УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
15579 відвідувачів онлайн
Новини Фото Фоторепортаж
5 059 12
Крим (12757) Литва (1540) Разумков Дмитро (1449)

Спікерка Сеймаса Литви Чміліте-Нільсен разом з Разумковим відвідала адмінмежу з окупованим Кримом. ФОТОрепортаж (оновлено)

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж

Спікерка Сеймаса Литовської Республіки Вікторія Чміліте-Нільсен відвідала адміністративну межу з тимчасово окупованим Кримом.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив голова Верховної Ради Дмитро Разумков, інформує Цензор.НЕТ.

Він зазначив: "Литва - надійний партнер та союзник України. Впродовж багатьох років вона надає потужну підтримку нашій країні.

Сьогоднішній візит Спікера Сеймасу Литовської Республіки Вікторії Чміліте-Нільсен на адміністративну межу з тимчасово окупованим Кримом став черговою демонстрацією цієї позиції.

Разом ми оглянули, як працюють КПВВ "Чонгар" та "Каланчак". У сервісній зоні розташовані ЦНАПи, послугами яких можуть скористатися наші громадяни. Важливо, що сьогодні тут створено комфортні умови для людей, які переходять з тимчасово окупованого Криму на територію вільної України.

Вдячний Спікеру Литви за цей візит, який є важливим для нас. Незважаючи ні на що - Крим був і залишається українською територією!"

Спікерка Сеймаса Литви Чміліте-Нільсен разом з Разумковим відвідала адмінмежу з окупованим Кримом 01

Разумков і Чмиліте-Нільсен оглянули, як працюють КПВВ "Чонгар" і "Каланчак", в т.ч. ЦНАП в сервісній зоні пункту пропуску.

Спікерка Сеймаса Литви Чміліте-Нільсен разом з Разумковим відвідала адмінмежу з окупованим Кримом 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": Литва допоможе Україні з вакцинацією від COVID-19, - спікерка Сейму Чмиліте-Нільсен

Спікерка Сеймаса Литви Чміліте-Нільсен разом з Разумковим відвідала адмінмежу з окупованим Кримом 03

Спікерка Сеймаса Литви Чміліте-Нільсен разом з Разумковим відвідала адмінмежу з окупованим Кримом 04

Спікерка Сеймаса Литви Чміліте-Нільсен разом з Разумковим відвідала адмінмежу з окупованим Кримом 05
Спікерка Сеймаса Литви Чміліте-Нільсен разом з Разумковим відвідала адмінмежу з окупованим Кримом 06

Також читайте: Військові інструктори, 700 бронежилетів і вакцина для жителів Донбасу: спікерка сейму Литви Чміліте‑Нільсен розповіла про допомогу для України

Спікерка Сеймаса Литви Чміліте-Нільсен разом з Разумковим відвідала адмінмежу з окупованим Кримом 07

Спікерка Сеймаса Литви Чміліте-Нільсен разом з Разумковим відвідала адмінмежу з окупованим Кримом 08

Автор: Анастасія Потіха
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+15
Спікерка Сеймаса Литви Чмиліте-Нільсен відвідала адмінмежу з окупованим Кримом - Цензор.НЕТ 8345
показати весь коментар
13.05.2021 17:50
+2
Перекрытый канал в Крым показали на фото: дамба может не выдержать напор воды

В сети показали, как выглядит Северо-Крымский канал, который подавал воду в Крым и был перекрыт Госводагентством 7 лет назад, после оккупации полуострова, - 13 мая 2014-го. Объект постепенно разрушается. журналист "Радио Свобода" Левко Стек на своей странице в Facebook в четверг, 13 мая.

Журналист напомнил, что власти еще в 2017 году отчитались о том, что построили постоянную дамбу, на что ушло 35 млн гривен.
Как оказалось, в 2021-м объект до сих пор не достроен и постепенно разрушается. Спікерка Сеймаса Литви Чмиліте-Нільсен відвідала адмінмежу з окупованим Кримом - Цензор.НЕТ 5212 "Никто не знает, выдержит ли вообще дамба напор воды", - написал Стек.Он показал, что на дамбе разместили мешки с песком, которые туда доставили местные фермеры за свой счет. Мешки расползаются, местами дамба ощутимо протекает и сколько еще простоит - неизвестно.

ссылка- https://news.obozrevatel.com/society/severo-kryimskij-kanal-pokazali-na-foto-damba-mozhet-ne-vyiderzhat-napor-vodyi.htm

Спікерка Сеймаса Литви Чмиліте-Нільсен відвідала адмінмежу з окупованим Кримом - Цензор.НЕТ 2548
показати весь коментар
14.05.2021 00:12
+1
В Литве граждан всего где-то 1, 5 млн . Это в 2-3 раза меньше чем в Киеве .
Маленькая страна и БОЛЬШОЙ ДРУГ УКРАИНЫ.
Важно , когда единомышленники друг друга поддерживают . Тогда и кацапы не страшны
показати весь коментар
13.05.2021 23:13
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Что она там не видела ?
показати весь коментар
13.05.2021 16:44 Відповісти
Спікерка Сеймаса Литви Чмиліте-Нільсен відвідала адмінмежу з окупованим Кримом - Цензор.НЕТ 8345
показати весь коментар
13.05.2021 17:50 Відповісти
Как обычно вертолетом?) Хоть бы разок на машине проехались)
показати весь коментар
13.05.2021 20:53 Відповісти
Дмитрий Разумков - руководитель зеленого стада в парламенте
показати весь коментар
13.05.2021 22:17 Відповісти
В Литве граждан всего где-то 1, 5 млн . Это в 2-3 раза меньше чем в Киеве .
Маленькая страна и БОЛЬШОЙ ДРУГ УКРАИНЫ.
Важно , когда единомышленники друг друга поддерживают . Тогда и кацапы не страшны
показати весь коментар
13.05.2021 23:13 Відповісти
Интересно, когда Зе помирится с Санду , а то Ермак рассорил две страны своим Чаусом
показати весь коментар
13.05.2021 23:14 Відповісти
Не делайте эту ошибку - в Литве граждан 2,8 млн. Пропагандисты кремля говорят 1,5.
показати весь коментар
13.05.2021 23:30 Відповісти
Я к пропагандистам хремля не отношусь . 2,8 - не 40
Эту разницу в числах и тем не менее большую поддержку я хотела подчеркнуть
показати весь коментар
13.05.2021 23:44 Відповісти
никогда не оправдывайтесь - смейтесь! Спікерка Сеймаса Литви Чмиліте-Нільсен відвідала адмінмежу з окупованим Кримом - Цензор.НЕТ 7471
показати весь коментар
13.05.2021 23:52 Відповісти
Перекрытый канал в Крым показали на фото: дамба может не выдержать напор воды

В сети показали, как выглядит Северо-Крымский канал, который подавал воду в Крым и был перекрыт Госводагентством 7 лет назад, после оккупации полуострова, - 13 мая 2014-го. Объект постепенно разрушается. журналист "Радио Свобода" Левко Стек на своей странице в Facebook в четверг, 13 мая.

Журналист напомнил, что власти еще в 2017 году отчитались о том, что построили постоянную дамбу, на что ушло 35 млн гривен.
Как оказалось, в 2021-м объект до сих пор не достроен и постепенно разрушается. Спікерка Сеймаса Литви Чмиліте-Нільсен відвідала адмінмежу з окупованим Кримом - Цензор.НЕТ 5212 "Никто не знает, выдержит ли вообще дамба напор воды", - написал Стек.Он показал, что на дамбе разместили мешки с песком, которые туда доставили местные фермеры за свой счет. Мешки расползаются, местами дамба ощутимо протекает и сколько еще простоит - неизвестно.

ссылка- https://news.obozrevatel.com/society/severo-kryimskij-kanal-pokazali-na-foto-damba-mozhet-ne-vyiderzhat-napor-vodyi.htm

Спікерка Сеймаса Литви Чмиліте-Нільсен відвідала адмінмежу з окупованим Кримом - Цензор.НЕТ 2548
показати весь коментар
14.05.2021 00:12 Відповісти
военный на второй фотке -"вон там засели эти пид@расы"
показати весь коментар
14.05.2021 16:33 Відповісти
 
 