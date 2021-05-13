Явка резервістів у перший день навчань територіальної оборони Чернігівської області перевищила 100%. ФОТО

Явка резервістів за повістками на навчання територіальної оборони в Чернігівській області в перший день призову становила 112%.

Про це повідомила голова Чернігівської ОДА Анна Коваленко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОДА.

Вона пояснила, що понадпланова явка у перший день навчань – особиста ініціатива резервістів, призов яких був запланований на наступні дні.

"Висока явка резервістів на навчання тероборони - це саме той лакмусовий папірець, який демонструє суспільні настрої в Чернігівській області. Попри різні песимістичні "прогнози", Чернігівщина вкотре не словом, а ділом показала свій патріотизм. Я вдячна всім, хто долучився до навчань територіальної оборони, і пишаюся, що Сіверський край має таких захисників та захисниць - своїм рішенням ви показали небайдужість до майбутнього України", - відзначила Анна Коваленко.

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12 травня в Чернігівській області розпочались планові двотижневі навчальні збори з територіальної оборони, в яких беруть участь 2000 військовозобов’язаних оперативного резерву 2 черги та резервістів 119 окремої бригади територіальної оборони оперативного командування "Північ".

Базові табори розміщуватимуться в межах Чернігівського, Ніжинського, Прилуцького, Новгород-Сіверського та Корюківського районів та безпосередньо в місті Чернігові.

Під час навчань відпрацьовуватимуться питання спроможності місцевих органів влади та органів військового управління до формування загонів територіальної оборони та підготовки особового складу до виконання покладених завдань.









