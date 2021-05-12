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На Одещині поліцейського затримали під час одержання 1,5 тис. дол. хабаря, - ДБР. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж

На Одещині поліцейського затримали під час одержання 1,5 тис. дол. хабаря, - ДБР. ФОТО

Правоохоронці затримали під час одержання хабаря начальника сектору дізнання одного з відділень Березовського районного відділу поліції ГУ Нацполіції в Одеській області.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

Встановлено, що начальник сектору вимагав від громадянина 1500 доларів за невнесення відомостей про кримінальне правопорушення в ЄРДР в порядку ст. 214 КПК України за фактом розтрати бюджетних коштів при оплаті робіт з ремонту дорожнього покриття в селі Миколаївка Ширяївського району Одеської області.

На Одещині поліцейського затримали під час одержання 1,5 тис. дол. хабаря, - ДБР 01

11 травня поліцейського затримали в порядку ст. 208 КПК України, під час одержання вказаної суми.

На Одещині поліцейського затримали під час одержання 1,5 тис. дол. хабаря, - ДБР 02

Наразі вирішується питання про повідомлення затриманому про підозру у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України) та обрання щодо нього запобіжного заходу. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 5 до 10 років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна.

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12.05.2021 17:20 Відповісти
Ну и что толку-то, что задержали, как задержали, так и отпустите, что это вам, в первый раз задерживать а потом отпускать?
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12.05.2021 17:29 Відповісти
Спортивная рыбалка - задержали , сфотографировали , отпустили !!!
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21.05.2021 05:56 Відповісти
 
 