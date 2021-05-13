Ізраїльські новонароджені перечікують ракетний обстріл на руках у батьків у захищеному коридорі. ФОТО ДНЯ

Ізраїль і Сектор Гази з 10 травня обмінюються ракетними ударами. Це найбільша ескалація насильства на Близькому Сході за останні два роки.

Фото опубліковано на фейсбук-сторінці армії Ізраїлю, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Під час ракетного обстрілу центральної частини Ізраїлю з Гази новонароджених ізраїльських немовлят у пологовому відділенні вийняли з дитячих ліжечок і винесли в укріплений коридор, тоді як на лікарню падали ракети", - сказано в підписі до фотографії.