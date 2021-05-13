У Синельниковому на Дніпропетровщині відкрили меморіальні дошки п'ятьом загиблим у зоні АТО воїнам: вони були серед перших мобілізованих на захист України. ФОТОрепортаж

У вівторок, 11 травня, у місті Синельникове Дніпропетровської області на фасадах загальноосвітніх шкіл № 1 та № 2 урочисто відкрили п'ять меморіальних дошок військовослужбовцям Збройних Сил України, які загинули у 2014-2015 роках у зоні АТО. Право відкрити дошки було надано дітям загиблих Героїв.

Про це йдеться на офіційному сайті Синельниківської міської ради, повідомляє Цензор.НЕТ.

На фасаді школи № 1 було відкрито дошки:

- Максиму Юрійовичу Лянку, 07.01.1986 року народження, солдату, розвіднику-радіотелеграфісту 74-го окремого розвідувального батальйону, який загинув 5 серпня 2015 року в районі села Карлівка Мар'їнського району Донецької області внаслідок підриву на фугасі;

- Олександру Сергійовичу Авраменку, 05.03.1989 року народження, солдату, стрільцю-зенітнику 25-ї окремої повітряно-десантної бригади, який загинув 14 червня 2014 року близько 1-ї години ночі у військово-транспортному літаку ІЛ-76, який був збитий терористами при заході на посадку в аеропорт Луганська;

- Юрію Володимировичу Пріменку, 25.11.1983 року народження, старшому солдату, радіотелефоністу 25-ї окремої повітряно-десантної бригади, який загинув 05 серпня 2014 року під час штурму висоти Савур-Могила Шахтарського району Донецької області.

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На фасаді школи № 2 було відкрито дошки:

- Станіславу Олександровичу Осауленку, 25.07.1991 року народження, старшому солдату, заступнику командира бойової машини, навіднику-оператору 93-ї окремої механізованої бригади, який загинув 27 серпня 2017 року внаслідок смертельного кульового поранення, отриманого в зоні проведення АТО;

- Валерію Володимировичу Алтуніну, 14.04.1970 року народження, старшому лейтенанту, командиру взводу 25-ї окремої повітряно-десантної бригади, який загинув 14 червня 2014 року близько 1-ї години ночі у військово-транспортному літаку ІЛ-76, який був збитий терористами при заході на посадку в аеропорт Луганська.

"11.05.2021 у міських школах №1 та №2 відбулися урочисті заходи – відкриття меморіальних дошок, встановлених на честь 5-х випускників -військовослужбовців, які загинули в зоні проведення АТО/ООС. За покликом держави, у наш буремний час, молоді люди у числі перших були мобілізовані на захист територіальної цілісності України. На превеликий жаль, вони не повернулися до рідного міста та дому живими. Це - колишні учні школи №1 Лянка Максим Юрійович, Авраменко Олександр Сергійович, Пріменко Юрій Володимирович та вихованці школи №2 - Осауленко Станіслав Олександрович та Алтунін Валерій Володимирович.

Учасники церемоній згадали життєвий і бойовий шлях кожного загиблого. Право відкрити дошки було надано дітям загиблих воїнів - дочки Лянка Максима Ангеліні і синові Осауленко Станіслава Артему.

Освячення пам'ятних знаків провели військові священнослужителі Дніпропетровської єпархії Української Православної церкви протоієрей Дмитро Поворотний і батько Костянтин Савченко.

У хвилині мовчання дорослі і діти схилили голови перед світлою пам'яттю і подвигом земляків, які віддали своє життя за територіальну цілісність і незалежність України.

Авраменко Олександр та Алтунін Валерій загинули у червні 2014 разом із іншими сорока десантниками та членами екіпажу військово-транспортного літаку Іл-76 Повітряних Сил Збройних Сил України, який збили терористи 14 червня 2014 року при заході на посадку в аеропорту Луганська. Літак здійснював перевезення особового складу з метою ротації.

Життя Пріменка Юрія обірвалося у серпні 2014 у бою за стратегічно важливу висоту на кордоні України Савур-Могила.

Осауленко Станіслав поліг у бою у серпні 2014 внаслідок отриманого вогнепального поранення.

Максим Лянка загинув у 2015 році під час виконання бойового завдання від вибухової травми.

"Ми пишаємося випускниками нашої школи! - сказала у своїй промові керівник навчального закладу №1 Олена Білан. – Наші хлопці з честю виконали обов’язок чоловіків щодо захисту рідної землі, її суверенітету та віддали за неї найдорожче – своє життя! Завдяки таким воїнам, як вони, та багатьом іншим, наші діти можуть без остраху ходити до школи під блакитним небом…Ці пам’ятні дошки будуть нагадувати нам про цих мужніх синельниківців. На їхньому прикладі ми будемо виховувати наступні покоління захисників Вітчизни!".

Встановлення меморіальних дошок сприятиме національно-патріотичному вихованню підростаючого покоління нашої держави. Пам’ятні знаки виготовлено за кошти меценатів за ініціативи громадської організації "Родинне коло загиблих героїв", - зазначається у повідомленні.





















