Зловмисники намагалися створити на Кіровоградщині "паралельні" територіальні громади, - СБУ. ФОТО

Служба безпеки України викрила організовану групу, причетну до створення незаконних органів місцевого самоврядування в Кіровоградській області.

Про це повідомляє пресслужба СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

Зловмисники планували дестабілізувати суспільно-політичну ситуацію в регіоні.

"За попередніми даними слідства, учасники групи намагалися сформувати на території області декілька фейкових ОТГ для привласнення повноважень офіційних територіальних громад. Для цього вони провели "установчі збори", на яких прийняли рішення про створення псевдоутворень і призначення "керівників"", - сказано в повідомленні.

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У СБУ зазначили, що зловмисники збиралися взяти під контроль майно і природні ресурси на кількох населених пунктів регіону.

" Під час обшуків за місцями проживання організатора та двох активних учасників угруповання правоохоронці виявили: документацію фейкових ОТГ; фіктивні посвідчення "депутатів"; засоби зв’язку та комп’ютерну техніку, яку ділки використовували для виготовлення підробленої документації", - повідомляють в спецслужбі.

Уточнюється, що в межах кримінального провадження за ст. 353 (самовільне присвоєння владних повноважень або звання службової особи) Кримінального кодексу України тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин правопорушення і притягнення до відповідальності осіб, причетних до нього.

У СБУ нагадують, що в березні спецслужба вже заблокувала діяльність аналогічних фейковий ОТГ на території Кіровоградської області.

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