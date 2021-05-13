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Кіровоградщина (439) СБУ (10050) ОТГ (116)

Зловмисники намагалися створити на Кіровоградщині "паралельні" територіальні громади, - СБУ. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Події

Служба безпеки України викрила організовану групу, причетну до створення незаконних органів місцевого самоврядування в Кіровоградській області.

Про це повідомляє пресслужба СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

Зловмисники планували дестабілізувати суспільно-політичну ситуацію в регіоні.

"За попередніми даними слідства, учасники групи намагалися сформувати на території області декілька фейкових ОТГ для привласнення повноважень офіційних територіальних громад. Для цього вони провели "установчі збори", на яких прийняли рішення про створення псевдоутворень і призначення "керівників"", - сказано в повідомленні.

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У СБУ зазначили, що зловмисники збиралися взяти під контроль майно і природні ресурси на кількох населених пунктів регіону.

" Під час обшуків за місцями проживання організатора та двох активних учасників угруповання правоохоронці виявили: документацію фейкових ОТГ; фіктивні посвідчення "депутатів"; засоби зв’язку та комп’ютерну техніку, яку ділки використовували для виготовлення підробленої документації", - повідомляють в спецслужбі.

Уточнюється, що в межах кримінального провадження за ст. 353 (самовільне присвоєння владних повноважень або звання службової особи) Кримінального кодексу України тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин правопорушення і притягнення до відповідальності осіб, причетних до нього.

У СБУ нагадують, що в березні спецслужба вже заблокувала діяльність аналогічних фейковий ОТГ на території Кіровоградської області.

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Зловмисники намагалися створити на Кіровоградщині паралельні територіальні громади, - СБУ 01
Зловмисники намагалися створити на Кіровоградщині паралельні територіальні громади, - СБУ 02
Зловмисники намагалися створити на Кіровоградщині паралельні територіальні громади, - СБУ 03

Автор: Анастасія Потіха
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Это жжжж неспроста - это враг не спит, действует.
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13.05.2021 16:42 Відповісти
вот вам и первая ласточка местечковой федерализации с самоуправой.
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13.05.2021 17:08 Відповісти
а по большому счету, все это на фоне колхозстроя с забором, как на кладбище.
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13.05.2021 17:10 Відповісти
Мабуть группа из бывшего агронома, або мента, с прихлебаями.
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13.05.2021 17:18 Відповісти
так в суд их но сбу побоится бо выйдут на себя.
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13.05.2021 17:31 Відповісти
а чим відрізняються фейкові від нефейкових?? Одобрямсом з ОПи??
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13.05.2021 19:04 Відповісти
 
 