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алкоголь (862) Дніпропетровщина (2364) контрафакт (168) СБУ (10042) цигарки (622) Донецька область (5705)

Блоковано продаж контрафактного алкоголю і цигарок: Частина з них виготовлялася в "ДНР". ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж

Служба безпеки України заблокувала масштабний протиправний продаж контрафактних цигарок і алкоголю у Дніпропетровській та Донецькій областях. Щомісячний обіг коштів зловмисників становив понад 10 млн грн.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Встановлено, що зловмисники завозили продукцію, виготовлену в "ДНР" та в одній із сусідніх країн. Частина цигарок була невідомого походження. Товар зловмисники переправляли з тимчасово окупованої території.

Правоохоронці попередньо з'ясували, що нелегальний бізнес організували п’ятеро мешканців з Дніпропетровської та Донецької областей. Загалом в оборудці було задіяно понад 20 осіб. Для прикриття протиправної діяльності ділки використовували реквізити кількох ТОВ та ФОПів. Контрафактну продукцію із підробленими марками акцизного податку організатори схеми реалізовували через мережу роздрібної торгівлі.

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У межах відкритого кримінального провадження правоохоронці провели понад 20 обшуків за місцями зберігання незаконних виробів, розташування офісних приміщень та проживання фігурантів справи у 2 областях України. Під час слідчих дій вилучено:

  • понад 250 ящиків із 125 тис. пачок цигарок;
  • понад 1 тис. пляшок контрафактного алкоголю;
  • чорнові записи,
  • 500 тис. грн готівки.

Загальна вартість вилученої продукції становить понад 10 млн грн. Дії зловмисників кваліфіковано за ч. 3 ст. 199 та ч. 2 ст. 204 Кримінального кодексу України.

Тривають слідчі дії. Перевіряється інформація щодо збуту "товару" на території інших областей України.

Блоковано продаж контрафактного алкоголю і цигарок: Частина з них виготовлялася в ДНР 01
Блоковано продаж контрафактного алкоголю і цигарок: Частина з них виготовлялася в ДНР 02
Блоковано продаж контрафактного алкоголю і цигарок: Частина з них виготовлялася в ДНР 03
Блоковано продаж контрафактного алкоголю і цигарок: Частина з них виготовлялася в ДНР 04
Блоковано продаж контрафактного алкоголю і цигарок: Частина з них виготовлялася в ДНР 05
Блоковано продаж контрафактного алкоголю і цигарок: Частина з них виготовлялася в ДНР 06
Блоковано продаж контрафактного алкоголю і цигарок: Частина з них виготовлялася в ДНР 07
Блоковано продаж контрафактного алкоголю і цигарок: Частина з них виготовлялася в ДНР 08
Блоковано продаж контрафактного алкоголю і цигарок: Частина з них виготовлялася в ДНР 09
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Топ коментарі
+5
Что то не вижу инфу КАКИМ образом из луганды контрафакт в пром обьемах попадал в Украину!
Где аресты ментов, СБУ ков и др крыши торговли на крови!!!!
Или Геращенко будет рассказывать, что это пенсы на себе проносили через мин поля?
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12.05.2021 17:35
+2
Через Харьковский участок границы прекрасно возят.
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12.05.2021 17:50
+1
Слишком много политиков, мусоров, сбушников придётся сажать
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12.05.2021 17:37
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..и круги по луже.
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12.05.2021 17:35 Відповісти
Через Белоруссию пришло?
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12.05.2021 17:28 Відповісти
Напрямую. Раньше кива это курировал, будучи зам нач увд Донецкой обл
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12.05.2021 17:36 Відповісти
через Белоруссию надо кроме наших ещё и с руснявыми таможенниками делиться, так шо напрямую оно пришло через линию зіткнення
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12.05.2021 17:40 Відповісти
два клика, вы счастливы. и никто не блокирует....Блокирована продажа контрафактного алкоголя и сигарет: Часть из них изготовлялась в "ДНР" - Цензор.НЕТ 7496
Блокирована продажа контрафактного алкоголя и сигарет: Часть из них изготовлялась в "ДНР" - Цензор.НЕТ 8787
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12.05.2021 17:33 Відповісти
Там сайт суцільна стрємота. Тре знайти хто вже використовував продухт. Притомним й здатним бачити співразмовника, бажано.
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12.05.2021 18:53 Відповісти
Что то не вижу инфу КАКИМ образом из луганды контрафакт в пром обьемах попадал в Украину!
Где аресты ментов, СБУ ков и др крыши торговли на крови!!!!
Или Геращенко будет рассказывать, что это пенсы на себе проносили через мин поля?
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12.05.2021 17:35 Відповісти
Слишком много политиков, мусоров, сбушников придётся сажать
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12.05.2021 17:37 Відповісти
Конечно!
Они ведь этот контрабас начали строить еще в начале войны!
Переломная точка - когда добробатам и волонтерам запретили участвовать в контроле линии разгранечения!
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12.05.2021 17:41 Відповісти
Добробаты не подпускали к «серым» постам
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12.05.2021 17:51 Відповісти
100500% + готівка онлі.
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12.05.2021 18:45 Відповісти
Через Харьковский участок границы прекрасно возят.
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12.05.2021 17:50 Відповісти
у меня в Харькове сигареты контрабас на всех рынках, вокзалах, выходах из метро....
Мощная "крыша" видать....сцуки, потом ноют, шо так хефигово живем.

потому что налоги не платим.
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12.05.2021 18:12 Відповісти
Цигарки то покажіть, не соромно прикривати ватанів?
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12.05.2021 18:43 Відповісти
 
 