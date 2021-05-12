На Одещині поліцейського затримали під час одержання 1,5 тис. дол. хабаря, - ДБР. ФОТО
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Правоохоронці затримали під час одержання хабаря начальника сектору дізнання одного з відділень Березовського районного відділу поліції ГУ Нацполіції в Одеській області.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.
Встановлено, що начальник сектору вимагав від громадянина 1500 доларів за невнесення відомостей про кримінальне правопорушення в ЄРДР в порядку ст. 214 КПК України за фактом розтрати бюджетних коштів при оплаті робіт з ремонту дорожнього покриття в селі Миколаївка Ширяївського району Одеської області.
11 травня поліцейського затримали в порядку ст. 208 КПК України, під час одержання вказаної суми.
Наразі вирішується питання про повідомлення затриманому про підозру у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України) та обрання щодо нього запобіжного заходу. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 5 до 10 років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна.
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