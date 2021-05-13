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Ізраїльські новонароджені перечікують ракетний обстріл на руках у батьків у захищеному коридорі. ФОТО ДНЯ

Фото Цензор.НЕТ За кордоном

Ізраїль і Сектор Гази з 10 травня обмінюються ракетними ударами. Це найбільша ескалація насильства на Близькому Сході за останні два роки.

Фото опубліковано на фейсбук-сторінці армії Ізраїлю, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Під час ракетного обстрілу центральної частини Ізраїлю з Гази новонароджених ізраїльських немовлят у пологовому відділенні вийняли з дитячих ліжечок і винесли в укріплений коридор, тоді як на лікарню падали ракети", - сказано в підписі до фотографії.

Ізраїльські новонароджені перечікують ракетний обстріл на руках у батьків у захищеному коридорі 01
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Топ коментарі
+24
...після родів не можна піднятись
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12.05.2021 16:29
+21
Pan Doktor@pan_dok

"Хамас произвёл атаку российскими ракетами."

А какими ещё? Кто их единственный союзник, производящий ракеты?
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12.05.2021 16:32
+20
Арабы переняли от совдеповских "инструкторов" тактику стрелять из школ, садиков и больниц. Как и орки дыры кстати.
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12.05.2021 17:05
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А мамы где?? В окопах??
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12.05.2021 16:27 Відповісти
...після родів не можна піднятись
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12.05.2021 16:29 Відповісти
А чи є в Україні захищені приміщення від ракетних обстрілів в лікарнях та публічних місцях?
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12.05.2021 17:05 Відповісти
А Україна на когось нападала ?
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12.05.2021 18:33 Відповісти
Для того щоб отримати ракетний удар від терористів не потрібно ні на кого нападати, терористи завжди нападають першими!
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12.05.2021 18:36 Відповісти
А Израиль на кого то нападал? Или это арабы не признают право Израиля на существование?
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13.05.2021 00:00 Відповісти
Есть, в подвалах.
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12.05.2021 19:17 Відповісти
може в них вже і мужики рожають? отой у медрубашці наче сам народив.
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12.05.2021 18:24 Відповісти
дибіл
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12.05.2021 18:35 Відповісти
а чого ти про себе у чоловічому роді?
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12.05.2021 18:37 Відповісти
Хтось тримає свого щойнонародженого малюка, йому в кайф. А хтось в телехвоні, йому пофіг.
Так і будуть виховувати.
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12.05.2021 19:03 Відповісти
а вдруг від діду з бабою відповідає, що все ок?
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12.05.2021 19:17 Відповісти
Кошмар конечно. Думаецца в арабских рододмах таких защищенных коридоров нет.
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12.05.2021 16:31 Відповісти
чтошь... значиться сначала нужно было построить, а уж потом ракетами по соседям пулять.
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12.05.2021 17:00 Відповісти
Арабы переняли от совдеповских "инструкторов" тактику стрелять из школ, садиков и больниц. Как и орки дыры кстати.
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12.05.2021 17:05 Відповісти
Мало ли кто откуда и по чем стреляет? Смерть человека и ребенка это смерть.
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12.05.2021 18:31 Відповісти
Что-то, я смотрю, вас смерти израильских человеков и ребёнков особо не беспокоят. Как и возмущения действиями ХАМАСовских террористов (которые, между прочим, первые огонь открыли) не наблюдается. Как так, а? ХАМАСовский пропагандон?
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12.05.2021 23:20 Відповісти
Казалось шо ты постарше-теперь понятно, шо молоденький ишо ослик. Только черно-белые конструкции способен воспринимать. Детский садик на каникулах-" Марь Ванна, он первый начал". Погибают и люди и дети с обеих сторон и конца-края этому нет и не будет в обозримом будущем. Потому,как с обеих сторон сидят безапеляционные умники, как и ты, считающие, что только они правы.
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12.05.2021 23:38 Відповісти
И вам вопрос... Арабы признают право Израиля на существование?
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13.05.2021 00:04 Відповісти
Я уже ответил на все подобные вопросы. Что непонятного? Обое рябое. Обе стороны настррены убивать друг друга до "победного конца". Вы на полном деле хотите искать ответ на вопрос-кто прав, кто виноват и кто "первый начал"?
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13.05.2021 00:44 Відповісти
Ну так ваш ответ с таким же успехом можно перенести на войну рашки против Украины... Тоже не будете разбираться кто прав? Обое рябое???? Потом удивляетесь почему остальному миру почти пофиг на рашкинскую агрессию??? А рашка не признает право Украины на существование, как и арабы право Израиля на существование...
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13.05.2021 01:02 Відповісти
Это пустопорожняя демагогия. Начиная даже с того -кто субьект этого "признания"? Все арабы скопом, или только, кто живет в Газе? Это должно быть каким юридическим актом оформлено, или просто "мамой клянусь"? Ответ на этот даже не третьестепенный а десятистепенный вопрос может быть любым. Дальше что? Вам ехать или шашечки нужны? От того что "признают или не признают" что изменится? Что, перестанут арабы резать ножами израильских прохожих, или еврейские дети перестанут бросать камнями в арабских женщин, или солдаты ЦАХАЛ не станут изгонять верующих из мечети, а в ответ мусульмане не будут жечь синагоги, или Израиль перестанет сносить жилые дома арабов и заселять освободившееся место евреями? Или, в конце концов террористы ХАМАСА перестанут запускать ракеты по жилым кварталам Ашкелона?
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13.05.2021 01:24 Відповісти
Да нет, пропагандон ХАМАСовский. Всё на самом деле просто, просто ваша кодла, тут, на цензоре, для того, чтобы тень на плетень наводить. И за израильских погибших ты не говорил, за арабских только. То у вас, пропагандонов, с обеих сторон одинаковое, а нормальным людям очевидно, и по тому, кто начал атаку (ХАМАСовцы), и по тому куда летят ракеты (по мирным людям, не военным), и по тому, что огонь ведут из дворов домов, подставляя гражданских, что с той стороны террористы. Так что, пропагандон ХАМАСовский, понятно кто они и кто ты.
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13.05.2021 08:30 Відповісти
Да ты просто неадекват оказывается, типа Игоря Л.
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13.05.2021 10:01 Відповісти
ну раз тебе по существу, пропагандон, сказать нечего, то так и запишем.
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13.05.2021 15:59 Відповісти
зато у арабов есть ракеты и они могут перекрыть (Енисей - зачеркнуто) Иордань
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12.05.2021 17:13 Відповісти
Бедняжки. Но у Израиля есть опыт карательных экспедиций. Спецотряд израильского премьер-министра Шарона в иорданской деревне Киббия взорвал 42 дома. Погибли 69 человек, включая спрятавшихся в домах женщин и детей. ООН приняла осуждающую резолюцию.
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12.05.2021 16:31 Відповісти
Думаю они и сейчас не сильно разбирают, куда валят в ответ. Но ключевые слова в предыдущем предложении "в ответ". Шоб арабы угомонились, то там бы давно тишь да гладь была бы...
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12.05.2021 16:35 Відповісти
тишь да гладь была бы.-Как в Лидице и Киббии. Гитлеровцы взорвали - сожгли чешскую Лидице. Шароновцы взорвали- сожгли иорданскую Киббию.
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12.05.2021 16:55 Відповісти
ты про село Самашки напомни,кацап,а я напомню что арабы-завоеватели исламизировали или уничтожили многие древние народы которые жили в том числе на Ближнем Востоке.
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12.05.2021 17:03 Відповісти
краще бути Лейбою,ніж ватним тупим телепнем. Ізраїльські новонароджені перечікують ракетний обстріл на руках у батьків у захищеному коридорі - Цензор.НЕТ 2542
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12.05.2021 17:14 Відповісти
ты про село Самашки напомни,кацап.-Что такое Самашки, чем они для тебя важнее Лидице и Киббии, кацап?
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12.05.2021 18:59 Відповісти
А тем, что генерал, который командовал этой карательной операцией, уже 26 лет овощем лежит... Понимаешь? Глазами только может шевелить...
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13.05.2021 00:08 Відповісти
Хорошая попытка развести срач, но нит .
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12.05.2021 17:12 Відповісти
Спам так спам.Иван Петрович Сидоров противник спама. Спам -оружие слабых. Но раз надо то надо.Не дашь ответку-правильные пацаны не поймут.
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12.05.2021 18:29 Відповісти
а женщины, старики и беременные дети тогда не потому пострадали, что ХАМАСовские пусковые установки у них, как и в этот раз, во дворах домов стояли?
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12.05.2021 17:03 Відповісти
а женщины, старики и беременные дети тогда не потому пострадали, что ХАМАСовские пусковые установки у них, как и в этот раз, во дворах домов стояли?-Ивана Петровича Сидорова хлебом не корми а дай ответить вопросом на вопрос: Точно, стояли? Тому есть доказательства? А если стояли, то женщин, стариков, беременных, детей можно убивать?
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12.05.2021 17:20 Відповісти
сопутствующие потери! скорее всего те самые местные были рады, что мочат арабы по Израилю ракетами!!! Израиль первым там не стреляет
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12.05.2021 18:06 Відповісти
мечта ХАМАСовца и мокшанина - прикрытие из женщин, стариков и детей. Ну раз вы вопросом на вопрос, то и я вопрос задам: чтошь их мужчины не защитили своих женщин, стариков и детей и не прогнали террористов поставивших, как и в этот раз, во дворах пусковые установки? Или заняты были стреляя из установок?
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12.05.2021 22:56 Відповісти
Pan Doktor@pan_dok

"Хамас произвёл атаку российскими ракетами."

А какими ещё? Кто их единственный союзник, производящий ракеты?
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12.05.2021 16:32 Відповісти
У них есть и своё производство. Правда там не каждая ракета перелетает через забор...
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12.05.2021 16:36 Відповісти
ну кацапы ж делали.
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12.05.2021 17:06 Відповісти
у них там два союзника засрашка и китай,сектор газа-аналог нашей донбабвы.
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12.05.2021 17:05 Відповісти
Только наоборот. Бо сектор тот был сначала арабским, а потом евреи его во время какой-то из войнух себе отжали. (если я ничего не путаю).
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12.05.2021 17:13 Відповісти
путаешь,со времен создании Библии был еврейским. Ізраїльські новонароджені перечікують ракетний обстріл на руках у батьків у захищеному коридорі - Цензор.НЕТ 4960
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12.05.2021 17:16 Відповісти
у тут будет уместно поднять вопрос "сколько нариду надо прожить на этой территории, чтоб считать её своей". А то так и крыма с югом можно в пользу каких нибудь греков лишиться.
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12.05.2021 17:19 Відповісти
Шо значить "якихось греків", звісно античних, які колонізували ті землі більше ніж 2500 років тому))
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12.05.2021 17:30 Відповісти
взагалі-то греки-мирні колоністи які не займалися геноцидом місцевого населення (тавро-скіфів).з евреїв українцям треба брати приклад,жменька людей перемогла арабський світ.
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12.05.2021 17:30 Відповісти
Путаете, это мягко сказано... Арабы не признают право Израиля на существование... А все остальное следствие...
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13.05.2021 00:11 Відповісти
драсти, моя радость. когда ж вы уже запомните - нельзя мочить людей вагонами, топить баржами и высылать в ГУЛАГ миллионами?
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12.05.2021 16:52 Відповісти
Пусть теперь натаньяху задумается и перестанет пресмыкаться перед пуйлом, по всей видимости ясно что для пуйла дружба с ХАМАСом важнее дружбы с Израилем!!! Уверен что многие понимают что за всем этим видны уши кацапни.
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12.05.2021 16:43 Відповісти
Там не уши. Там так называемая "рука Кремля"
Параноики кукукнутые.
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12.05.2021 17:07 Відповісти
рога а не уши Ізраїльські новонароджені перечікують ракетний обстріл на руках у батьків у захищеному коридорі - Цензор.НЕТ 9130 и цоканье копыт
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12.05.2021 18:18 Відповісти
Если бы не ,,прогрессивное человечество,, то Газа за два дня превратилась бы в месторождение щебня, а через пару лет там был бы классный курорт ,порт с аэропортом ,а через 20 забыли бы что это была цитадель терроризма.
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12.05.2021 17:18 Відповісти
Смотрел как-то фильм про операцию "Опера". Очень понравился момент, в котором евреи объясняют зачем они вообще затеяли эту операцию - "они строят атомную электростанцию, но мы подумали - зачем иракцам электричество? И решили их разбомбить".

Так что может это и к лучшему, что прогрессивное человечество слегка сдерживает израильский военный пыл .
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12.05.2021 17:27 Відповісти
Если бы не "прогрессивное человечество" то и государства Израиль бы не было, т.к. это оно отвоевало Палестину у толерантных османов
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12.05.2021 17:52 Відповісти
Боюсь, что арабы так же умно про Израиль рассуждают
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12.05.2021 18:40 Відповісти
А что мешает викупить у них недвижимость там и где надо, есть же другие способи а построить домик в Бейруте или Каире и менять то на то еще лучше, так би уже переселили половину, как идея
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12.05.2021 19:08 Відповісти
Сильно они нужны в Бейруте и Каире. Там своей гопоты столько, что еды не хватает.
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12.05.2021 19:19 Відповісти
А потом на 3 день и от Израиля не осталось бы и места, 500 млн арабов по всему миру это тебе не шуточки.
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12.05.2021 23:16 Відповісти
Почитай историю ,особенно обрати внимание на Войну судного дня ( шестидневная война )
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12.05.2021 23:21 Відповісти
Газу пытались всунуть и Иордании и Египту но номер не прошёл ,население хочет размножаться, жрать срать и убивать ,и мировое ,,прогрессивное человечество,, повесило этих уродов на вменяемых людей ,им поставляют воду, очищают их сточные воды, поставляют электроэнергию БЕЗПЛАТНО. Сложные операции бедненьким газовикам делают проклятые сионисты. И да предоставляют сотни тысяч рабочих мест налоги с этих работяг передают властям газы. И даже оружие для полицейских израильской безплатное.
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12.05.2021 23:16 Відповісти
 
 