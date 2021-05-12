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Зеленський (17459) Литва (1538)

Зеленський закликав Литву переконати партнерів по ЄС підписувати двосторонні декларації про європейську перспективу України. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Політика України Фоторепортаж

Зеленський закликав Литву переконати партнерів по ЄС підписувати двосторонні декларації про європейську перспективу України. ФОТО

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч зі спікером Сеймаса Литовської Республіки Вікторією Чміліте-Нільсен.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

"Литва першою підписала двосторонню декларацію про підтримку прагнення України до Європейського Союзу. Хочу за це подякувати президенту Науседа", - сказав Зеленський.

Сторони також обговорили стратегічну мету України щодо політичної асоціації та економічної інтеграції в Європейський Союз. "Президент України закликав Литву приєднатися до переконання європейських партнерів в доцільності підписання з Україною двосторонніх декларацій про європейську перспективу", - сказано в повідомленні.

Зеленський закликав Литву переконати партнерів по ЄС підписувати двосторонні декларації про європейську перспективу України 01

Крім того, Зеленський висловив подяку всім депутатам Сеймаса за ухвалення 27 квітня Резолюції із засудженням провокаційних дій Російської Федерації і вираз підтримки Україні. "Саме такі рішучі кроки наших міжнародних партнерів допомогли зменшити градус напруги вздовж кордонів України і в тимчасово окупованому Криму", - зазначив глава держави.

Зеленський закликав Литву переконати партнерів по ЄС підписувати двосторонні декларації про європейську перспективу України 02

Зеленський розповів спікеру Сеймаса про "тривалу мілітаризацію Кримського півострова і стрімке погіршення гуманітарної ситуації внаслідок порушення окупаційною владою прав людини". Він подякував литовській делегації за їх прагнення "відвідати адміністративний кордон з тимчасово окупованим Кримом у Херсонській області та поспілкуватися з внутрішньо переміщеними особами".

Зеленський також привітав утворення 11 травня 2021 року в Сеймасі Литовської Республіки парламентської платформи з деокупації Криму.
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Топ коментарі
+6
Ять, чемпион по ничегонеделанию и пустым декларациям призывает всех быть такими и тупо сотрясать воздух. А ты, Вава, им видосик сбацай и разошли всем.
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12.05.2021 20:06
+5
Убеждать надо ДЕЛАМИ !!
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12.05.2021 19:56
+5
а Литва закликає не купувати касапську електренергію...
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12.05.2021 21:08
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Убеждать надо ДЕЛАМИ !!
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12.05.2021 19:56 Відповісти
"Limit contacts with Zelensky and his entourage". Зебобики, кто автор этой цитаты?
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12.05.2021 20:02 Відповісти
Ну при чём здесь Зеленский.По тундре, по железной дороге,Где мчится курьерский «Воркута - Ленинград»,Мы бежали с тобой, ожидая тревоги,Ожидая погони и криков солдат Рано утром проснёшься, на поверку построят И объявят бродягам золотые слова: Это Клим Ворошилов и братишка Будённый Дали людям свободу - и их любит братва! / Украинское еврейство станет тем локомотивом, который приведет Украину в ЕС.- Коломойский .02.12.10
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12.05.2021 20:05 Відповісти
Ять, чемпион по ничегонеделанию и пустым декларациям призывает всех быть такими и тупо сотрясать воздух. А ты, Вава, им видосик сбацай и разошли всем.
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12.05.2021 20:06 Відповісти


Йозеф Кнехт@jozefkneht1





Ну ок, виявляється Зе створив Центр протидії кібербезпеці (пряма мова).
Тобто центр, який протидіятиме захисту прав людини під час використання кіберпростору.
А також центр дезінформації. Це не просто обмовка клоуна, це він в гарячці видав всі плани єрмака. Нас будуть дезінформувати

свічка@svecha62· 11 мая

"Ми вирішили дійсно зробити центр протидії кібербезпеки. Не просто вирішили, ми його вже зробили. Я його офіційно ще не відкривав".
"Тому нам і потрібна допомога центру дезинформації, який буде розповсюджувати свою роботу."
Протидія кібербезпеки-це що? А Центр дезинформації?
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12.05.2021 20:14 Відповісти
Валодя, ти її не грузи, у неї IQ дай боже кожному.
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12.05.2021 20:15 Відповісти
чего же он не призывает фрицев и жабоедов,которые отрезали часть Украины под создание ордло для войны с Украиной?
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12.05.2021 20:17 Відповісти
какое оно унылое. сначала бегает, клянчит подписать пустую декларацию, а теперь надоедает подписавшим
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12.05.2021 20:18 Відповісти
Мля... "убєдіть"...
Треба робити так-щоб Нас запросили!
Верховенство Права -для Всіх!
Добробут Народу Неньки!!
Та, проосто, хоч Корституцію виконувати а не %&$€£,
як і впопуредники!!
🤑
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12.05.2021 20:25 Відповісти
А що в цей час буде робити найвеличніший та його "новьіє ліца"? Очікувати відкатів від "великого крадівництва" та найуспішнішої перемоги над ковідом під виглядом провальної вакцинації? Чи просто красти на всьому? "Барига" хоть крав в бюджет (якщо таке можливо), а ці лишень в свої кишені-офшори (статки "не олігархів" за рік, ріст ВВП зі знаком "мінус" при обох кабмінах, "зниження" тарифів та цін, спустошення держрезерву як із засобамми індивідуального захисту, так і з зерном, яке з'їли миші і т.п.)
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12.05.2021 20:30 Відповісти
тИ напевно щось забув!!!!!!!??????? Коли тебе і ВР през Литви просив не купувати енергію у лукашенко, ти ХЄР забив, тИ купуєш мокшанську енергію бо на свою тИ ХЄР забив!!!! То що ти тепер просиш у литовців?????, яб на їхньому місці на тЕбе ХЄР забив, але справа не в тобі, ІДІОТ, а в Україні, то можливо вони для нас щось зроблять!!!!!!!!!!!!!!
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12.05.2021 21:02 Відповісти
а Литва закликає не купувати касапську електренергію...
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12.05.2021 21:08 Відповісти
Neznaju sto eta Cmilyte mozet resit,tak celovek bez mnenije,saxmatistka byla,muz toze saxmatist trener teperesnego cempiona mira norvega
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12.05.2021 23:58 Відповісти
 
 