15:11 Відповісти
гонтареву на родине- на атомы охота разнести, а америке она все нормально сделала
показати весь коментар
12.05.2021 15:52 Відповісти
Действительно - вторглась в Крым и на донбасс, обвалила гривню и выбрала сепаров в Раду... ***** кака НАБУ розшукує екскерівницю департаменту "Приватбанку" Бичихіну, підозрювану за фактом розтрати 8,2 млрд - Цензор.НЕТ 9335
показати весь коментар
12.05.2021 17:16 Відповісти
ты бабло отмывал через один из банков-помоек, которые она прикрыла? НАБУ розшукує екскерівницю департаменту "Приватбанку" Бичихіну, підозрювану за фактом розтрати 8,2 млрд - Цензор.НЕТ 3257
теперь оxранником в супермаркете приxодится работать? НАБУ розшукує екскерівницю департаменту "Приватбанку" Бичихіну, підозрювану за фактом розтрати 8,2 млрд - Цензор.НЕТ 8138
показати весь коментар
12.05.2021 17:18 Відповісти
Эээээ,да ты тяжело больное на всю голову животное, отравленное рашистской ложью
показати весь коментар
12.05.2021 20:28 Відповісти
даун?НАБУ розшукує екскерівницю департаменту "Приватбанку" Бичихіну, підозрювану за фактом розтрати 8,2 млрд - Цензор.НЕТ 4771
показати весь коментар
12.05.2021 20:53 Відповісти
8.2 млрд. украла?Хммм. В ближайжей разливайке не смотрели? НАБУ разыскивает руководителя департамента "ПриватБанка" Бычихину, подозреваемую по факту растраты 8,2 млрд - Цензор.НЕТ 4964
показати весь коментар
12.05.2021 14:54 Відповісти
Похоже все руководство бениного Приватбанка наивного Беню грабило а он сам ниче не знал. НАБУ разыскивает руководителя департамента "ПриватБанка" Бычихину, подозреваемую по факту растраты 8,2 млрд - Цензор.НЕТ 6594
показати весь коментар
12.05.2021 14:56 Відповісти
да помощница это...
показати весь коментар
13.05.2021 09:30 Відповісти
..на расее уже стекломой лакает, он какая ряшка!))) НАБУ разыскивает руководителя департамента "ПриватБанка" Бычихину, подозреваемую по факту растраты 8,2 млрд - Цензор.НЕТ 3176
показати весь коментар
12.05.2021 14:57 Відповісти
если жива..то давно уже не ...бычихина...))) а какая-нибудь фрау или мисис...
показати весь коментар
12.05.2021 14:58 Відповісти
Да эта жаба уже прикупила островок где- нибудь на Адриатике на подставное лицо ,греет жопу и попердывает на золотом песочке .Рожу жабы пластические хВирурги переделали под Сару Робинзон и вуаля...
показати весь коментар
12.05.2021 20:33 Відповісти
....бать! И хвамилиё, и морда... Все свидетельствует о кристальной честности и благородстве гражданки Быкочихиной... Ой- **********... Опять ошибся- Бычихиной! Во...
показати весь коментар
12.05.2021 15:02 Відповісти
просто поразительное единение морды лица с фамилией.
показати весь коментар
12.05.2021 15:04 Відповісти
Оперативность НАБУ поражает. Может Бычихина уже от старости умерла?
показати весь коментар
12.05.2021 15:09 Відповісти
Ага, а как же фин мониторинг НБУ? Неужели *****@ли? Ай-яй-яй, ну ничего, зато перевод в 10 тыс грн с карты на карту граждан Украины внутри Украины уже точно не прощёлкают! Начал Вася исправляться, кончил сраться, начал ссаться...
показати весь коментар
12.05.2021 15:10 Відповісти
Вот же загадка! И чем руководствуются HR конторы и отделы кадров, когда такие уникальные кадры берут на работу? Есть же масса более достойных, с западным образованием, честных, интеллигентных личностей, которые в десятки раз эффективнее такой свиньи - нет, ***, вот такое ****** всегда впереди. Парадокс! Ну, а искать ее нужно где-то в Доминикане, Кипре, Сейшелах, Маврикии, и т.д. - но не в Украине, что есть уже провальное дело изначально.
показати весь коментар
12.05.2021 15:11 Відповісти
Чисто украинское "лицо" и фамилия. Кстати для размышлений В ВР 43% евреев,34% русских,22% украинцев и 1% прочие.В Кабмине евреи-62%,россияне-15% украинцы-15% прочие-8%. Национальный состав Украины,украинцы-78%,россияне-17% ,евреи 0,9%прочие 4,1%.
показати весь коментар
12.05.2021 15:12 Відповісти
Но выбирают власть, физически кидая бюллетень кто? Кто эти были 73%, голосовавшие во время войны за президента ничтожество? Каждый народ воистину достоин тех, кто им правит.
показати весь коментар
12.05.2021 16:30 Відповісти
+5
показати весь коментар
12.05.2021 18:16 Відповісти
не россияне же, русские
россияне лошадь в овраге доедают. под Тамбовом.
показати весь коментар
12.05.2021 19:15 Відповісти
не русские россияне, помните фильм - русскоязычные россияне...
показати весь коментар
13.05.2021 09:35 Відповісти
Россияне - это политическая совокупность этносов на территории рф. Украина к этому отношения не имеет. У нас проживают русскоязычные украинцы и, в том числе, русские по национальности.
показати весь коментар
13.05.2021 16:08 Відповісти
Не про бычихину, но тоже -- про растрату:

Неплохой должностью рассчитались с гнидой вНаёмом за то, что обливал Пороха брехнёй...

НАБУ разыскивает экс-руководителя департамента "ПриватБанка" Бычихину, подозреваемую по факту растраты 8,2 млрд - Цензор.НЕТ 806 НАБУ разыскивает экс-руководителя департамента "ПриватБанка" Бычихину, подозреваемую по факту растраты 8,2 млрд - Цензор.НЕТ 2871

Цифры, конечно же, потрясают воображение.
Но лично меня, как человека многократно, на протяжении всей жизни, вынужденного доказывать свою профпригодность в резюме и на собеседованиях, волнует только один вопрос - КАК???
Как, я вас спрашиваю, человек с улицы, без профильного образования, без навыков, без опыта работы по специальности, СМОГ ПОЛУЧИТЬ МЕСТО С ОКЛАДОМ ПОЧТИ В МИЛЛИОН ГРИВЕН????
ГДЕ СПРАВЕДЛИВОСТЬ В ЭТОМ Е*УЧЕМ МИРЕ???
ВЫ ПРОБОВАЛИ УСТРОИТЬСЯ ХОТЯ БЫ ЗАВХОЗОМ, НЕ ИМЕЯ СТО ЛЕТ ОПЫТА В ЭТОЙ ОТРАСЛИ ЗА ПЛЕЧАМИ?
ПОЧЕМУ НАС НЕ УЧИЛИ ЭТОМУ В ШКОЛЕ?
И.Ерохин
_________________________
«УкрОборонПром» развален, находится в стадии ликвидации.
А ведь он с лета 2019 года находился под «гениальным» руководством двух мудаков - Абромавичуса и Мустафы вНаёма.
Этих двух уродов, наш недалёкий «мудрый народ» почему-то считал «реформаторами» и «анти-коррупционерами».
А урод, который довёл СТРАТЕГИЧЕСКУЮ гос.корпорацию до банкротства, получает 800 000 грн В МЕСЯЦ…
показати весь коментар
12.05.2021 15:18 Відповісти
Спасибо 73% избирателей. Теперь они удовлетворены. НАБУ розшукує екскерівницю департаменту "Приватбанку" Бичихіну, підозрювану за фактом розтрати 8,2 млрд - Цензор.НЕТ 7577
показати весь коментар
12.05.2021 15:40 Відповісти
Соколова познущалася з нього норм)
показати весь коментар
12.05.2021 15:44 Відповісти
он Наем - Наел...
показати весь коментар
13.05.2021 09:36 Відповісти
НАБУ розшукує екскерівницю департаменту "Приватбанку" Бичихіну, підозрювану за фактом розтрати 8,2 млрд - Цензор.НЕТ 6020 ... с мужем...
показати весь коментар
13.05.2021 09:53 Відповісти
Я люблю женщин за 50,так это и не дорого НАБУ розшукує екскерівницю департаменту "Приватбанку" Бичихіну, підозрювану за фактом розтрати 8,2 млрд - Цензор.НЕТ 7168
показати весь коментар
12.05.2021 15:29 Відповісти
Хорошая девочка
показати весь коментар
12.05.2021 15:41 Відповісти
Хорошого бухгалтера знайти важко. Особливо коли шукає набу. НАБУ розшукує екскерівницю департаменту "Приватбанку" Бичихіну, підозрювану за фактом розтрати 8,2 млрд - Цензор.НЕТ 3348
показати весь коментар
12.05.2021 15:43 Відповісти
Пластика, паспорт Кипра, новая фамилия и ......гудбай эпоха бедности!
показати весь коментар
12.05.2021 15:45 Відповісти
Який лох цей Коломойський! Приватбанк грабували всі хто хотів, а він нічого не помічав. Я думаю, треба йому з бюджету України компенсувати кілька мільярдів доларів. А втім, я думаю, для цього він Зеленського і призначив.
показати весь коментар
12.05.2021 15:47 Відповісти
Який лох цей Коломойський! Приватбанк грабували всі хто хотів, а він нічого не помічав._____та ні, він якраз вивозив грошенята літаками "Австрійські авіалінії"...
показати весь коментар
13.05.2021 09:39 Відповісти
с такой фамилией и рожей к баблу допускать нельзя
показати весь коментар
12.05.2021 15:53 Відповісти
Как гармонируют лицо и фамилия...
Сказка!
показати весь коментар
12.05.2021 15:58 Відповісти
а она сменит фамилию на Свинорыл или Свинарчук... НАБУ розшукує екскерівницю департаменту "Приватбанку" Бичихіну, підозрювану за фактом розтрати 8,2 млрд - Цензор.НЕТ 3422
показати весь коментар
13.05.2021 09:45 Відповісти
Хлебальник соответствует ХВамилии НАБУ розшукує екскерівницю департаменту "Приватбанку" Бичихіну, підозрювану за фактом розтрати 8,2 млрд - Цензор.НЕТ 5376
показати весь коментар
12.05.2021 15:59 Відповісти
она на канарах быкует...
показати весь коментар
12.05.2021 16:00 Відповісти
Ловко беня на шестёрок все распетлял. Скоро выясниться, что основную часть 5 млрд долларов из привата вывели не каламойский с суркисами/боголюбовами и 95-ми кварталами, а его уборщики и сторожа
показати весь коментар
12.05.2021 16:18 Відповісти
Вот это у неё хлеборезка
показати весь коментар
12.05.2021 16:30 Відповісти
С такими бабками она сделала все возможные операции,
и теперь это не Бычихина, а Кабанихин.
показати весь коментар
12.05.2021 18:40 Відповісти
А может и Орлакян.
показати весь коментар
12.05.2021 19:16 Відповісти
Или Муравьёв=Ховрашков.
показати весь коментар
12.05.2021 22:52 Відповісти
Умеют же люди....
показати весь коментар
12.05.2021 18:51 Відповісти
теперь я понял куда пропали у меня как то с карточки 180 грн
показати весь коментар
12.05.2021 19:50 Відповісти
Бычихина по мелочи не работала. Не ее уровень.
Вы на нее плохо подумали
показати весь коментар
12.05.2021 21:36 Відповісти
Несколько десятков миллионов раз по 180 гривен - это совсем не мелкие деньги.
показати весь коментар
12.05.2021 22:53 Відповісти
Удивительно: не заблурили, не замозаичили! за что такая честь? За 8 ярдов? Так они ж не у неё - сами знаете, у кого НАБУ розшукує екскерівницю департаменту "Приватбанку" Бичихіну, підозрювану за фактом розтрати 8,2 млрд - Цензор.НЕТ 4315
показати весь коментар
13.05.2021 04:16 Відповісти
Искать можно полтинник под столом....
показати весь коментар
13.05.2021 17:30 Відповісти
З цією бл..дською владою, ще Беня буде більше постраждалий, ніж вся Україна!
показати весь коментар
14.05.2021 11:18 Відповісти
 
 