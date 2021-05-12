Зеленський закликав Литву переконати партнерів по ЄС підписувати двосторонні декларації про європейську перспективу України. ФОТО

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч зі спікером Сеймаса Литовської Республіки Вікторією Чміліте-Нільсен.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

"Литва першою підписала двосторонню декларацію про підтримку прагнення України до Європейського Союзу. Хочу за це подякувати президенту Науседа", - сказав Зеленський.

Сторони також обговорили стратегічну мету України щодо політичної асоціації та економічної інтеграції в Європейський Союз. "Президент України закликав Литву приєднатися до переконання європейських партнерів в доцільності підписання з Україною двосторонніх декларацій про європейську перспективу", - сказано в повідомленні.

Крім того, Зеленський висловив подяку всім депутатам Сеймаса за ухвалення 27 квітня Резолюції із засудженням провокаційних дій Російської Федерації і вираз підтримки Україні. "Саме такі рішучі кроки наших міжнародних партнерів допомогли зменшити градус напруги вздовж кордонів України і в тимчасово окупованому Криму", - зазначив глава держави.

Зеленський розповів спікеру Сеймаса про "тривалу мілітаризацію Кримського півострова і стрімке погіршення гуманітарної ситуації внаслідок порушення окупаційною владою прав людини". Він подякував литовській делегації за їх прагнення "відвідати адміністративний кордон з тимчасово окупованим Кримом у Херсонській області та поспілкуватися з внутрішньо переміщеними особами".

Зеленський також привітав утворення 11 травня 2021 року в Сеймасі Литовської Республіки парламентської платформи з деокупації Криму.