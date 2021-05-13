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У Дніпрі завершується реконструкція найдавнішої гімназії, - ОДА. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж

Роботи з реконструкції гімназії №33 у Дніпрі добігають кінця. У навчальному закладі замінили всі комунікації.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Дніпропетровської ОДА.

За словами голови ОДА Валентина Резніченка, реконструкцію гімназії проводять у межах президентської програми "Велике будівництво", використовуючи сучасні технології.

Підрядники розповіли, що в ході ремонту довелося демонтувати майже все, залишивши лише стіни та історичну частину фасаду. За півтора століття існування гімназії значних робіт тут не проводилося.

Крім заміни всіх комунікацій, даху, зовнішніх і внутрішніх робіт для потреб учнів створили дворівневий харчоблок. На першому поверсі будуть зберігати продукти, на другому розмістили їдальню з яскравими картинками.

Нині будівельники працюють над завершенням харчоблоку та благоустроєм території.

Як повідомив раніше координатор президентської програми, заступник голови Офісу Президента Кирило Тимошенко, цього року в межах програми Володимира Зеленського "Велике будівництво" буде відремонтовано та побудовано 95 шкіл та 70 дитячих садочків по всій країні.

Також читайте: На Миколаївщині ремонтують останні 8 км траси Н-14, - ОДА

У Дніпрі завершується реконструкція найдавнішої гімназії, - ОДА 01
У Дніпрі завершується реконструкція найдавнішої гімназії, - ОДА 02
У Дніпрі завершується реконструкція найдавнішої гімназії, - ОДА 03
У Дніпрі завершується реконструкція найдавнішої гімназії, - ОДА 04

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+3
Реконструкцию начали в феврале 2019, но и сюда умудрились приплести "Большую стройку"...
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13.05.2021 10:03
+3
Дебилы рукожопые. Заложить плиткой весь двор много ума не надо. Где зеленые зоны, почему нельзя по периметру хоть небольшие клумбы оставить и деревца посадить?
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13.05.2021 12:41
+2
Чушь не несите
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13.05.2021 13:11
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Але туди хоче прийти "срюзке мир" та все зруйнувати, вивезти, пограбувати...
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13.05.2021 09:16 Відповісти
російське лайно хоче прийти в кожний населений пункт України... це його вологі фантазії...
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13.05.2021 09:33 Відповісти
Круто.
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13.05.2021 09:19 Відповісти
как важно всегда нести позитив:
-вот, прекратили реконструкцию аэропорта города, а гимназии, наоборот, - завершили
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13.05.2021 09:36 Відповісти
Чушь не несите
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13.05.2021 13:11 Відповісти
дизайн на уровне "ниже днища"

со 150-ти летним зданием могли б и повежливей поработать
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13.05.2021 13:18 Відповісти
Я писала про аэропорт.
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13.05.2021 13:19 Відповісти
12.05.21 01:21 Антимонопольный комитет остановил государственное финансирование строительства аэропорта в Днепре
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13.05.2021 14:22 Відповісти
12.05.21 01:21 Антимонопольный комитет остановил государственное финансирование строительства аэропорта в Днепре

"Антимонопольный комитет Украины временно приостановил государственную помощь, оказываемую Министерством инфраструктуры Украины на проектирование и строительство аэродрома Международного аэропорта "Днепропетровск""Источник: https://censor.net/ru/n3264672
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13.05.2021 14:25 Відповісти
Час назад проезжала , работают там какой- то движ идет.
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13.05.2021 17:02 Відповісти
Родная школа. Бывшая мужская гимназия. Застал ещё ТЕХ преподавателей, которые легко учили указкой или линейкой по спине. И таки учили!!! Был учитель, который подымал на вытянутой руке "особо одарённого", и вежливо просил выучить программу к следующему уроку. И учили!!! Потому как болтаться над полом и быть "героем" школы... школа маленькая, и информация распространялась мгновенно. У нас был самый неудачный выпуск - ВСЕ поступили в ВУЗы, но, никто не поступил в московские и новосибирские, обычно это 20% выпуска. Но есть американцы, австралийцы, англичане, израильтяне, совсем немного украинцев и, даже один миллиардер. А так, да, неудачный выпуск. Во дворе ещё старой школы, местная шпана учила игроков Днепра играть в футбол, на высадку 3х3. И Днепр был дважды чемпионом СССР!!! Вот такая это гимназия, которой больше 100 лет.
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13.05.2021 09:53 Відповісти
У меня еще прабабушка и бабушка в ней училась бабушка была 1905 ( тогда это была женская гимназия) все мои предки жили на Коцюбинского .
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13.05.2021 13:17 Відповісти
похвально, так много и всё в одном предложении
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13.05.2021 14:28 Відповісти
Реконструкцию начали в феврале 2019, но и сюда умудрились приплести "Большую стройку"...
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13.05.2021 10:03 Відповісти
так ленточку на двери привязяли при ЗЕбене - все "по-честному" ! У Дніпрі завершується реконструкція найдавнішої гімназії, - ОДА - Цензор.НЕТ 5254
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13.05.2021 13:19 Відповісти
Дебилы рукожопые. Заложить плиткой весь двор много ума не надо. Где зеленые зоны, почему нельзя по периметру хоть небольшие клумбы оставить и деревца посадить?
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13.05.2021 12:41 Відповісти
а что можно было с зелеными зонами ?

шутка У Дніпрі завершується реконструкція найдавнішої гімназії, - ОДА - Цензор.НЕТ 5712
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13.05.2021 13:20 Відповісти
 
 