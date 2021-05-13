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Українці завоювали чотири медалі на чемпіонаті Європи з водних видів спорту. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Спорт

Українські спортсмени вже завоювали чотири медалі на чемпіонаті Європи в Будапешті - два золота і два срібла.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на facebook-сторінку Національного олімпійського комітету.

19-річна Марта Федіна, яка представляє Україну в артистичному плаванні, 11 травня виграла змагання в технічному соло, а 12 травня - додала срібну медаль у довільній програмі.

Українці завоювали чотири медалі на чемпіонаті Європи з водних видів спорту 01

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Українці завоювали чотири медалі на чемпіонаті Європи з водних видів спорту 02

"Золоту" медаль отримали Ксенія Байло і Олексій Середа, які стали чемпіонами в синхронних стрибках у воду змішаних пар з десятиметрової вишки.

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Також українська команда завоювала "срібло" в технічній програмі.

Українці завоювали чотири медалі на чемпіонаті Європи з водних видів спорту 04

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Автор: Наталя Джума
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Украинцы завоевали четыре медали на чемпионате Европы по водным видам спорта - Цензор.НЕТ 1692
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13.05.2021 00:38 Відповісти
Пишаюсь!!
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13.05.2021 00:52 Відповісти
ВІТАЄМО !!!!
Українці завоювали чотири медалі на чемпіонаті Європи з водних видів спорту - Цензор.НЕТ 8180

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13.05.2021 08:47 Відповісти
Наше майбутнє !!!!!!!
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13.05.2021 21:40 Відповісти
 
 