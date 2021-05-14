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Ремонт найдовшої траси Тернопільщини завершать цього року, - ОДА. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Суспільство Фоторепортаж

Трасу міжнародного значення М-19 Доманове - Ковель - Чернівці - Тереблече ремонтують на Тернопільщині. Провідна від білоруського до румунського кордону дорога є найдовшою транспортною артерією області.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОДА, ремонт почали минулого року і встигли оновити 145 км траси.

Цього року за програмою "Велике будівництво" завершують решту в межах області.

За словами голови Тернопільської ОДА Володимира Труша, зараз на трасі облаштовують фінішний шар покриття.

Потім нанесуть дорожню розмітку за технологією "холодного пластику". Така розмітка триматиметься щонайменше 3 роки.

Дорогу введуть в експлуатацію після отримання позитивної оцінки від ДП "Дорякість".

Раніше координатор "Великого будівництва", заступник голови Офісу Президента Кирило Тимошенко заявляв, що в планах інфраструктурної програми Володимира Зеленського - за три роки оновити всю мережу (понад 20 тисяч км) загальнодержавних доріг України.

Також дивіться: На Дніпропетровщині монтують найпотужніший в Україні асфальтобетонний завод для ремонту дороги Дніпро-Павлоград. ФОТО

Ремонт найдовшої траси Тернопільщини завершать цього року, - ОДА 01
Ремонт найдовшої траси Тернопільщини завершать цього року, - ОДА 02
Ремонт найдовшої траси Тернопільщини завершать цього року, - ОДА 03

Автор: Наталя Джума
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Чим кращі дороги - тим більше аварій буде.
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14.05.2021 09:24 Відповісти
Неправда. Кількість ДТП від якості покриття не залежать. На поганих дорогах їх навпаки, завжди більше стається. Тут більше безвідповідальність і тупість водіїв, пішоходів, дорожників і поліції. Всі потроху свій вклад вносять. Водії і пішоходи мозок вимикають, дорожники і поліція свою роботу не виконують. От і маємо страшну статистику.
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14.05.2021 09:33 Відповісти
Правда, правда.
Тому що водії значно перевищують швидкість. А пішоходів на трасах зазвичай мізерна кількість.
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14.05.2021 09:37 Відповісти
Это хорошо что Вы объяснили. Теперь я понял почему Порошенко дороги не делал, просто чтобы аварий меньше было(
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14.05.2021 10:00 Відповісти
Взагалі -то капітальні дороги почав класти Гройсман. При ньому була повністю реконструйована дорога зі Львова на Тернопіль -Хмельницький -Вінниую і далі.
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14.05.2021 14:25 Відповісти
 
 