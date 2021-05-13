"Тітушки" прийшли на суд щодо запобіжного заходу Медведчуку. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 13 травня, о 13.00 має розпочатися засідання Печерського райсуду Києва, на якому розглянуть клопотання прокуратури про обрання запобіжного заходу народному депутату України від фракції "Опозиційна платформа - За життя" Віктору Медведчуку.

На цей момент під будівлею суду перебуває нардеп ОПЗЖ Ілля Ківа і велика кількість молодих хлопців спортивної статури, яких ще називають "тітушки", повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із місця подій.

Ківа заявив журналістам, що хоче дочекатися доказів провини Медведчука, які представить обвинувачення в суді.

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Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Нагадаємо, 11 травня генеральний прокурор Ірина Венедіктова підписала підозри у державній зраді і замаху на розкрадання національних ресурсів у Криму народним депутатам Віктору Медведчуку і Тарасу Козаку.

Слідчі СБУ проводять обшуки в офісі ОПЗЖ у кабінетах Медведчука на Великій Васильківській у Києві та ще в двох житлових будинках народного депутата в Києві.

Служба безпеки України опублікувала документи, що свідчать про вину нардепів ОПЗЖ Віктора Медведчука і Тараса Козака в державній зраді. Також оприлюднено аудіозаписи розмов Медведчука з високопосадовцем РФ.

На брифінгу Іван Баканов заявив, що повідомлений про підозру в державній зраді народний депутат з фракції ОПЗЖ Тарас Козак наразі перебуває в РФ, а його колега по фракції Віктор Медведчук - в Україні.

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12 травня Медведчук прийшов до Офісу генпрокурора, щоб ознайомитися з підозрою. Він хотів без попередніх домовленостей потрапити в кабінет генпрокурора Венедіктової, але його не пустили. Водночас йому вручили клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.