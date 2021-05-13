Військові дипломати посольства США відвідали Донбас, - пресцентр ООС. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Суспільство
Район проведення ООС відвідали військові дипломати Посольства США в Україні.
Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі ООС..
У повідомленні зазначається: "13 травня, в районі операції Об'єднаних сил завершився триденний робочий візит американської делегації за участю військових аташе.
До складу делегації увійшли знову Аташе Сухопутних військ полковник Брендон Преслі, Аташе Сухопутних військ полковник Пол Шмідт і помічник аташе Сухопутних військ капітан Джеймс Тіппетс.
Представники США відвідали підрозділи Збройних Сил України, які безпосередньо виконують завдання на лінії зіткнення з противником, оцінили ситуацію на фронті і переконалися в присутності російських військ на Сході України".
Топ коментарі
+13 Andy Jumeirach
показати весь коментар13.05.2021 18:43
+11 Александр Александр 66da010f
показати весь коментар13.05.2021 19:36
+10 Сергей Гусаченко a2dcbe9d
показати весь коментар13.05.2021 18:58
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дасть собі раду,Дай Боже щоб Україна могла так справлятися зі своїм
бардаком та корупцією! Дурнів в Україні як мінімум обманюють двічи!
Не за Байдена турбуйся та його міністерку енергетики а за то що ми
будемо платити за спожиту електрику вдвічи більше! Україна сама
повинна вирішувати свої проблеми а не американський дядько!
где-то под рязанью,прочтиав это,упал с бутылки дневальный...
даги его потом долго мазали зубной пастой,шоб скрыть нелегкую участь рюзгэ залетчика)))