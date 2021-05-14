Спікерка Сеймаса Литви Чміліте-Нільсен разом з Разумковим відвідала адмінмежу з окупованим Кримом. ФОТОрепортаж (оновлено)
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж
Спікерка Сеймаса Литовської Республіки Вікторія Чміліте-Нільсен відвідала адміністративну межу з тимчасово окупованим Кримом.
Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив голова Верховної Ради Дмитро Разумков, інформує Цензор.НЕТ.
Він зазначив: "Литва - надійний партнер та союзник України. Впродовж багатьох років вона надає потужну підтримку нашій країні.
Сьогоднішній візит Спікера Сеймасу Литовської Республіки Вікторії Чміліте-Нільсен на адміністративну межу з тимчасово окупованим Кримом став черговою демонстрацією цієї позиції.
Разом ми оглянули, як працюють КПВВ "Чонгар" та "Каланчак". У сервісній зоні розташовані ЦНАПи, послугами яких можуть скористатися наші громадяни. Важливо, що сьогодні тут створено комфортні умови для людей, які переходять з тимчасово окупованого Криму на територію вільної України.
Вдячний Спікеру Литви за цей візит, який є важливим для нас. Незважаючи ні на що - Крим був і залишається українською територією!"
Разумков і Чмиліте-Нільсен оглянули, як працюють КПВВ "Чонгар" і "Каланчак", в т.ч. ЦНАП в сервісній зоні пункту пропуску.
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Маленькая страна и БОЛЬШОЙ ДРУГ УКРАИНЫ.
Важно , когда единомышленники друг друга поддерживают . Тогда и кацапы не страшны
Эту разницу в числах и тем не менее большую поддержку я хотела подчеркнуть
В сети показали, как выглядит Северо-Крымский канал, который подавал воду в Крым и был перекрыт Госводагентством 7 лет назад, после оккупации полуострова, - 13 мая 2014-го. Объект постепенно разрушается. журналист "Радио Свобода" Левко Стек на своей странице в Facebook в четверг, 13 мая.
Журналист напомнил, что власти еще в 2017 году отчитались о том, что построили постоянную дамбу, на что ушло 35 млн гривен.
Как оказалось, в 2021-м объект до сих пор не достроен и постепенно разрушается. "Никто не знает, выдержит ли вообще дамба напор воды", - написал Стек.Он показал, что на дамбе разместили мешки с песком, которые туда доставили местные фермеры за свой счет. Мешки расползаются, местами дамба ощутимо протекает и сколько еще простоит - неизвестно.
ссылка- https://news.obozrevatel.com/society/severo-kryimskij-kanal-pokazali-na-foto-damba-mozhet-ne-vyiderzhat-napor-vodyi.htm