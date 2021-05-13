Адвокат Медведчука Скидан також представляє потерпілих у справі Бузини. ФОТО
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Адвокат нардепа ОПЗЖ Віктора Медведчука Євген Скидан також є представником сторони потерпілих у справі про вбивство Олеся Бузини.
Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із залу суду.
У суді щодо обрання запобіжного заходу народному депутату України від фракції "Опозиційна платформа - За життя" Віктору Медведчуку нардепа представляє адвокат Євген Скидан. Він же є і представником матері Олеся Бузини в справі про вбивство.
Скидан і мати Бузини
Нагадаємо, 11 травня генеральний прокурор Ірина Венедіктова підписала підозри у державній зраді і замаху на розкрадання національних ресурсів у Криму народним депутатам Віктору Медведчуку і Тарасу Козаку.
Слідчі СБУ проводили обшуки в офісі ОПЗЖ у кабінетах Медведчука на Великій Васильківській у Києві та ще в двох житлових будинках народного депутата в Києві.
Служба безпеки України опублікувала документи, що свідчать про вину нардепів ОПЗЖ Віктора Медведчука і Тараса Козака в державній зраді. Також оприлюднено аудіозаписи розмов Медведчука з високопосадовцем РФ.
На брифінгу Іван Баканов заявив, що повідомлений про підозру в державній зраді народний депутат з фракції ОПЗЖ Тарас Козак наразі перебуває в РФ, а його колега по фракції Віктор Медведчук - в Україні.
12 травня Медведчук прийшов до Офісу генпрокурора, щоб ознайомитися з підозрою. Він хотів без попередніх домовленостей потрапити в кабінет генпрокурора Венедіктової, але його не пустили. Водночас йому вручили клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Нагадаємо, журналіста Олеся Бузину вбили 16 квітня 2015 року в Києві у дворі багатоквартирного будинку, у якому він мешкав.
Двоє підозрюваних у скоєнні злочину А.Медведько та Д.Поліщук були затримані 18 червня. Д.Поліщук служив у зоні АТО в званні гвардії лейтенанта Збройних сил України, був командиром 54-го розвідувального батальйону. А.Медведько є учасником АТО, він проходив службу в складі батальйону МВС "Київ-2". Підозрювані категорично заперечують свою провину. 28 листопада 2017 року прокуратура Києва направила до суду обвинувальний акт щодо підозрюваних у вбивстві Бузини Медведька і Поліщука.
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