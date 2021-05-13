Україна і Франція уклали чотири угоди на загальну суму 1,3 млрд євро. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 13 травня, в Кабінеті Міністрів України під час робочого візиту міністра економіки, фінансів і відновлення Французької Республіки Брюно ле Мера відбулося підписання чотирьох міжурядових угод.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба МВС України. Підписання відбулося під час онлайн-участі президента Володимира Зеленського.

Зазначається, що підписання важливих документів стало результатом тривалої і ефективної роботи українсько-французької комісії з питань економічного співробітництва, яку очолює з української сторони міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль сказав, що у 2020 році Президент України затвердив нову Стратегію національної безпеки України, в якій окреслено 10 основних пріоритетів подальшого розвитку. Французька Республіка в цьому документі визначена одним із стратегічних партнерів.

"Сьогодні ми відкриваємо нову сторінку двостороннього співробітництва між нашими країнами. Ми вдячні нашим французьким колегам та друзям, які надають велику допомогу Україні. Особливо я хотів би подякувати посольству Франції в Україні та міністру економіки, фінансів та відновлення Французької Республіки Брюно ле Меру", - сказав він.

Прем’єр-міністр відмітив, що підписані сьогодні угоди стосуються абсолютно різних сфер. Найбільшим проєктом є - оновлення парку вантажних електричних локомотивів АТ "Укрзалізниця". Однак, всі чотири Угоди важливі та необхідні для України, адже всі угоди передбачають локалізацію виробництва на українських підприємствах до 35%. Це дасть нові робочі місця, досвід міжнародної кооперації та доступ до сучасних світових технологій.

Співголова Змішаної Українсько-Французької міжурядової комісії, міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков зазначив, що всі підписані документи мають величезне значення для стратегічного розвитку промисловості.

"Проєкти з будівництва ефективної системи водозабезпечення у Києві та Луганській області однаково важливі. Крім того, є Стратегія прем’єр-міністра, тому ми підписуємо Договір з компанією "Alstom" про стратегічно важливу галузь промисловості - залізницю", - наголосив він.

Аваков, як співголова Змішаної Українсько-Французької міжурядової комісії, підписав відразу дві угоди – про спільне виробництво 370 одиниць машин-підйомників для роботи рятувальників та проєкт з будівництва ефективної системи водозабезпечення у Києві.

Дивіться також: МВС розгортає на Чернігівщині інфраструктуру обслуговування авіаційної техніки, - Аваков. ФОТОрепортаж

Міністр економіки, фінансів та відновлення Французької Республіки Брюно ле Мер зазначив, що Франція, разом з Президентом Еммануелем Макроном, зробила свій вибір на користь України.

"Ваша країна – потужна держава, зі значним економічним потенціалом. Україна і Франція мають багато спільного і займають провідні позиції в аграрному секторі та енергетиці, тому, з огляду на це, ми маємо поглиблювати нашу співпрацю", - сказав він.

Брюно ле Мер відмітив, що загальна сума угод досить значна - 1 мільярд 300 мільйонів гривень. І особливу роль у двосторонніх домовленостях відіграв співголова Змішаної Українсько-Французької міжурядової комісії, міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков.

Чотири підписані міжурядові угоди передбачають:

Оновлення парку вантажних електричних локомотивів АТ "Укрзалізниця". Очікується постачання 130 електровозів: 80 двосистемних, 50 – односистемних машин. Вартість проєкту - 882,5 мільйони євро. Очікується створення до 7 тисяч нових робочих місць.

Посилення захисту населення України від надзвичайних ситуацій, а саме спільне виробництво 370 одиниць машин-підйомників для роботи рятувальників на висоті, яких критично не вистачає для пожежників ДСНС України. Вартість реалізації Угоди становитиме 300 мільйонів євро.

Проєкт з покращення постачання води в Луганській області, шляхом побудови нових станцій та мереж питної води. Понад 20 населених пунктів області будуть забезпечені якісною водою. Вартість - 70 мільйонів євро.

Проєкт з будівництва ефективної системи водозабезпечення у Києві. Очікується покращення якості питної води в столиці для понад 25% місцевих жителів. Вартість Угоди - 70 мільйонів євро.

Аналогічна програма вже реалізується в Маріуполі.

Фото: сайт МВС

Зараз там йде будівництво фільтрувальної станції та водозаборів.

Нагадаємо, МВС України вже успішно реалізує за аналогічною моделлю проєкт з компанією ОСЕА з побудови 20 найсучасніших патрульних катерів для Держприкордонслужби, 5 з яких буде збудовано на Миколаївському заводі "Нібулон".

Крім того, продовжується ефективна співпраця МВС України та французької компанії "Airbus Hellicopters". В спільний проєкт входить постачання 10 сучасних вертольотів – Н-145, які призначаються для потреби Нацполіції, 24 гелікоптери – Н-125, які слугуватимуть для виконання завдань Державної прикордонної служби та 21 машина - Н-225 для Національної гвардії та Державної служби з надзвичайних ситуацій. Загалом 55 сучасних французьких вертольотів.