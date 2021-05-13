Ізраїльські новонароджені перечікують ракетний обстріл на руках у батьків у захищеному коридорі. ФОТО ДНЯ
Фото Цензор.НЕТ За кордоном
Ізраїль і Сектор Гази з 10 травня обмінюються ракетними ударами. Це найбільша ескалація насильства на Близькому Сході за останні два роки.
Фото опубліковано на фейсбук-сторінці армії Ізраїлю, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Під час ракетного обстрілу центральної частини Ізраїлю з Гази новонароджених ізраїльських немовлят у пологовому відділенні вийняли з дитячих ліжечок і винесли в укріплений коридор, тоді як на лікарню падали ракети", - сказано в підписі до фотографії.
Топ коментарі
+24 Олєкса Москаленко
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+21 Филипп Филиппович Преображенск
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+20 18c49ed2
показати весь коментар12.05.2021 17:05
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Так і будуть виховувати.
"Хамас произвёл атаку российскими ракетами."
А какими ещё? Кто их единственный союзник, производящий ракеты?
Параноики кукукнутые.
Так что может это и к лучшему, что прогрессивное человечество слегка сдерживает израильский военный пыл .