"Чайку?": Дружина Лещенка опублікувала фото в образі провідниці "Укрзалізниці" в шкірі
Фото Цензор.НЕТ Суспільство
Дружина члена наглядової ради "Укрзалізниці" Сергія Лещенка Анастасія Топольська продовжує публікувати фото після скандалу, що розгорівся через її виступ у Москві.
Як передає Цензор.НЕТ, відповідне фото Топольська опублікувала в Facebook.
"Друзі, чайку anyone?", - йдеться у підписі до публікації.
Нагадаємо, 4 травня московський артцентр Mutabor анонсував виступ Анастасії Топольської в столиці РФ 8-9 травня.
Пізніше Топольська похвалилася виступом на екстравагантній вечірці в Москві.
Анастасія Топольська відреагувала на критику за виступ у Москві, опублікувавши фотографію в сторіс Instagram, на якому дівчинка справляє нужду.
"Передаю привіт всім ботофермам і хейтерам. Пишіть ще. Піднімайте мої публікації в топ", - підписала знімок Топольська.
Чоловік Топольської, член наглядової ради "Укрзалізниці" Лещенко заявив: Дружина поїхала в Москву захищати ЛГБТ від Путіна і Кадирова і за це заслуговує широкої підтримки.
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Скорее похоже на трейлер новогоо психологического триллера , где у главной героини раздвоение личности.
А если серьезно-- ну что зебобики, хотели ведь "новые лица" ?
Получите и распишитесь...
Вы не в курсе, что для шоу-бизнеса главное - ЛЮБОЙ шум вокруг имени, а ещё лучше - скандал?
Я б на інше звернув увагу. На схожість з Анною Чапман, спійманою у Британії російської шпигункою. У тієї чоловік був, теж, хтось з місцевих чи то медіа, чи то богеми.