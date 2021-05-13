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Чернігівщина (1313) Анна Коваленко (45) тероборона (336)

Явка резервістів у перший день навчань територіальної оборони Чернігівської області перевищила 100%. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Суспільство

Явка резервістів за повістками на навчання територіальної оборони в Чернігівській області в перший день призову становила 112%.

Про це повідомила голова Чернігівської ОДА Анна Коваленко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОДА.

Вона пояснила, що понадпланова явка у перший день навчань – особиста ініціатива резервістів, призов яких був запланований на наступні дні.

"Висока явка резервістів на навчання тероборони - це саме той лакмусовий папірець, який демонструє суспільні настрої в Чернігівській області. Попри різні песимістичні "прогнози", Чернігівщина вкотре не словом, а ділом показала свій патріотизм. Я вдячна всім, хто долучився до навчань територіальної оборони, і пишаюся, що Сіверський край має таких захисників та захисниць - своїм рішенням ви показали небайдужість до майбутнього України", - відзначила Анна Коваленко.

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12 травня в Чернігівській області розпочались планові двотижневі навчальні збори з територіальної оборони, в яких беруть участь 2000 військовозобов’язаних оперативного резерву 2 черги та резервістів 119 окремої бригади територіальної оборони оперативного командування "Північ".

Базові табори розміщуватимуться в межах Чернігівського, Ніжинського, Прилуцького, Новгород-Сіверського та Корюківського районів та безпосередньо в місті Чернігові.

Під час навчань відпрацьовуватимуться питання спроможності місцевих органів влади та органів військового управління до формування загонів територіальної оборони та підготовки особового складу до виконання покладених завдань.

Явка резервістів у перший день навчань територіальної оборони Чернігівської області перевищила 100% 01
Явка резервістів у перший день навчань територіальної оборони Чернігівської області перевищила 100% 02
Явка резервістів у перший день навчань територіальної оборони Чернігівської області перевищила 100% 03
Явка резервістів у перший день навчань територіальної оборони Чернігівської області перевищила 100% 04
Явка резервістів у перший день навчань територіальної оборони Чернігівської області перевищила 100% 05
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Топ коментарі
+29
Явка резервистов в первый день учений территориальной обороны Черниговской области превысила 100% - Цензор.НЕТ 8685
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13.05.2021 22:38
+21
Это ОЧЕНЬ хорошо !!! Явка резервистов в первый день учений территориальной обороны Черниговской области превысила 100% - Цензор.НЕТ 2572
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13.05.2021 22:35
+11
Путлер и кремль ещё горько пожалеют что напали на Украину!
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13.05.2021 22:36
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Это ОЧЕНЬ хорошо !!! Явка резервистов в первый день учений территориальной обороны Черниговской области превысила 100% - Цензор.НЕТ 2572
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13.05.2021 22:35 Відповісти
А текст прочесть слабо?
Или не понятно?
Еще раз.
"Она пояснила, что сверхплановая явка в первый день учений - личная инициатива резервистов, призыв которых был запланирован на последующие дни."Источник: https://censor.net/ru/p3265161
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13.05.2021 22:38 Відповісти
Ну ты опытный тролляка%)))
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13.05.2021 22:49 Відповісти
Путлер и кремль ещё горько пожалеют что напали на Украину!
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13.05.2021 22:36 Відповісти
Пощастило хто взяв свого бушлата. Погода далеко не травнева...
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13.05.2021 22:36 Відповісти
Як може бути явка більше 100%?

В нас, що облік військових як на виборах у окупованому Криму вже проводять 1 прийшов 2 рахуємо?
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13.05.2021 22:37 Відповісти
Вы что, совсем тупые?
"Она пояснила, что сверхплановая явка в первый день учений - личная инициатива резервистов, призыв которых был запланирован на последующие дни."Источник: https://censor.net/ru/p3265161
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13.05.2021 22:39 Відповісти
Повістки були.
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14.05.2021 11:56 Відповісти
Може... Враховуючи досвід ""Північної фортеці" набирали з запасом... Проте враховуючи, що комплектування тероборони здійснювалося за списками, які подавали сільські голови, то запас у 12% може бути не достатнім, адже зазвичай включали голови у ті списки весь "цвіт" місцевого сільського суспільста... Коли цей "цвіт" 12 числа поїхав до військомата, в багатьох селах лиди перехристилися...
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14.05.2021 11:55 Відповісти
Явка резервистов в первый день учений территориальной обороны Черниговской области превысила 100% - Цензор.НЕТ 8685
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13.05.2021 22:38 Відповісти
евреи в Израиле, там другое слово.....
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13.05.2021 22:43 Відповісти
Ну там би з ним не грались, а ще би раніше зі сцени стягнули і в армію.
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13.05.2021 22:44 Відповісти
Кривороджений бубочка.
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13.05.2021 23:06 Відповісти
Какие дебилы комментируют?
Для особо тупых.
"Она пояснила, что сверхплановая явка в первый день учений - личная инициатива резервистов, призыв которых был запланирован на последующие дни."Источник: https://censor.net/ru/p3265161
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13.05.2021 22:40 Відповісти
Для ще тупіших пояснюю на пальцях:
було заплановано призвати на навчання Х резервістів;
із зрозумілих причин розіслали повісток Х*2;
майже половина тих, кому розіслали повістки, забили на навчання болт;
але в підсумку тих, хто з"явився, виявилось все ж на 12% більше запланованого, про що голова ОДА радісно і повідомила, видавши такий фінт за нібито патріотизм резервістів.
ПС. Савенко, ти упоротий чи ще школяр, що до сих пір віриш всьому, що розказують чиновники?
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13.05.2021 23:04 Відповісти
Я читаю текст, а не сочиняю, как вы, всякую хрень с арифметическими выкладками.
И вообще, с вами не знаком, прошу не тыкать впредь.
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13.05.2021 23:23 Відповісти
Будь-який текст треба осмислити, а не тупо вірить всьому написаному, а тим більше сказаному чиновником. Інакще легко перетворитись на упоротого тупня. А на паркані теж багато чого пишуть...
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13.05.2021 23:32 Відповісти
Окрім шапки новини далі текст не осилюємо? Явка резервистов в первый день учений территориальной обороны Черниговской области превысила 100% - Цензор.НЕТ 9056
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13.05.2021 22:45 Відповісти
Аватари вже й відслужили.
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13.05.2021 22:42 Відповісти
В перший же день додому поїхали, плюс 7000 штрафу.
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13.05.2021 22:43 Відповісти
ну шо ты такой злой?
даже если там половина не аваторов - уже совсем неплохо....
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13.05.2021 22:45 Відповісти
Бо вони мене ще вчора вибісили. Суки, ще дообіду встигли в м'ясо. Ну, вже порядок. Завтра на стрільби.
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13.05.2021 22:47 Відповісти
совок - 82....
- а ну стали все перед столами - жрать хотите?
- боец должен быть голодным, а значит злым..
- сейчас похлебаете свое дерьмо - 1 минута навскидку ...
- сержанты командуйте....
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13.05.2021 23:01 Відповісти
сели - хлеб по карманам - юшку в рот... - пообедали...
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13.05.2021 23:08 Відповісти
так так - це вже дiло...
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13.05.2021 22:43 Відповісти
Це має велике значення, адже ***** слідкує за цим.
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13.05.2021 22:44 Відповісти
Це і для нас має величезне значення. Бачачи такий результат дерьмак зі своєю Бубою, сподіваюсь, не ризикнуть, ставити Україну на коліна перед фуйлом.
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13.05.2021 23:03 Відповісти
Черниговщина патриотична в целом. Но всегда следует столичным трендам- если завтра Зе начнет открыто мириться с рашкой- Чернигов как всегда быстро сменит флаг и будет делать то же. Своей укорененной традиции как во Львове или Донецке нету.
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13.05.2021 22:45 Відповісти
З чого ти це взяв?
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14.05.2021 06:49 Відповісти
Бо життя там прожив
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14.05.2021 13:21 Відповісти
Резервисты принимают Присягу???)
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13.05.2021 22:48 Відповісти
Багато тих хто не служили. Що, не давати присягу? Багатьох відправили з роботи примусово. Але половина- патріотично налаштовані. Я вже мовчу про контрактників та АТОвців.
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13.05.2021 22:51 Відповісти
насколько я понимаю, резервисты и тероборона - разные вещи, резервисты должны быть только военнообязаные, всегда в форме, знать свои посады в частях, получать зарплату, а тероборона-это ополченцы, можно даже без присяги....
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13.05.2021 23:00 Відповісти
Оце я розумію- дисципліновані,свідомі люди. Молодці чернігівчани!
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13.05.2021 23:10 Відповісти
Явка резервистов в первый день учений территориальной обороны Черниговской области превысила 100%

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але й ліниві ті українці...Як працювати то нема кому ,а як тренуватися кацапів убивати-так аж забагато! Явка резервістів у перший день навчань територіальної оборони Чернігівської області перевищила 100% - Цензор.НЕТ 1792 Напевне пообіцяли їм більше двох рабів московитомовних на халяву
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13.05.2021 23:35 Відповісти
Явка резервістів у перший день навчань територіальної оборони Чернігівської області перевищила 100% - Цензор.НЕТ 6424 Явка резервістів у перший день навчань територіальної оборони Чернігівської області перевищила 100% - Цензор.НЕТ 6424 Явка резервістів у перший день навчань територіальної оборони Чернігівської області перевищила 100% - Цензор.НЕТ 6424
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14.05.2021 00:39 Відповісти
Черниговчане красавцы !!
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14.05.2021 00:38 Відповісти
Подяка вам, резервісти !

Це ця генеральська жОна на фотках ?
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14.05.2021 01:11 Відповісти
Чому мовчать про Харків? В нас теж багатеньго зібралось.
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14.05.2021 05:48 Відповісти
А ти?
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14.05.2021 07:48 Відповісти
Тебе воно ...пе?
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14.05.2021 08:38 Відповісти
Так.
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14.05.2021 12:35 Відповісти
Клоны!
Явка резервістів у перший день навчань територіальної оборони Чернігівської області перевищила 100% - Цензор.НЕТ 3919
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14.05.2021 08:32 Відповісти
 
 