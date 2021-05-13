"Тітушки" прийшли на суд щодо запобіжного заходу Медведчуку. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Політика України Фоторепортаж
Сьогодні, 13 травня, о 13.00 має розпочатися засідання Печерського райсуду Києва, на якому розглянуть клопотання прокуратури про обрання запобіжного заходу народному депутату України від фракції "Опозиційна платформа - За життя" Віктору Медведчуку.
На цей момент під будівлею суду перебуває нардеп ОПЗЖ Ілля Ківа і велика кількість молодих хлопців спортивної статури, яких ще називають "тітушки", повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із місця подій.
Ківа заявив журналістам, що хоче дочекатися доказів провини Медведчука, які представить обвинувачення в суді.
Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Нагадаємо, 11 травня генеральний прокурор Ірина Венедіктова підписала підозри у державній зраді і замаху на розкрадання національних ресурсів у Криму народним депутатам Віктору Медведчуку і Тарасу Козаку.
Слідчі СБУ проводять обшуки в офісі ОПЗЖ у кабінетах Медведчука на Великій Васильківській у Києві та ще в двох житлових будинках народного депутата в Києві.
Служба безпеки України опублікувала документи, що свідчать про вину нардепів ОПЗЖ Віктора Медведчука і Тараса Козака в державній зраді. Також оприлюднено аудіозаписи розмов Медведчука з високопосадовцем РФ.
На брифінгу Іван Баканов заявив, що повідомлений про підозру в державній зраді народний депутат з фракції ОПЗЖ Тарас Козак наразі перебуває в РФ, а його колега по фракції Віктор Медведчук - в Україні.
12 травня Медведчук прийшов до Офісу генпрокурора, щоб ознайомитися з підозрою. Він хотів без попередніх домовленостей потрапити в кабінет генпрокурора Венедіктової, але його не пустили. Водночас йому вручили клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Будь ласка, зачекайте...
Яник міг хоча б з Дамбасу тітухні нагнати повну площу,
а за Медведчука морозиться лише з десяток качків
А тітушки міцно співпрацюють з аваковим. Кива теж.
Ничего не не знают дебилы...
(Это впервую очередь о лидере названных групп населения г-не Киве)
Это кандидат наук Кива, а рядом - его аспиранты!