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США (14488) операція Об'єднаних сил (4158)

Військові дипломати посольства США відвідали Донбас, - пресцентр ООС. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Суспільство

Район проведення ООС відвідали військові дипломати Посольства США в Україні.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі ООС..

У повідомленні зазначається: "13 травня, в районі операції Об'єднаних сил завершився триденний робочий візит американської делегації за участю військових аташе.

До складу делегації увійшли знову Аташе Сухопутних військ полковник Брендон Преслі, Аташе Сухопутних військ полковник Пол Шмідт і помічник аташе Сухопутних військ капітан Джеймс Тіппетс.

Представники США відвідали підрозділи Збройних Сил України, які безпосередньо виконують завдання на лінії зіткнення з противником, оцінили ситуацію на фронті і переконалися в присутності російських військ на Сході України".

Військові дипломати посольства США відвідали Донбас, - пресцентр ООС 01
Військові дипломати посольства США відвідали Донбас, - пресцентр ООС 02
Військові дипломати посольства США відвідали Донбас, - пресцентр ООС 03
Військові дипломати посольства США відвідали Донбас, - пресцентр ООС 04
Військові дипломати посольства США відвідали Донбас, - пресцентр ООС 05
Військові дипломати посольства США відвідали Донбас, - пресцентр ООС 06
Військові дипломати посольства США відвідали Донбас, - пресцентр ООС 07
Військові дипломати посольства США відвідали Донбас, - пресцентр ООС 08
Військові дипломати посольства США відвідали Донбас, - пресцентр ООС 09
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Топ коментарі
+13
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13.05.2021 18:43
+11
Браво нашим американским союзникам! Боже, Храни Америку! Кремлёвская шизоидная крыса "путен", сдохни в своей подземной норе...
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13.05.2021 19:36
+10
Беня деньги уже нашел. С помощью зели. Ну и зебирателей конечно. Сидят себе и в счета коммуналки заглядывают. В зеркало боятся посмотреть, поэтому по привычке на Пороха все валят.
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13.05.2021 18:58
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13.05.2021 18:43 Відповісти
-- но денег Бене не дадут...
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13.05.2021 18:47 Відповісти
Беня деньги уже нашел. С помощью зели. Ну и зебирателей конечно. Сидят себе и в счета коммуналки заглядывают. В зеркало боятся посмотреть, поэтому по привычке на Пороха все валят.
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13.05.2021 18:58 Відповісти
Das ist fantastisch, ja-ja! І шо тєпєрь? Підуть за нас воювати? Ні, не підуть. Бо рішення все одно приймають ляльководи біоробота байдена, які зараз зайняті тим, що руйнують економіку Сполучених Штатів, створивши штучний дефіцит пального, їм нема часу думати про Україну. Тамтешня міністерка енергетики, яка своєю мармизою та поведінкою під час інвєртю нагадала мені пацієнтку дурдома, не приховувала своєї радості і закликала мириканців швидше переходити на зелену енергію. В результаті діяльності більшовичків, які обманом прийшли до влади, виникла двозначна інфляція і спостерігається початок такої ж самої економічної розрухи, яку вчинили папєрєднікі цих більшовичків у росії після 1917 року. "Верной дорогой идете, товарищи!" - You're on the right way, morons.
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14.05.2021 07:34 Відповісти
Маячня сивої кобили! За Америку просимо не турбуватися,вона скоро
дасть собі раду,Дай Боже щоб Україна могла так справлятися зі своїм
бардаком та корупцією! Дурнів в Україні як мінімум обманюють двічи!
Не за Байдена турбуйся та його міністерку енергетики а за то що ми
будемо платити за спожиту електрику вдвічи більше! Україна сама
повинна вирішувати свої проблеми а не американський дядько!
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14.05.2021 14:11 Відповісти
Відвідали місце, де триває ЄТО, як каже зеленський. Военные дипломаты посольства США посетили Донбасс, - пресс-центр ООС - Цензор.НЕТ 117
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13.05.2021 19:21 Відповісти
Браво нашим американским союзникам! Боже, Храни Америку! Кремлёвская шизоидная крыса "путен", сдохни в своей подземной норе...
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13.05.2021 19:36 Відповісти
Америка с нами!
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14.05.2021 08:42 Відповісти
Ахахахахахха
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15.05.2021 03:50 Відповісти
Працюйте на користь України!!!!!! Всіх Благ!!!
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13.05.2021 20:52 Відповісти
военные дипломаты из США...
где-то под рязанью,прочтиав это,упал с бутылки дневальный...
даги его потом долго мазали зубной пастой,шоб скрыть нелегкую участь рюзгэ залетчика)))
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16.05.2021 18:13 Відповісти
 
 