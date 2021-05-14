Нардеп Кива з криком "оттягивай" допомагав від'їзду автомобіля з Медведчуком від суду. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Політика України Фоторепортаж
Народний депутат з фракції ОПЗЖ Ілля Кива взяв активну участь у забезпеченні від'їзду автомобіля з Віктором Медведчуком від будівлі Печерського суду. Автомобіль намагалися заблокувати, скандуючи "путінська курва".
Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.
Як повідомлялося, 13 травня суд відправив Медведчука під домашній арешт.
Раніше прокуратура просила відправити Медведчука в СІЗО з альтернативою внесення застави в розмірі 300 млн грн. Медведчук заявляв, що через блокування його рахунків не зможе сам заплатити за себе заставу.
Нагадаємо, 11 травня генеральний прокурор Ірина Венедіктова підписала підозри у державній зраді і замаху на розкрадання національних ресурсів у Криму народним депутатам Віктору Медведчуку і Тарасу Козаку.
Слідчі СБУ проводили обшуки в офісі ОПЗЖ у кабінетах Медведчука на Великій Васильківській у Києві та ще в двох житлових будинках народного депутата в Києві.
Служба безпеки України опублікувала документи, що свідчать про вину нардепів ОПЗЖ Віктора Медведчука і Тараса Козака в державній зраді. Також оприлюднено аудіозаписи розмов Медведчука з високопосадовцем РФ.
На брифінгу Іван Баканов заявив, що повідомлений про підозру в державній зраді народний депутат з фракції ОПЗЖ Тарас Козак наразі перебуває в РФ, а його колега по фракції Віктор Медведчук - в Україні.
12 травня Медведчук прийшов до Офісу генпрокурора, щоб ознайомитися з підозрою. Він хотів без попередніх домовленостей потрапити в кабінет генпрокурора Венедіктової, але його не пустили. Водночас йому вручили клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Фото і відео - Олег Богачук, Цензор.НЕТ.
Будь ласка, зачекайте...
депутатский дрочун с опытом на службе......
Кивара семишкурная!
А ну давай, давай, давай
Толкай, подстилка смурная!
(пестня ис расии)
https://petition.president.gov.ua/petition/114822?fbclid=IwAR077C8qbct7TuWaOy9qTjkYweqE7ze7jNEMbjUNRA6bPMhoKk5gS2shXZ0
Какое может быть Достоинство, когда воры и бандиты времен яныка вернулись править Украиной!??? Если в конторе ермака-Козыря, которая почему-то правит от имени Президента Украины, сидит всем известный вор и лжец и клеветник (татаров), то сомнений нет, что так называемый ОП - сборище предателей и агентов кремля, и есть лучшее подтверждение того что "Козырь" оперативная кличка ермака по линии фсб.
Мертвечук оттягивал и оттягивал, пока Кива не эякулировал.
Даже этого не сделали.
Наверное, все эти "блокировщики" были титушками Медведчука.
Постарел Шуфрич, постарел - раньше-то он оттягивал...
хто вже йому роги обламає.......??