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Активісти пікетують сесію Київради: протестують проти забудови зелених зон, низьких зарплат та ігнорування інфраструктури для велосипедистів. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Київські новини Фоторепортаж

Сьогодні, 13 травня, має відбутися сесія Київради. Під будівлею КМДА відбуваються акції протесту проти забудови Мінського масиву, зон озер на Позняках та Осокорках. Також на пікет вийшли працівники Київського метрополітену, водії швидких, велосипедисти та ін.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Сьогодні під будівлею КМДА в центрі Києва відбувається низка акцій протесту. Зокрема, представники Національного корпусу прийшли нагадати про аварійний стан мостів у Києві. Також вони звернули увагу на хаотичну забудову Києва і принесли для проведення акції намет у вигляді будинку, на якому написано: "Завдяки баблу, будую, де хочу". У результаті через цей "будиночок" між правоохоронцями та протестувальниками виникла перепалка. Також активісти нагадали про низку обшуків у структурах КМДА та можливу ​​корупцію столичних чиновників.

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Під будівлею КМДА також відбувається акція протесту проти забудови Мінського масиву. Зокрема, мітингувальники розповіли, що сьогодні Київська міська рада знову розгляне питання про ухвалення "Детального плану території в межах вулиць Юрія Кондратюка, Михайла Майорова та західної сторони лісу в Оболонському районі міста Києва" (ДПТ), яким пропонується побудувати в Оболонському районі міста Києва новий мікрорайон з 19 житлових будинків заввишки до 26 поверхів.

"ДПТ - це шахрайська схема дерибану державних земель сільськогосподарського призначення (землі належать агрокомбінату "Пуща-Водиця"), яку намагаються легалізувати шляхом колективного голосування депутатів. Більше того, на сесію виноситься питання прийняття нового поділу міста на 219 нових ДПТ! Забудовники сподіваються порізати столицю України, як пиріг. Цього не можна допустити", - заявили організатори акції.

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Також під КМДА відбувається акція проти забудови зеленої зони і озер на Осокорках і Позняках, вул. Львівській у Святошинському районі.

Крім того, під будівлею КМДА відбувається акція велосипедистів "Годі нас вбивати" в пам'ять про збиту насмерть велосипедистку, учасницю велосипедного руху Києва Вероніку Білокур. Активісти зазначають, що ситуація з інфраструктурою і безпекою для велосипедистів у Києві за останні роки не змінилася.

Також під КМДА відбувається акція працівників столичного Метрополітену, які вимагають підняти ціну на проїзд.

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Крім того, на протест вийшли водії швидких, які вимагають підняти їм зарплату, а також виплатити "ковідні" доплати.

Активісти пікетують сесію Київради: протестують проти забудови зелених зон, низьких зарплат та ігнорування інфраструктури для велосипедистів 01
Активісти пікетують сесію Київради: протестують проти забудови зелених зон, низьких зарплат та ігнорування інфраструктури для велосипедистів 02
Активісти пікетують сесію Київради: протестують проти забудови зелених зон, низьких зарплат та ігнорування інфраструктури для велосипедистів 03
Активісти пікетують сесію Київради: протестують проти забудови зелених зон, низьких зарплат та ігнорування інфраструктури для велосипедистів 04
Активісти пікетують сесію Київради: протестують проти забудови зелених зон, низьких зарплат та ігнорування інфраструктури для велосипедистів 05
Активісти пікетують сесію Київради: протестують проти забудови зелених зон, низьких зарплат та ігнорування інфраструктури для велосипедистів 06
Активісти пікетують сесію Київради: протестують проти забудови зелених зон, низьких зарплат та ігнорування інфраструктури для велосипедистів 07
Активісти пікетують сесію Київради: протестують проти забудови зелених зон, низьких зарплат та ігнорування інфраструктури для велосипедистів 08
Активісти пікетують сесію Київради: протестують проти забудови зелених зон, низьких зарплат та ігнорування інфраструктури для велосипедистів 09
Активісти пікетують сесію Київради: протестують проти забудови зелених зон, низьких зарплат та ігнорування інфраструктури для велосипедистів 10
Активісти пікетують сесію Київради: протестують проти забудови зелених зон, низьких зарплат та ігнорування інфраструктури для велосипедистів 11
Активісти пікетують сесію Київради: протестують проти забудови зелених зон, низьких зарплат та ігнорування інфраструктури для велосипедистів 12
Активісти пікетують сесію Київради: протестують проти забудови зелених зон, низьких зарплат та ігнорування інфраструктури для велосипедистів 13
Активісти пікетують сесію Київради: протестують проти забудови зелених зон, низьких зарплат та ігнорування інфраструктури для велосипедистів 14
Активісти пікетують сесію Київради: протестують проти забудови зелених зон, низьких зарплат та ігнорування інфраструктури для велосипедистів 15
Активісти пікетують сесію Київради: протестують проти забудови зелених зон, низьких зарплат та ігнорування інфраструктури для велосипедистів 16
Активісти пікетують сесію Київради: протестують проти забудови зелених зон, низьких зарплат та ігнорування інфраструктури для велосипедистів 17
Активісти пікетують сесію Київради: протестують проти забудови зелених зон, низьких зарплат та ігнорування інфраструктури для велосипедистів 18
Активісти пікетують сесію Київради: протестують проти забудови зелених зон, низьких зарплат та ігнорування інфраструктури для велосипедистів 19
Активісти пікетують сесію Київради: протестують проти забудови зелених зон, низьких зарплат та ігнорування інфраструктури для велосипедистів 20
Активісти пікетують сесію Київради: протестують проти забудови зелених зон, низьких зарплат та ігнорування інфраструктури для велосипедистів 21
Активісти пікетують сесію Київради: протестують проти забудови зелених зон, низьких зарплат та ігнорування інфраструктури для велосипедистів 22
Активісти пікетують сесію Київради: протестують проти забудови зелених зон, низьких зарплат та ігнорування інфраструктури для велосипедистів 23
Активісти пікетують сесію Київради: протестують проти забудови зелених зон, низьких зарплат та ігнорування інфраструктури для велосипедистів 24
Активісти пікетують сесію Київради: протестують проти забудови зелених зон, низьких зарплат та ігнорування інфраструктури для велосипедистів 25
Активісти пікетують сесію Київради: протестують проти забудови зелених зон, низьких зарплат та ігнорування інфраструктури для велосипедистів 26
Активісти пікетують сесію Київради: протестують проти забудови зелених зон, низьких зарплат та ігнорування інфраструктури для велосипедистів 27
Активісти пікетують сесію Київради: протестують проти забудови зелених зон, низьких зарплат та ігнорування інфраструктури для велосипедистів 28
Активісти пікетують сесію Київради: протестують проти забудови зелених зон, низьких зарплат та ігнорування інфраструктури для велосипедистів 29
Активісти пікетують сесію Київради: протестують проти забудови зелених зон, низьких зарплат та ігнорування інфраструктури для велосипедистів 30
Активісти пікетують сесію Київради: протестують проти забудови зелених зон, низьких зарплат та ігнорування інфраструктури для велосипедистів 31
Активісти пікетують сесію Київради: протестують проти забудови зелених зон, низьких зарплат та ігнорування інфраструктури для велосипедистів 32

Активісти пікетують сесію Київради: протестують проти забудови зелених зон, низьких зарплат та ігнорування інфраструктури для велосипедистів 33
Активісти пікетують сесію Київради: протестують проти забудови зелених зон, низьких зарплат та ігнорування інфраструктури для велосипедистів 34
Активісти пікетують сесію Київради: протестують проти забудови зелених зон, низьких зарплат та ігнорування інфраструктури для велосипедистів 35
Активісти пікетують сесію Київради: протестують проти забудови зелених зон, низьких зарплат та ігнорування інфраструктури для велосипедистів 36
Активісти пікетують сесію Київради: протестують проти забудови зелених зон, низьких зарплат та ігнорування інфраструктури для велосипедистів 37
Активісти пікетують сесію Київради: протестують проти забудови зелених зон, низьких зарплат та ігнорування інфраструктури для велосипедистів 38
Активісти пікетують сесію Київради: протестують проти забудови зелених зон, низьких зарплат та ігнорування інфраструктури для велосипедистів 39
Активісти пікетують сесію Київради: протестують проти забудови зелених зон, низьких зарплат та ігнорування інфраструктури для велосипедистів 40
Активісти пікетують сесію Київради: протестують проти забудови зелених зон, низьких зарплат та ігнорування інфраструктури для велосипедистів 41
Активісти пікетують сесію Київради: протестують проти забудови зелених зон, низьких зарплат та ігнорування інфраструктури для велосипедистів 42

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+1
Надо ообще запретить строить. Тогда не будет понаехавших активистов, которые против застройки
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13.05.2021 11:13
+1
надо просто перестать строить)
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13.05.2021 13:47
+1
Цензор всё смешал в кучу, на других ветках новости- протест против низких цен за проезд (8 грн) и требование поднять до 25 грн. Иначе с этим дятлом у руля легко закроется даже метро (не могу взять в толк как его можно сделать убыточным)
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13.05.2021 13:50
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Надо ообще запретить строить. Тогда не будет понаехавших активистов, которые против застройки
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13.05.2021 11:13 Відповісти
надо просто перестать строить)
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13.05.2021 13:47 Відповісти
Давно пора.
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13.05.2021 11:14 Відповісти
Активисты все подряд велосипедисты?
Ах как Зюзям хочется поиметь Киев?
Кого они там толкают в меры - опять Верещук?
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13.05.2021 11:32 Відповісти
За всё против всех и за то но не это... Активисты пикетируют сессию Киевсовета: протестуют против застройки зеленых зон, низких зарплат и игнорирования инфраструктуры для велосипедистов - Цензор.НЕТ 952
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13.05.2021 11:43 Відповісти
Рука боксера, хотя и без барыги тут не обошлось...
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13.05.2021 12:21 Відповісти
или нос зелёной сопли
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15.05.2021 14:40 Відповісти
Пройшла команда мочити Кличка?
Ну-ну
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13.05.2021 12:14 Відповісти
у клоуна рейтинг в опі (не допомагають навіть проплачені соц опитування) ось і починає мочити всіх підряд. Він звісно думає, що розчищає шлях для себе, але насправді розчищають його руками місце для приходу якоїсь кремляді
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13.05.2021 12:30 Відповісти
Протестное движение велосипедистов со временем должно обзавеститсь боевиками, вооружиться и активнее "качать права" Затем создать партию.
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13.05.2021 13:46 Відповісти
Цензор всё смешал в кучу, на других ветках новости- протест против низких цен за проезд (8 грн) и требование поднять до 25 грн. Иначе с этим дятлом у руля легко закроется даже метро (не могу взять в толк как его можно сделать убыточным)
показати весь коментар
13.05.2021 13:50 Відповісти
 
 