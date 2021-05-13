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Медведчук (1324) суд (8043) тітушки (186) Кива (367)

"Тітушки" прийшли на суд щодо запобіжного заходу Медведчуку. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Політика України Фоторепортаж

Сьогодні, 13 травня, о 13.00 має розпочатися засідання Печерського райсуду Києва, на якому розглянуть клопотання прокуратури про обрання запобіжного заходу народному депутату України від фракції "Опозиційна платформа - За життя" Віктору Медведчуку.

На цей момент під будівлею суду перебуває нардеп ОПЗЖ Ілля Ківа і велика кількість молодих хлопців спортивної статури, яких ще називають "тітушки", повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із місця подій.

Ківа заявив журналістам, що хоче дочекатися доказів провини Медведчука, які представить обвинувачення в суді.

Також читайте: Сорок народних депутатів ОПЗЖ звернулися до суду із заявами про готовність взяти Медведчука під особисту поруку

Тітушки прийшли на суд щодо запобіжного заходу Медведчуку 01
Тітушки прийшли на суд щодо запобіжного заходу Медведчуку 02
Тітушки прийшли на суд щодо запобіжного заходу Медведчуку 03
Тітушки прийшли на суд щодо запобіжного заходу Медведчуку 04
Тітушки прийшли на суд щодо запобіжного заходу Медведчуку 05
Тітушки прийшли на суд щодо запобіжного заходу Медведчуку 06
Тітушки прийшли на суд щодо запобіжного заходу Медведчуку 07
Тітушки прийшли на суд щодо запобіжного заходу Медведчуку 08

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Нагадаємо, 11 травня генеральний прокурор Ірина Венедіктова підписала підозри у державній зраді і замаху на розкрадання національних ресурсів у Криму народним депутатам Віктору Медведчуку і Тарасу Козаку.

Слідчі СБУ проводять обшуки в офісі ОПЗЖ у кабінетах Медведчука на Великій Васильківській у Києві та ще в двох житлових будинках народного депутата в Києві.

Служба безпеки України опублікувала документи, що свідчать про вину нардепів ОПЗЖ Віктора Медведчука і Тараса Козака в державній зраді. Також оприлюднено аудіозаписи розмов Медведчука з високопосадовцем РФ.

На брифінгу Іван Баканов заявив, що повідомлений про підозру в державній зраді народний депутат з фракції ОПЗЖ Тарас Козак наразі перебуває в РФ, а його колега по фракції Віктор Медведчук - в Україні.

Також читайте: Марченко заявила, що разом з Медведчуком "повернулися додому"

12 травня Медведчук прийшов до Офісу генпрокурора, щоб ознайомитися з підозрою. Він хотів без попередніх домовленостей потрапити в кабінет генпрокурора Венедіктової, але його не пустили. Водночас йому вручили клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+60
"Титушки" пришли на суд по мере пресечения Медведчуку - Цензор.НЕТ 1147
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13.05.2021 12:46
+22
"Тітушки" прийшли на суд щодо запобіжного заходу Медведчуку - Цензор.НЕТ 7421
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13.05.2021 12:52
+22
які студенти ... там усі як мінімум доценти ... а може і кілька академіків ...
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13.05.2021 12:54
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Я за Януковича пасть порву - і во снє і наяву!(с)
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13.05.2021 12:45 Відповісти
"Тітушки" прийшли на суд щодо запобіжного заходу Медведчуку - Цензор.НЕТ 8927 "Тітушки" прийшли на суд щодо запобіжного заходу Медведчуку - Цензор.НЕТ 8709
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13.05.2021 12:50 Відповісти
дарма Ви так!

Яник міг хоча б з Дамбасу тітухні нагнати повну площу,
а за Медведчука морозиться лише з десяток качків
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13.05.2021 12:55 Відповісти
Утилизированы дамбасята руцким миром.
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13.05.2021 14:07 Відповісти
Какой-то абсурд , где ещё ,вооруженных бандюков называют ласково «титушки « ? СБУ пасует перед «охраной» подозреваемого в терроризме мертвечука !
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13.05.2021 12:56 Відповісти
ну вот в кетае иx ласково называли "xунвейбины" "Тітушки" прийшли на суд щодо запобіжного заходу Медведчуку - Цензор.НЕТ 5701
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13.05.2021 13:22 Відповісти
офіцери сбу і є охорона мертвечука
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13.05.2021 13:38 Відповісти
"ласково"? "Тітушки" прийшли на суд щодо запобіжного заходу Медведчуку - Цензор.НЕТ 7183
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13.05.2021 13:52 Відповісти
"Титушки" пришли на суд по мере пресечения Медведчуку - Цензор.НЕТ 1147
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13.05.2021 12:46 Відповісти
жен 7никаких не будет .бабла женам никто не заплатил
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13.05.2021 12:48 Відповісти
неуКівець і його штудентьі.
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13.05.2021 12:46 Відповісти
Нацианальным женам предоплата не пришла. "Титушки" пришли на суд по мере пресечения Медведчуку - Цензор.НЕТ 297
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13.05.2021 12:49 Відповісти
Предлагаю с Медведчука взять залог 3 000 000 грн. Приковать к ноге ядро и отпустить. Вместо него посадить в камеру Киву, Рабиновича и всех титушек хором.
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13.05.2021 12:47 Відповісти
ему назначили залог 10 млн евро! 3 млн грн для него карманные деньги "Тітушки" прийшли на суд щодо запобіжного заходу Медведчуку - Цензор.НЕТ 8193
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13.05.2021 13:23 Відповісти
Зняли з язика - хотів це написаии . Але всі ківі найбільше бояться росії , туди б їх відправити прямо з під суду .
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13.05.2021 14:33 Відповісти
Какие титушки? Это же студенты!
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13.05.2021 12:47 Відповісти
які студенти ... там усі як мінімум доценти ... а може і кілька академіків ...
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13.05.2021 12:54 Відповісти
Майбутні науківці.
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13.05.2021 12:55 Відповісти
"Тітушки" прийшли на суд щодо запобіжного заходу Медведчуку - Цензор.НЕТ 3200Сиротки...
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13.05.2021 14:31 Відповісти
а де нацональні жопи?)) де їх вожді?
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13.05.2021 12:47 Відповісти
А вот я заметил ни пиарщиков с флагами от партии Свобода,ни Нацкорпуса вчера возле генпрокуратуры не было а они могли бы стать заметными устроить перфоменс против Мертвечука-за грати там и Кмва был и сам он раздавпл интервью но патриотов нет,но и сегодня наших "патриотов" нет
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13.05.2021 12:54 Відповісти
Треба підтягуватись патріотам, та "поспілкуватись" з цими кацапчиками
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13.05.2021 12:47 Відповісти
Сподіваюся що націоналісти - Нац корпус, Свобода, ПС та інші вже там (?)
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13.05.2021 12:47 Відповісти
х@й там. Нет сейчас в Украине ни одной националистической силы, кроме Дмитрия Яроша и его ребят. Эта свобода, эти нацжёны - это всё ниочём
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14.05.2021 06:15 Відповісти
А що, тітухани в автозаках не поміщаються, щоб їх туди пакувати?
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13.05.2021 12:49 Відповісти
Всьо повертається на круги своя.
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13.05.2021 12:49 Відповісти
Как только ранее прозвучало залог для Мертвечука то стало все читаемо и не интересно сюжет известен,даже если он пробудет вип-изоляторе день два потом залог легче не станет вообще
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13.05.2021 12:50 Відповісти
коллаборанты подтянулись
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13.05.2021 12:50 Відповісти
Этим кто заплатит , обычные подтанцовщики , коллаборанты в зРАДЕ
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13.05.2021 13:00 Відповісти
всех тетУшек переписать и вручить повестки о призыве на воинскую службу! там они мозги себе быстрее проветрят!
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13.05.2021 12:52 Відповісти
спортсменов с определенных времен ненавижу. Особенно всяких "единоборцев" с отбитыми головами "Тітушки" прийшли на суд щодо запобіжного заходу Медведчуку - Цензор.НЕТ 5158
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13.05.2021 12:52 Відповісти
"Тітушки" прийшли на суд щодо запобіжного заходу Медведчуку - Цензор.НЕТ 7421
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13.05.2021 12:52 Відповісти
Нихера не пойму, у нас кто то разрешил чвк?? Где полиция? Внутренне войска? Или у нас только патриотов можно полицией прессовать?
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13.05.2021 12:55 Відповісти
перша ЧВК "Титушка" зявилась саме в Україні "Тітушки" прийшли на суд щодо запобіжного заходу Медведчуку - Цензор.НЕТ 7373
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13.05.2021 12:57 Відповісти
Останній знак питання у вашому коментарі - зайвий.
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13.05.2021 12:57 Відповісти
Це ж не націоналісти. Тих би одразу арештували. І під час заходу, і після нього.
А тітушки міцно співпрацюють з аваковим. Кива теж.
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13.05.2021 12:58 Відповісти
Ківа в опезежопі за квотою Арсена.Так що прикриття з боку поліції тітушкам гарантовано.Само собою зрозуміло, що нацжон на цьому заході не буде, хіба що, якщо підтягнуться патріоти, то нацжони прийдуть для провокацій.
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13.05.2021 13:18 Відповісти
если б органы были действительно заинтерессованы в решении вопроса, то без проблем организовали анонимный звонок, мол группа подозрительных людей, видели оружие - упаковали всех и до выяснениня обстоятельств
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13.05.2021 13:01 Відповісти
маловато титуханов
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13.05.2021 13:02 Відповісти
Это одногруппники Кивы из универа, светилы науки, будущие умы и надежный оплот
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13.05.2021 13:08 Відповісти
Всех запаковать и на разминирование Донбасса голыми руками!
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13.05.2021 13:09 Відповісти
Кроме физической силы
Ничего не не знают дебилы...
(Это впервую очередь о лидере названных групп населения г-не Киве)
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13.05.2021 13:11 Відповісти
Печерский суд берет баксами-поэтому и таблички на английском???)
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13.05.2021 13:16 Відповісти
"Тітушки" прийшли на суд щодо запобіжного заходу Медведчуку - Цензор.НЕТ 328 "Тітушки" прийшли на суд щодо запобіжного заходу Медведчуку - Цензор.НЕТ 3636 "Тітушки" прийшли на суд щодо запобіжного заходу Медведчуку - Цензор.НЕТ 54
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13.05.2021 14:45 Відповісти
Бабла пожалели на титуханов , что их ну совсем мало 😀?
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13.05.2021 13:18 Відповісти
Молжет, и Киву заодно посадят, чтобы два раза не собираться?
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13.05.2021 13:18 Відповісти
Титушню какую-то мрачную нашли...
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13.05.2021 13:45 Відповісти
То не титушек, то кандидатов наук подтянули"Тітушки" прийшли на суд щодо запобіжного заходу Медведчуку - Цензор.НЕТ 5580
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13.05.2021 14:03 Відповісти
А шо? У кивы уже есть последователи? Хреново.
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13.05.2021 14:10 Відповісти
Так вроде ж он отвечает за группировку кандидатов наук в опзж
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13.05.2021 16:55 Відповісти
Блин, да у нас на всех таких дипломов не хватит)
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13.05.2021 18:07 Відповісти
Продажні суки їх також в буцегарню як посібників зрадників України
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13.05.2021 15:19 Відповісти
Зараз "нацкорпус" Білецького, як вистрибне, як вискочить і об'єднається з тітушками Медведчука. А, що ви хотіли тільки не Порошенко. Як кажуть - усеруся, а не покорюся.
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13.05.2021 15:23 Відповісти
"Тітушки" прийшли на суд щодо запобіжного заходу Медведчуку - Цензор.НЕТ 5271
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13.05.2021 15:56 Відповісти
Ща погодите, из него могут потом мученика сделать.
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13.05.2021 18:11 Відповісти
Жиденько. Кто-то явно ******* деньги на титушню. При том нагло. Точно старый евгей!
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13.05.2021 16:03 Відповісти
Вы не поняли!
Это кандидат наук Кива, а рядом - его аспиранты!
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13.05.2021 16:39 Відповісти
 
 