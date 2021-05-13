УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
7810 відвідувачів онлайн
Новини Фото Політика УкраїниФоторепортаж Справа Медведчука
4 342 11
адвокат (888) Бузина (42) Медведчук (1324) суд (8043)

Адвокат Медведчука Скидан також представляє потерпілих у справі Бузини. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Політика України Фоторепортаж

Адвокат нардепа ОПЗЖ Віктора Медведчука Євген Скидан також є представником сторони потерпілих у справі про вбивство Олеся Бузини.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із залу суду.

У суді щодо обрання запобіжного заходу народному депутату України від фракції "Опозиційна платформа - За життя" Віктору Медведчуку нардепа представляє адвокат Євген Скидан. Він же є і представником матері Олеся Бузини в справі про вбивство.

Також дивіться: "Розмовляйте у ВР, а не тут" - "Ми в туалет ходили", - суддя відчитав Рабіновича і Бойка, які порушили порядок під час процесу щодо обрання запобіжного заходу Медведчуку

Адвокат Медведчука Скидан також представляє потерпілих у справі Бузини 01
Адвокат Медведчука Скидан також представляє потерпілих у справі Бузини 02
Адвокат Медведчука Скидан також представляє потерпілих у справі Бузини 03
Адвокат Медведчука Скидан також представляє потерпілих у справі Бузини 04

Скидан і мати Бузини

Адвокат Медведчука Скидан також представляє потерпілих у справі Бузини 05
Адвокат Медведчука Скидан також представляє потерпілих у справі Бузини 06

Нагадаємо, 11 травня генеральний прокурор Ірина Венедіктова підписала підозри у державній зраді і замаху на розкрадання національних ресурсів у Криму народним депутатам Віктору Медведчуку і Тарасу Козаку.

Слідчі СБУ проводили обшуки в офісі ОПЗЖ у кабінетах Медведчука на Великій Васильківській у Києві та ще в двох житлових будинках народного депутата в Києві.

Служба безпеки України опублікувала документи, що свідчать про вину нардепів ОПЗЖ Віктора Медведчука і Тараса Козака в державній зраді. Також оприлюднено аудіозаписи розмов Медведчука з високопосадовцем РФ.

На брифінгу Іван Баканов заявив, що повідомлений про підозру в державній зраді народний депутат з фракції ОПЗЖ Тарас Козак наразі перебуває в РФ, а його колега по фракції Віктор Медведчук - в Україні.

Також читайте: Марченко заявила, що разом з Медведчуком "повернулися додому"

12 травня Медведчук прийшов до Офісу генпрокурора, щоб ознайомитися з підозрою. Він хотів без попередніх домовленостей потрапити в кабінет генпрокурора Венедіктової, але його не пустили. Водночас йому вручили клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Також читайте: Гармаш про підозру Медведчуку: Путін зараз не може відповісти так, як би йому хотілося

Нагадаємо, журналіста Олеся Бузину вбили 16 квітня 2015 року в Києві у дворі багатоквартирного будинку, у якому він мешкав.

Двоє підозрюваних у скоєнні злочину А.Медведько та Д.Поліщук були затримані 18 червня. Д.Поліщук служив у зоні АТО в званні гвардії лейтенанта Збройних сил України, був командиром 54-го розвідувального батальйону. А.Медведько є учасником АТО, він проходив службу в складі батальйону МВС "Київ-2". Підозрювані категорично заперечують свою провину. 28 листопада 2017 року прокуратура Києва направила до суду обвинувальний акт щодо підозрюваних у вбивстві Бузини Медведька і Поліщука.

Автор: Анастасія Потіха
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вот как медведчук Стуса защищал, пусть так и медведчука теперь защищают. Скидан, читай историю!
показати весь коментар
13.05.2021 15:54 Відповісти
Адвокат Медведчука Скидан также представляет потерпевших в деле Бузины - Цензор.НЕТ 8055
показати весь коментар
13.05.2021 15:54 Відповісти
Обое-рябое
показати весь коментар
13.05.2021 15:55 Відповісти
Меня всегда забавляют фотки политиков, которые потом рассказывают про "пандемию коронавируса". Разница в том, что по теме "коронавируса" они всегда все в масках, а по любым другим темам- всегда без...Адвокат Медведчука Скидан также представляет потерпевших в деле Бузины - Цензор.НЕТ 9347
показати весь коментар
13.05.2021 16:11 Відповісти
В огороде Бузина, а в Киеве дидько.
показати весь коментар
13.05.2021 16:14 Відповісти
И шо с того, што он защищает? В чем прикол?
показати весь коментар
13.05.2021 16:45 Відповісти
Значит и Медведчука ждет судьба Бузини? Его убийство било же провокацией Кремля...
показати весь коментар
13.05.2021 18:04 Відповісти
Вбивця зібрав біля себе кавалки рюзькомовного юргівна. Послухаєш їх, то ніби щойно з москви приїхали. Рюзькебидло!!!! Мертвечука треба було давно прибити цеглою. Таке не має право на життя. Стус чекає!!!!
показати весь коментар
13.05.2021 19:16 Відповісти
От аби з Медведчуком сталося як з Бузиною
показати весь коментар
13.05.2021 21:33 Відповісти
и что? и ничего.
показати весь коментар
14.05.2021 06:45 Відповісти
 
 