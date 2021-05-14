УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
12358 відвідувачів онлайн
Новини Фото Політика УкраїниФоторепортаж Справа Медведчука
11 324 39
Медведчук (1324) Нацполіція (13932) суд (8043) тітушки (186) Національна гвардія (1232) Національний корпус (386)

Поліція розділила тітушок і активістів, які пікетують суд щодо обрання запобіжного заходу Медведчуку. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Політика України Фоторепортаж

Печерський районний суд Києва розглядає клопотання щодо обрання запобіжного заходу народному депутату України від фракції "Опозиційна платформа - За життя" Віктору Медведчуку. Тим часом, будівлю суду пікетують активісти Національного корпусу, які вимагають взяття Медведчука під арешт.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із місця подій.

Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.

У Печерському райсуді Києва відбувається засідання щодо обрання запобіжного заходу Віктору Медведчуку. Тим часом, під будівлею суду відбувається акція активістів Національного корпусу, які скандують "Медведчука під арешт!".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вважаю, що підозру мені не було оголошено, як вимагають норми закону, - Медведчук у суді

Правоохоронці розділили кордном активістів і тітушок, які раніше зібралися під судом.

Поліція розділила тітушок і активістів, які пікетують суд щодо обрання запобіжного заходу Медведчуку 01
Поліція розділила тітушок і активістів, які пікетують суд щодо обрання запобіжного заходу Медведчуку 02
Поліція розділила тітушок і активістів, які пікетують суд щодо обрання запобіжного заходу Медведчуку 03
Поліція розділила тітушок і активістів, які пікетують суд щодо обрання запобіжного заходу Медведчуку 04
Поліція розділила тітушок і активістів, які пікетують суд щодо обрання запобіжного заходу Медведчуку 05
Поліція розділила тітушок і активістів, які пікетують суд щодо обрання запобіжного заходу Медведчуку 06
Поліція розділила тітушок і активістів, які пікетують суд щодо обрання запобіжного заходу Медведчуку 07
Поліція розділила тітушок і активістів, які пікетують суд щодо обрання запобіжного заходу Медведчуку 08
Поліція розділила тітушок і активістів, які пікетують суд щодо обрання запобіжного заходу Медведчуку 09
Поліція розділила тітушок і активістів, які пікетують суд щодо обрання запобіжного заходу Медведчуку 10
Поліція розділила тітушок і активістів, які пікетують суд щодо обрання запобіжного заходу Медведчуку 11
Поліція розділила тітушок і активістів, які пікетують суд щодо обрання запобіжного заходу Медведчуку 12
Поліція розділила тітушок і активістів, які пікетують суд щодо обрання запобіжного заходу Медведчуку 13
Поліція розділила тітушок і активістів, які пікетують суд щодо обрання запобіжного заходу Медведчуку 14
Поліція розділила тітушок і активістів, які пікетують суд щодо обрання запобіжного заходу Медведчуку 15
Поліція розділила тітушок і активістів, які пікетують суд щодо обрання запобіжного заходу Медведчуку 16
Поліція розділила тітушок і активістів, які пікетують суд щодо обрання запобіжного заходу Медведчуку 17
Поліція розділила тітушок і активістів, які пікетують суд щодо обрання запобіжного заходу Медведчуку 18
Поліція розділила тітушок і активістів, які пікетують суд щодо обрання запобіжного заходу Медведчуку 19
Поліція розділила тітушок і активістів, які пікетують суд щодо обрання запобіжного заходу Медведчуку 20
Поліція розділила тітушок і активістів, які пікетують суд щодо обрання запобіжного заходу Медведчуку 21
Поліція розділила тітушок і активістів, які пікетують суд щодо обрання запобіжного заходу Медведчуку 22

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.

Нагадаємо, 11 травня генеральний прокурор Ірина Венедіктова підписала підозри у державній зраді і замаху на розкрадання національних ресурсів у Криму народним депутатам Віктору Медведчуку і Тарасу Козаку.

Слідчі СБУ проводили обшуки в офісі ОПЗЖ у кабінетах Медведчука на Великій Васильківській у Києві та ще в двох житлових будинках народного депутата в Києві.

Служба безпеки України опублікувала документи, що свідчать про вину нардепів ОПЗЖ Віктора Медведчука і Тараса Козака в державній зраді. Також оприлюднено аудіозаписи розмов Медведчука з високопосадовцем РФ.

На брифінгу Іван Баканов заявив, що повідомлений про підозру в державній зраді народний депутат з фракції ОПЗЖ Тарас Козак наразі перебуває в РФ, а його колега по фракції Віктор Медведчук - в Україні.

Також читайте: Марченко заявила, що разом з Медведчуком "повернулися додому"

12 травня Медведчук прийшов до Офісу генпрокурора, щоб ознайомитися з підозрою. Він хотів без попередніх домовленостей потрапити в кабінет генпрокурора Венедіктової, але його не пустили. Водночас йому вручили клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+23
В світлі останніх подій, медведчуківські тітушки звуться Дрочушки, і головний у них ківа Полиция разделила титушек и активистов, пикетирующих суд по мере пресечения Медведчуку - Цензор.НЕТ 6063
показати весь коментар
13.05.2021 13:41
+21
Штраф медведу добавьте за то что без маски там сидит.
показати весь коментар
13.05.2021 13:41
+8
Добре хоч Нац. корпус пiдтягнувся..
показати весь коментар
13.05.2021 13:51
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
себя палиция не разделила еще на титушек и людей?
показати весь коментар
13.05.2021 13:41 Відповісти
В світлі останніх подій, медведчуківські тітушки звуться Дрочушки, і головний у них ківа Полиция разделила титушек и активистов, пикетирующих суд по мере пресечения Медведчуку - Цензор.НЕТ 6063
показати весь коментар
13.05.2021 13:41 Відповісти
Штраф медведу добавьте за то что без маски там сидит.
показати весь коментар
13.05.2021 13:41 Відповісти
гривен 8 - не больше... за все.
показати весь коментар
13.05.2021 13:45 Відповісти
молодец! заработал свои 8 гривен, а теперь свободен (можешь покушать)
показати весь коментар
13.05.2021 13:47 Відповісти
нацжоны титушня мусор..... свій та свої у своїх........ трое із ларця.....
показати весь коментар
13.05.2021 13:45 Відповісти
у них и спрашивай
показати весь коментар
13.05.2021 14:15 Відповісти
красиво ссут зебилам в видосиках из "центра дезинформации" вовки-шмаркли

а по факту - то именно зеленский служил медведчуку:
Під час президентства Володимира Зеленського статки народного депутата партії ОПЗЖ Віктора Медведчука виросли у 21 раз та сягнули понад 1,2 мільярда доларів.
Про це йдеться в матеріалі "100 найбагатших українців.
Рейтинг 2020 року" видання "Фокус"
Зазначено, що у 2018 році Медведчук мав на своєму рахунку 55 мільйонів доларів, а під час влади Зеленського в 2020 році його статки склали 1,2 мільярда доларів.

и лишь желание коломойши и ахметова ОТЖАТЬ у медведчука вкусные ресурсы - сгодятся для видосиков зомбированной вате показать как "№бубочка борется с алихархами" Поліція розділила тітушок і активістів, які пікетують суд щодо обрання запобіжного заходу Медведчуку - Цензор.НЕТ 715
показати весь коментар
13.05.2021 15:16 Відповісти
интересно, по какому принципу они их разделяют...
показати весь коментар
13.05.2021 13:47 Відповісти
Как полиция их различает? Полиция разделила титушек и активистов, пикетирующих суд по мере пресечения Медведчуку - Цензор.НЕТ 5441
Полиция разделила титушек и активистов, пикетирующих суд по мере пресечения Медведчуку - Цензор.НЕТ 7060
показати весь коментар
13.05.2021 13:50 Відповісти
Старым классическим способом.
Суки направо, кобели налево. Полиция разделила титушек и активистов, пикетирующих суд по мере пресечения Медведчуку - Цензор.НЕТ 5279
показати весь коментар
13.05.2021 13:57 Відповісти
По принципу, чтоб никто не догадался кто титушки, кто нацжоны.
показати весь коментар
13.05.2021 13:50 Відповісти
Добре хоч Нац. корпус пiдтягнувся..
показати весь коментар
13.05.2021 13:51 Відповісти
Сколько раз? Полиция разделила титушек и активистов, пикетирующих суд по мере пресечения Медведчуку - Цензор.НЕТ 5262
показати весь коментар
13.05.2021 13:58 Відповісти
Мало бути пів Києва на підтримку арешту.
показати весь коментар
13.05.2021 13:59 Відповісти
много фоток и не хрена не понятно
показати весь коментар
13.05.2021 14:06 Відповісти
На пятницу синоптики обещают почти жару
показати весь коментар
13.05.2021 14:09 Відповісти
но Медведчеку это не грозит на подвале
показати весь коментар
13.05.2021 14:10 Відповісти
Титушки всегда были на стороне власти. Все перевернулось на цензоре.
показати весь коментар
13.05.2021 14:15 Відповісти
Як на мене, то аваковці і геращенківці стали на бік "патріотів" поліція.
показати весь коментар
13.05.2021 14:18 Відповісти
та же петушня, что пыталась захватить Харьков, Запорожье, Мелитополь в 14-м.
Поліція розділила тітушок і активістів, які пікетують суд щодо обрання запобіжного заходу Медведчуку - Цензор.НЕТ 3600
показати весь коментар
13.05.2021 14:26 Відповісти
Витя не боится ковида...там Инфаркт на подходе.... Поліція розділила тітушок і активістів, які пікетують суд щодо обрання запобіжного заходу Медведчуку - Цензор.НЕТ 1908
показати весь коментар
13.05.2021 14:28 Відповісти
Я сначала прочитал - "полиция разделала титушек" и офигел...
показати весь коментар
13.05.2021 14:34 Відповісти
На первых пяти фотках видали какой лоб стоит, огромный, такой сам в одиночку всё ОПЗЖ разогнать может Поліція розділила тітушок і активістів, які пікетують суд щодо обрання запобіжного заходу Медведчуку - Цензор.НЕТ 2718
показати весь коментар
13.05.2021 14:43 Відповісти
Скандируют "Підарешт Медведчук", а слышится совсем другое... Поліція розділила тітушок і активістів, які пікетують суд щодо обрання запобіжного заходу Медведчуку - Цензор.НЕТ 9503
показати весь коментар
13.05.2021 14:52 Відповісти
мужики,а хто вгадає чим ця вся пародія закінчиться ??
показати весь коментар
13.05.2021 15:04 Відповісти
Кремлядська падаль! Придивившись до цієї морди - видно концентрацію ненависті до всього українського, скопичення потужного негативізму до оточуючих. Так і хочеться зі всією "пролетарською ненавистю" запустити в цю брудну пику ...
показати весь коментар
13.05.2021 15:06 Відповісти
"Пролетарии всех стран, запускайте" Поліція розділила тітушок і активістів, які пікетують суд щодо обрання запобіжного заходу Медведчуку - Цензор.НЕТ 1051
показати весь коментар
13.05.2021 15:09 Відповісти
А шо вони кричали? ПІДАРешт мертвечук? Поліція розділила тітушок і активістів, які пікетують суд щодо обрання запобіжного заходу Медведчуку - Цензор.НЕТ 887
показати весь коментар
13.05.2021 15:06 Відповісти
Народу почти нет, значит мертветчук будет править Украиной!
показати весь коментар
13.05.2021 15:08 Відповісти
Поліція авакова і геращенка розгубилися, куди краще прибитися - і ті свої і ті рідні!
показати весь коментар
13.05.2021 15:08 Відповісти
Всё идёт, как надо. Поліція розділила тітушок і активістів, які пікетують суд щодо обрання запобіжного заходу Медведчуку - Цензор.НЕТ 4215
показати весь коментар
13.05.2021 15:10 Відповісти
а чем титушка от активиста отличается ?
показати весь коментар
13.05.2021 15:44 Відповісти
робочий день..."Тітушкам" працю оплачує Мертвечук - хто оплачує роботу "актівістам"?
показати весь коментар
13.05.2021 15:53 Відповісти
Бл, понятно что в ихних женских сумочках оружие. Почему мусора их не шманают?
показати весь коментар
13.05.2021 16:31 Відповісти
своим - всё, врагам - закон.

это история о том, как зеля превратно понял слова Байдена о борьбе с коррупцией
- за последние несколько дней венедиктова начала кошмарить Кличка и ОПЗЖ
- а как же Татаров и те депутаты слуги урода, которых набу брало на взятках?
- где посадки нынешних министров, заммминистров и всех тех, кто гребёт взятки теперь?
показати весь коментар
14.05.2021 06:11 Відповісти
 
 