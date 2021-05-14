Поліція розділила тітушок і активістів, які пікетують суд щодо обрання запобіжного заходу Медведчуку. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Політика України Фоторепортаж
Печерський районний суд Києва розглядає клопотання щодо обрання запобіжного заходу народному депутату України від фракції "Опозиційна платформа - За життя" Віктору Медведчуку. Тим часом, будівлю суду пікетують активісти Національного корпусу, які вимагають взяття Медведчука під арешт.
Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із місця подій.
Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.
У Печерському райсуді Києва відбувається засідання щодо обрання запобіжного заходу Віктору Медведчуку. Тим часом, під будівлею суду відбувається акція активістів Національного корпусу, які скандують "Медведчука під арешт!".
Правоохоронці розділили кордном активістів і тітушок, які раніше зібралися під судом.
Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.
Нагадаємо, 11 травня генеральний прокурор Ірина Венедіктова підписала підозри у державній зраді і замаху на розкрадання національних ресурсів у Криму народним депутатам Віктору Медведчуку і Тарасу Козаку.
Слідчі СБУ проводили обшуки в офісі ОПЗЖ у кабінетах Медведчука на Великій Васильківській у Києві та ще в двох житлових будинках народного депутата в Києві.
Служба безпеки України опублікувала документи, що свідчать про вину нардепів ОПЗЖ Віктора Медведчука і Тараса Козака в державній зраді. Також оприлюднено аудіозаписи розмов Медведчука з високопосадовцем РФ.
На брифінгу Іван Баканов заявив, що повідомлений про підозру в державній зраді народний депутат з фракції ОПЗЖ Тарас Козак наразі перебуває в РФ, а його колега по фракції Віктор Медведчук - в Україні.
12 травня Медведчук прийшов до Офісу генпрокурора, щоб ознайомитися з підозрою. Він хотів без попередніх домовленостей потрапити в кабінет генпрокурора Венедіктової, але його не пустили. Водночас йому вручили клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
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а по факту - то именно зеленский служил медведчуку:
Під час президентства Володимира Зеленського статки народного депутата партії ОПЗЖ Віктора Медведчука виросли у 21 раз та сягнули понад 1,2 мільярда доларів.
Про це йдеться в матеріалі "100 найбагатших українців.
Рейтинг 2020 року" видання "Фокус"
Зазначено, що у 2018 році Медведчук мав на своєму рахунку 55 мільйонів доларів, а під час влади Зеленського в 2020 році його статки склали 1,2 мільярда доларів.
и лишь желание коломойши и ахметова ОТЖАТЬ у медведчука вкусные ресурсы - сгодятся для видосиков зомбированной вате показать как "№бубочка борется с алихархами"
Суки направо, кобели налево.
это история о том, как зеля превратно понял слова Байдена о борьбе с коррупцией
- за последние несколько дней венедиктова начала кошмарить Кличка и ОПЗЖ
- а как же Татаров и те депутаты слуги урода, которых набу брало на взятках?
- где посадки нынешних министров, заммминистров и всех тех, кто гребёт взятки теперь?