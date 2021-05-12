Зеленський закликав Литву переконати партнерів по ЄС підписувати двосторонні декларації про європейську перспективу України. ФОТО
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Президент України Володимир Зеленський провів зустріч зі спікером Сеймаса Литовської Республіки Вікторією Чміліте-Нільсен.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.
"Литва першою підписала двосторонню декларацію про підтримку прагнення України до Європейського Союзу. Хочу за це подякувати президенту Науседа", - сказав Зеленський.
Сторони також обговорили стратегічну мету України щодо політичної асоціації та економічної інтеграції в Європейський Союз. "Президент України закликав Литву приєднатися до переконання європейських партнерів в доцільності підписання з Україною двосторонніх декларацій про європейську перспективу", - сказано в повідомленні.
Крім того, Зеленський висловив подяку всім депутатам Сеймаса за ухвалення 27 квітня Резолюції із засудженням провокаційних дій Російської Федерації і вираз підтримки Україні. "Саме такі рішучі кроки наших міжнародних партнерів допомогли зменшити градус напруги вздовж кордонів України і в тимчасово окупованому Криму", - зазначив глава держави.
Зеленський розповів спікеру Сеймаса про "тривалу мілітаризацію Кримського півострова і стрімке погіршення гуманітарної ситуації внаслідок порушення окупаційною владою прав людини". Він подякував литовській делегації за їх прагнення "відвідати адміністративний кордон з тимчасово окупованим Кримом у Херсонській області та поспілкуватися з внутрішньо переміщеними особами".
Зеленський також привітав утворення 11 травня 2021 року в Сеймасі Литовської Республіки парламентської платформи з деокупації Криму.
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Йозеф Кнехт@jozefkneht1
Ну ок, виявляється Зе створив Центр протидії кібербезпеці (пряма мова).
Тобто центр, який протидіятиме захисту прав людини під час використання кіберпростору.
А також центр дезінформації. Це не просто обмовка клоуна, це він в гарячці видав всі плани єрмака. Нас будуть дезінформувати
свічка@svecha62· 11 мая
"Ми вирішили дійсно зробити центр протидії кібербезпеки. Не просто вирішили, ми його вже зробили. Я його офіційно ще не відкривав".
"Тому нам і потрібна допомога центру дезинформації, який буде розповсюджувати свою роботу."
Протидія кібербезпеки-це що? А Центр дезинформації?
Треба робити так-щоб Нас запросили!
Верховенство Права -для Всіх!
Добробут Народу Неньки!!
Та, проосто, хоч Корституцію виконувати а не %&$€£,
як і впопуредники!!
🤑