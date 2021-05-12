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Київ (13848) обшук (1343) прокуратура (3172) ДФС (2573) Київміськсвітло (2)

У приміщеннях "Київміськсвітло" проходять обшуки, чиновників підозрюють в ухиленні від сплати податків. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Події

Державна фіскальна служба (ДФС) під процесуальним керівництвом Київської міської прокуратури проводить обшуки в приміщеннях КП "Київміськсвітло" і підрядних підприємств.

Про це повідомляє пресслужба ДФС, інформує Цензор.НЕТ.

"Обшуки проводяться в рамках кримінального провадження, розпочатого за фактом ухилення від сплати податків під час проведення робіт із заміни освітлення в столиці на суму понад 12 млн грн (ч.3 ст 212 КК України). Слідством встановлено, що приватні підприємства, перебуваючи у змові з посадовими особами КП "Київміськсвітло", проводили фінансово-господарські операції з комерційними структурами з ознаками фіктивності, нібито залученими до робіт із заміни вуличного освітлення в Києві", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що метою операцій було завищення вартості робіт і подальше отримання готівкових коштів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Чиновники "Київміськсвітло" підозрюються в розкраданні 23 млн під час закупівлі ламп для вуличного освітлення

Під час обшуків будуть вилучені первинні фінансово-господарські документи, готівкові кошти, банківські картки, комп'ютерна техніка та печатки підприємств, залучених до незаконної схеми.

"Всім причетним до протиправних дій, які завдають шкоди для громади міста, буде надана відповідна правова кваліфікація", - заявив глава Державної фіскальної служби Вадим Мельник.

У приміщеннях Київміськсвітло проходять обшуки, чиновників підозрюють в ухиленні від сплати податків 01
У приміщеннях Київміськсвітло проходять обшуки, чиновників підозрюють в ухиленні від сплати податків 02
У приміщеннях Київміськсвітло проходять обшуки, чиновників підозрюють в ухиленні від сплати податків 03
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Фсьо...тушітє свєт....
Кіно будєт???
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12.05.2021 18:15 Відповісти
Виталий думал, что договорился. Киевзеленстрой, Киеватодор, Спецжитлофонд, Киевгорсвет. Лови серию чемпион)))
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12.05.2021 18:44 Відповісти
Я в трансе.
Какие налоги?
Там воруют бабло самосвалами, а им предявляют какие то копейки.
Вон вчера открыли очередной сквер-памятник-булыжник.
Да вы проверьте сколько на тот булыжник бабла списали.
Там на пожизненное тянет.
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12.05.2021 18:48 Відповісти
Воруют. Налоги уплачены, показуха
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12.05.2021 19:00 Відповісти
той Мельник з січня цього року на посаді керівника ДФС. Зараз тільки чую - Там влупили конверт, там на міліон євро лівого пального, там 212 крупна порушена. Майже щодня когось почали лупити ДФСники.
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12.05.2021 20:19 Відповісти
Странно, что руководитель Киевгорсвета не визжит о политическом преследовании. Сегодня это писк моды!
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12.05.2021 21:29 Відповісти
 
 