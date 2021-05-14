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Нардеп Кива з криком "оттягивай" допомагав від'їзду автомобіля з Медведчуком від суду. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Політика України Фоторепортаж

Народний депутат з фракції ОПЗЖ Ілля Кива взяв активну участь у забезпеченні від'їзду автомобіля з Віктором Медведчуком від будівлі Печерського суду. Автомобіль намагалися заблокувати, скандуючи "путінська курва".

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Нардеп Кива з криком оттягивай допомагав відїзду автомобіля з Медведчуком від суду 01

Нардеп Кива з криком оттягивай допомагав відїзду автомобіля з Медведчуком від суду 02

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Нардеп Кива з криком оттягивай допомагав відїзду автомобіля з Медведчуком від суду 03
Нардеп Кива з криком оттягивай допомагав відїзду автомобіля з Медведчуком від суду 04
Нардеп Кива з криком оттягивай допомагав відїзду автомобіля з Медведчуком від суду 05
Нардеп Кива з криком оттягивай допомагав відїзду автомобіля з Медведчуком від суду 06

Також дивіться: "Перед моїм лицем дупи не буде": Кива в суді у справі Медведчука сварився з журналістом. ВIДЕО

Як повідомлялося, 13 травня суд відправив Медведчука під домашній арешт.

Раніше прокуратура просила відправити Медведчука в СІЗО з альтернативою внесення застави в розмірі 300 млн грн. Медведчук заявляв, що через блокування його рахунків не зможе сам заплатити за себе заставу.

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Нагадаємо, 11 травня генеральний прокурор Ірина Венедіктова підписала підозри у державній зраді і замаху на розкрадання національних ресурсів у Криму народним депутатам Віктору Медведчуку і Тарасу Козаку.

Слідчі СБУ проводили обшуки в офісі ОПЗЖ у кабінетах Медведчука на Великій Васильківській у Києві та ще в двох житлових будинках народного депутата в Києві.

Служба безпеки України опублікувала документи, що свідчать про вину нардепів ОПЗЖ Віктора Медведчука і Тараса Козака в державній зраді. Також оприлюднено аудіозаписи розмов Медведчука з високопосадовцем РФ.

На брифінгу Іван Баканов заявив, що повідомлений про підозру в державній зраді народний депутат з фракції ОПЗЖ Тарас Козак наразі перебуває в РФ, а його колега по фракції Віктор Медведчук - в Україні.

Також читайте: Марченко заявила, що разом з Медведчуком "повернулися додому"

12 травня Медведчук прийшов до Офісу генпрокурора, щоб ознайомитися з підозрою. Він хотів без попередніх домовленостей потрапити в кабінет генпрокурора Венедіктової, але його не пустили. Водночас йому вручили клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Також читайте: Гармаш про підозру Медведчуку: Путін зараз не може відповісти так, як би йому хотілося

Фото і відео - Олег Богачук, Цензор.НЕТ.
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Топ коментарі
+25
Специалист по оттягиванию
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13.05.2021 22:53
+17
Российская агентура рулит в столице Украины несмотря на десятки тысяч раненых и убитых украинцев, оккупированный Крым и Донбасс и похоже украинцев это устраивает, как устраивало 100 лет назад в УНР а потом мы жрали своих детей... видимо хотят повторить.
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13.05.2021 22:56
+16
во прогнулся то.. мало того чтосалупа с ушами, дрочер, наркоман, доцент, головорез так еще и пес шалудивый.. вот же наградил бог родину ушлепком
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13.05.2021 22:56
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Специалист по оттягиванию
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13.05.2021 22:53 Відповісти
оттягівай!
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13.05.2021 23:08 Відповісти
Оттягивай шкурку , оттягивай!
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14.05.2021 05:25 Відповісти
Он обычная шестёрка, на побегушках, противно смотреть. Выглядит, как ляшко, который через ж прошёл, только опзЖ... Не могу из их аббревиатуры сложить слово счастье.
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14.05.2021 06:41 Відповісти
Він не про те говорив - "оттягивай".
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13.05.2021 22:54 Відповісти
Нардеп Кива з криком "оттягивай" допомагав від'їзду автомобіля з Медведчуком від суду - Цензор.НЕТ 8720
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14.05.2021 05:30 Відповісти
Оттянул.
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14.05.2021 08:47 Відповісти
ПроФФесор Кива выполняет у медведчука функции держиморды и лидера незаконного вооружённого формирования?.. Что там специалист по французским локомотивам Аваков себе думает по этому поводу?
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13.05.2021 22:54 Відповісти
Шоу зеленого балагану для лохів.
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13.05.2021 22:55 Відповісти
во прогнулся то.. мало того чтосалупа с ушами, дрочер, наркоман, доцент, головорез так еще и пес шалудивый.. вот же наградил бог родину ушлепком
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13.05.2021 22:56 Відповісти
так оно ж кричало недавно: "вот мы придем к власти..." не дай бог - это гибрид швондера+бандюка-рекетира"
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13.05.2021 23:23 Відповісти
НЕ ДАСТ!
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14.05.2021 09:37 Відповісти
Да уж... из-за него слово "доцент" теперь стоит в одном ряду с наркоман и ушлепок...
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14.05.2021 09:30 Відповісти
лысая шляпа...... Нардеп Кива с криком "оттягивай" помогал отъезду автомобиля с Медведчуком от суда - Цензор.НЕТ 4393 отягивай.......
депутатский дрочун с опытом на службе...... Нардеп Кива с криком "оттягивай" помогал отъезду автомобиля с Медведчуком от суда - Цензор.НЕТ 4393
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13.05.2021 22:56 Відповісти
Советские войска наступали... Фюрер в бункере усиленно оттягивал свой конц!
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13.05.2021 22:56 Відповісти
*ажестачённа
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13.05.2021 23:02 Відповісти
Российская агентура рулит в столице Украины несмотря на десятки тысяч раненых и убитых украинцев, оккупированный Крым и Донбасс и похоже украинцев это устраивает, как устраивало 100 лет назад в УНР а потом мы жрали своих детей... видимо хотят повторить.
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13.05.2021 22:56 Відповісти
А ну давай, давай оттягивай,
Кивара семишкурная!
А ну давай, давай, давай
Толкай, подстилка смурная!
(пестня ис расии)
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13.05.2021 23:00 Відповісти
Шабаш звіроподібних не може довго тягтися. В Україні мають найтись підпільні організації,які наведуть порядок та встановлять справедливість. Іншого не дано. Стус чекає!!!
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13.05.2021 23:08 Відповісти
Нардеп Кива з криком "оттягивай" допомагав від'їзду автомобіля з Медведчуком від суду - Цензор.НЕТ 3439
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13.05.2021 23:09 Відповісти
Мертвечука НА НАРИ.
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13.05.2021 23:09 Відповісти
Просто бычара. Шестерка отрабатывает место в Раде.
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13.05.2021 23:19 Відповісти
А кто-то это киви ведь выбирал?! Наверное, такие же киви... Много их, оказывается, у нас в Украине. Но патриотов больше! не истерим и не опускаем руки. Гнид надо давить морально и физически. Иначе они нас двить будут!
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13.05.2021 23:20 Відповісти
Українці все будуть терпіти,краю нема тут
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13.05.2021 23:29 Відповісти
Так оттянул или не оттянул? Вот в чем вопрос
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13.05.2021 23:31 Відповісти
ПЫСЫ: и кому? Согласитесь, это тоже немаловажная штука. В смысле факт, а не объект оттягивания. Хотя для кого-то второе тоже важно. Но это уже другая история.
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13.05.2021 23:32 Відповісти
Залог у преступника 300 млн гривен ! АХАХА! Вот страна ! Миллионов ! Карл ! не 74200 гривен ! А миллионов ! КАААААРЛ!!!!! Нардеп Кива з криком "оттягивай" допомагав від'їзду автомобіля з Медведчуком від суду - Цензор.НЕТ 1893
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13.05.2021 23:56 Відповісти
и этих денег он таки и не заплатил!
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14.05.2021 01:08 Відповісти
Где-нибудь в Афганистане такому Киве в толпе бы воткнули заточку и стало бы чище.
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14.05.2021 00:14 Відповісти
Ну и где грозные оуновцы, свободовцы и другие, которые любят ночные хождения с факелами ? Даже не порезали резину на машине.
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14.05.2021 00:17 Відповісти
кто такие "оуновцы"? ты может имеешь ввиду "тягныбоковцев" на зарплате у *********? Нардеп Кива з криком "оттягивай" допомагав від'їзду автомобіля з Медведчуком від суду - Цензор.НЕТ 1269
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14.05.2021 02:52 Відповісти
Именно. Самое время обступить Медведчука с лозунгами "Смерть ворогам!"
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14.05.2021 07:35 Відповісти
Медведчук ведёт себя кабудто он король в этой стране.
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14.05.2021 00:22 Відповісти
Скорее как наследный принц...
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14.05.2021 00:54 Відповісти
Генерал губернатор в опале...
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14.05.2021 01:09 Відповісти
Подпиши петицию на увольнение вора и преследователя активистов Революции Достоинства татарова:
https://petition.president.gov.ua/petition/114822?fbclid=IwAR077C8qbct7TuWaOy9qTjkYweqE7ze7jNEMbjUNRA6bPMhoKk5gS2shXZ0
Какое может быть Достоинство, когда воры и бандиты времен яныка вернулись править Украиной!??? Если в конторе ермака-Козыря, которая почему-то правит от имени Президента Украины, сидит всем известный вор и лжец и клеветник (татаров), то сомнений нет, что так называемый ОП - сборище предателей и агентов кремля, и есть лучшее подтверждение того что "Козырь" оперативная кличка ермака по линии фсб.
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14.05.2021 01:19 Відповісти
"Оттягивай!" - кричал Кива.
Мертвечук оттягивал и оттягивал, пока Кива не эякулировал.
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14.05.2021 03:55 Відповісти
Кива раньше был патриотом. А с другими патриотами не будет как с Кивой?
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14.05.2021 07:02 Відповісти
Шакал Табакі при Шерханові. Прийде час і буде - " а ми ідьом на сєвєр, а ми ідьом на сєвєр".
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14.05.2021 07:10 Відповісти
как то очень слабо блокировали
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14.05.2021 07:27 Відповісти
На пробитой резине машина Медведчука смотрелась бы фактурнее.
Даже этого не сделали.
Наверное, все эти "блокировщики" были титушками Медведчука.
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14.05.2021 07:38 Відповісти
А куда бравый нац. Корпус испарился?
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14.05.2021 07:53 Відповісти
Погані справи... Морди у Королєвської і Медведчука задоволені...
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14.05.2021 08:09 Відповісти
Нардеп Кива з криком "оттягивай" допомагав від'їзду автомобіля з Медведчуком від суду - Цензор.НЕТ 1384
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14.05.2021 08:54 Відповісти
Нда....
Постарел Шуфрич, постарел - раньше-то он оттягивал...
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14.05.2021 10:11 Відповісти
Та после того как ему в Одессе оттянули у него видимо желание пропало.Киве просто ещё не прилетало.
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14.05.2021 10:42 Відповісти
Він наривається повторити Бузину.
хто вже йому роги обламає.......??
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14.05.2021 10:47 Відповісти
Надо было людям отойти и запустить в эту титушню пару десятков гранат. Во феерверк красивый был бы
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14.05.2021 12:09 Відповісти
Ну что, на очереди Киво- Могилянская академия. Судя по обстановке, ждать не долго.
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14.05.2021 13:45 Відповісти
Кива снова все перепутал. Он должен был кричать :"Отсасывай!!!".
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14.05.2021 15:27 Відповісти
 
 