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Лещенко (478) Укрзалізниця (2039)

"Чайку?": Дружина Лещенка опублікувала фото в образі провідниці "Укрзалізниці" в шкірі

Фото Цензор.НЕТ Суспільство

Дружина члена наглядової ради "Укрзалізниці" Сергія Лещенка Анастасія Топольська продовжує публікувати фото після скандалу, що розгорівся через її виступ у Москві.

Як передає Цензор.НЕТ, відповідне фото Топольська опублікувала в Facebook.

"Друзі, чайку anyone?", - йдеться у підписі до публікації.

Чайку?: Дружина Лещенка опублікувала фото в образі провідниці Укрзалізниці в шкірі 01

Нагадаємо, 4 травня московський артцентр Mutabor анонсував виступ Анастасії Топольської в столиці РФ 8-9 травня.

Пізніше Топольська похвалилася виступом на екстравагантній вечірці в Москві.

Анастасія Топольська відреагувала на критику за виступ у Москві, опублікувавши фотографію в сторіс Instagram, на якому дівчинка справляє нужду.

"Передаю привіт всім ботофермам і хейтерам. Пишіть ще. Піднімайте мої публікації в топ", - підписала знімок Топольська.

Чоловік Топольської, член наглядової ради "Укрзалізниці" Лещенко заявив: Дружина поїхала в Москву захищати ЛГБТ від Путіна і Кадирова і за це заслуговує широкої підтримки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Масі Найєм про Лещенка: Абсолютний ідіотизм - бодай якось виправдовувати поїздку дружини в Москву

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+65
"Чайку?": Жена Лещенко опубликовала фото в образе проводницы "Укрзализныци" в коже - Цензор.НЕТ 7685
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13.05.2021 11:20
+30
"Чайку?": Жена Лещенко опубликовала фото в образе проводницы "Укрзализныци" в коже - Цензор.НЕТ 7591
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13.05.2021 11:20
+29
Шлю...ха есть шлю...ха!
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13.05.2021 11:14
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13.05.2021 11:41 Відповісти
Опять блевать...
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13.05.2021 11:41 Відповісти
Для завершенності образу вагоноВОЖАТОЇ зіпер на матні треба було опустити... ; ) - Типу - ВСЕГДА ГАТОВА...
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13.05.2021 11:42 Відповісти
Тема сисек не раскрыта. Даёшь полнометражный Adult film ! "Чайку?": Дружина Лещенка опублікувала фото в образі провідниці "Укрзалізниці" в шкірі - Цензор.НЕТ 4803 "Чайку?": Дружина Лещенка опублікувала фото в образі провідниці "Укрзалізниці" в шкірі - Цензор.НЕТ 2984
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13.05.2021 11:49 Відповісти
Ця дура наривається. Сирожу зіллють. І грошей вже не буде.
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13.05.2021 11:50 Відповісти
пойдет опять с коррупцией бороться "Чайку?": Дружина Лещенка опублікувала фото в образі провідниці "Укрзалізниці" в шкірі - Цензор.НЕТ 224
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13.05.2021 11:53 Відповісти
Такие "проститутки" как сережа, без работы никогда не останутся...
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13.05.2021 11:55 Відповісти
Если это результат реформ Лещенко в Укрзализныци -- то так себе )))

Скорее похоже на трейлер новогоо психологического триллера , где у главной героини раздвоение личности.
А если серьезно-- ну что зебобики, хотели ведь "новые лица" ?
Получите и распишитесь...
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13.05.2021 11:59 Відповісти
что должен кто-нибудь сделать с чайкой?
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13.05.2021 12:00 Відповісти
кто-нибудь из друзей
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13.05.2021 12:02 Відповісти
Фу якась мерзота та розпуста. Судячи по цьому блдцькому цирку - Лещенко ще той куколд, або ******** золотий дощ чи копро зі своєю жіночкою. Буєєє
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13.05.2021 12:03 Відповісти
Удачно мужик женился 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣😊😊😊😊😊😊😊🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗
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13.05.2021 12:04 Відповісти
шлюха она или не совсем, мне это не ведомо, а вот то что она не совсем здоровая на голову, это уж точно ...но сейчас, когда украинцы прозябают в летаргическом сне, время ихнее, надеюсь всякие лещенки, витренки, медведчуки, кобелевы, кивы, рабиновичи, порошенки и прочий человеческий мусор ещё поплачут когда народ проснётся ...
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13.05.2021 12:10 Відповісти
Да что вы в самом деле как дети?
Вы не в курсе, что для шоу-бизнеса главное - ЛЮБОЙ шум вокруг имени, а ещё лучше - скандал?
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13.05.2021 12:17 Відповісти
Два дєбіла- єта сіла "Чайку?": Дружина Лещенка опублікувала фото в образі провідниці "Укрзалізниці" в шкірі - Цензор.НЕТ 2501 Це я серьожу та його ************ жону маю на увазі...
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13.05.2021 12:17 Відповісти
Повія. Тупа. Лєщенко мабуть вибирав її по п"ятій точці
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13.05.2021 12:24 Відповісти
Что ни говорите, а бикса она козырная. По внешности.
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13.05.2021 12:28 Відповісти
Настюха тролляка еще та, но славный украинский народ не оценил)
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13.05.2021 12:34 Відповісти
Ми ****** не цінуємо. У нас зовсім другі цінності.
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13.05.2021 12:49 Відповісти
А, что у нее пилотка попкрек? Лядь как лядь
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13.05.2021 12:56 Відповісти
І не вгамується курвега.
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13.05.2021 13:24 Відповісти
Через рік Сирожа буде драпати від Зеленського, рівно через рік. Будуть щурі розбігатися, щоб про них забули і заспівають нові пісні, як жаби на болоті після дощу. Голосніше всіх будуть квакати Лящара, Найомпуштун і Люсяобдристована. Міхо вентельвсракку щось притих, мабуть гайне поранше всіх, або щось уже знає. За кого вони будуть квакати? Мабуть за Ахметова і його нову партію "Наш дім Україна", там ще уцих зрадників і дєшовок не було.
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13.05.2021 13:43 Відповісти
Михо Хитрожопошвили тихо получает кучу денег без зазрения совести.Пока лохи платят надо скирдовать
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13.05.2021 15:27 Відповісти
Нет ну как обосрать с ног до головы, это наш народ умеет. беда только в том, что все подряд такие. Ну и хрен с ними, то их проблемы. Сидеть обсасывать это, = уподобляться мокшанам.
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13.05.2021 14:16 Відповісти
болото
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13.05.2021 15:19 Відповісти
Дура .її роль на панелі
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13.05.2021 15:44 Відповісти
"Чайку?": Дружина Лещенка опублікувала фото в образі провідниці "Укрзалізниці" в шкірі - Цензор.НЕТ 1842
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13.05.2021 16:01 Відповісти
БАРЫЖКА )))
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13.05.2021 18:34 Відповісти
В голове одни опилки :да да да
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13.05.2021 22:28 Відповісти
Чучело ...
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14.05.2021 02:06 Відповісти
****** развелось...
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14.05.2021 14:22 Відповісти
І як вона там на цій вечірці могла когось захищати?
Я б на інше звернув увагу. На схожість з Анною Чапман, спійманою у Британії російської шпигункою. У тієї чоловік був, теж, хтось з місцевих чи то медіа, чи то богеми.
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15.05.2021 04:27 Відповісти
Элитные проститутки теперь выглядят как то стремно
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15.05.2021 08:28 Відповісти
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