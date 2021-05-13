Явка резервістів у перший день навчань територіальної оборони Чернігівської області перевищила 100%. ФОТО
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Явка резервістів за повістками на навчання територіальної оборони в Чернігівській області в перший день призову становила 112%.
Про це повідомила голова Чернігівської ОДА Анна Коваленко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОДА.
Вона пояснила, що понадпланова явка у перший день навчань – особиста ініціатива резервістів, призов яких був запланований на наступні дні.
"Висока явка резервістів на навчання тероборони - це саме той лакмусовий папірець, який демонструє суспільні настрої в Чернігівській області. Попри різні песимістичні "прогнози", Чернігівщина вкотре не словом, а ділом показала свій патріотизм. Я вдячна всім, хто долучився до навчань територіальної оборони, і пишаюся, що Сіверський край має таких захисників та захисниць - своїм рішенням ви показали небайдужість до майбутнього України", - відзначила Анна Коваленко.
12 травня в Чернігівській області розпочались планові двотижневі навчальні збори з територіальної оборони, в яких беруть участь 2000 військовозобов’язаних оперативного резерву 2 черги та резервістів 119 окремої бригади територіальної оборони оперативного командування "Північ".
Базові табори розміщуватимуться в межах Чернігівського, Ніжинського, Прилуцького, Новгород-Сіверського та Корюківського районів та безпосередньо в місті Чернігові.
Під час навчань відпрацьовуватимуться питання спроможності місцевих органів влади та органів військового управління до формування загонів територіальної оборони та підготовки особового складу до виконання покладених завдань.
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Или не понятно?
Еще раз.
"Она пояснила, что сверхплановая явка в первый день учений - личная инициатива резервистов, призыв которых был запланирован на последующие дни."Источник: https://censor.net/ru/p3265161
В нас, що облік військових як на виборах у окупованому Криму вже проводять 1 прийшов 2 рахуємо?
"Она пояснила, что сверхплановая явка в первый день учений - личная инициатива резервистов, призыв которых был запланирован на последующие дни."Источник: https://censor.net/ru/p3265161
Для особо тупых.
"Она пояснила, что сверхплановая явка в первый день учений - личная инициатива резервистов, призыв которых был запланирован на последующие дни."Источник: https://censor.net/ru/p3265161
було заплановано призвати на навчання Х резервістів;
із зрозумілих причин розіслали повісток Х*2;
майже половина тих, кому розіслали повістки, забили на навчання болт;
але в підсумку тих, хто з"явився, виявилось все ж на 12% більше запланованого, про що голова ОДА радісно і повідомила, видавши такий фінт за нібито патріотизм резервістів.
ПС. Савенко, ти упоротий чи ще школяр, що до сих пір віриш всьому, що розказують чиновники?
И вообще, с вами не знаком, прошу не тыкать впредь.
даже если там половина не аваторов - уже совсем неплохо....
- а ну стали все перед столами - жрать хотите?
- боец должен быть голодным, а значит злым..
- сейчас похлебаете свое дерьмо - 1 минута навскидку ...
- сержанты командуйте....
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але й ліниві ті українці...Як працювати то нема кому ,а як тренуватися кацапів убивати-так аж забагато! Напевне пообіцяли їм більше двох рабів московитомовних на халяву
Це ця генеральська жОна на фотках ?