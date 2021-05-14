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Київ (13851) вбивство (2876)

Вночі у Києві психічно хворий чоловік убив і розчленував свою матір. Правоохоронці затримали його на вокзалі в Білій Церкві. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події

У Києві психічно хворий чоловік жорстоко розправився з матір'ю. Він убив її, а потім розчленував.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють "Вартові Еспресо" в Telegram.

Зазначається, що вбивство сталося вночі 14 травня в Подільському районі столиці на проспекті Правди, 38.

Правоохоронці затримали зловмисника на залізничному вокзалі в Білій Церкві. Однак що спровокувало чоловіка на вбивство - поки невідомо.

Нині поліцейські з'ясовують всі деталі злочину.

Також дивіться: Затримано підозрюваного у жорстокому вбивстві молодої пари в Харкові. Основна версія - злочин через ревнощі, - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Як пізніше повідомили в поліції, на сполох забила її колега, коли остання не з'явилася на роботі.

Заявниця повідомила правоохоронцям, що у її подруги постійно виникали сварки із сином, а напередодні з її оселі було чутно крики. 

Вночі у Києві психічно хворий чоловік убив і розчленував свою матір. Правоохоронці затримали його на вокзалі в Білій Церкві 01

Зі свого боку начальник столичної поліції Андрій Крищенко повідомив, що під час невідкладного обшуку правоохоронці виявили фрагменти тіла 64-річної киянки та встановили, що до вчинення злочину причетний 39-річний син загиблої, який після скоєння злочину одразу вдався до втечі: "Зловмисник постійно конфліктував із власною матір’ю та під час чергової сварки завдав декілька ножових поранень жінці, а після, щоби приховати сліди злочину, розчленував тіло, фрагменти якого закопав у лісі. Поліцейські Київської області за орієнтуванням затримали підозрюваного на залізничному вокзалі у місті Біла Церква. Наразі із затриманим проводяться слідчі дії, також під час досудового розслідування буде призначено судово-психіатричну експертизу для встановлення осудності затриманого".

Вночі у Києві психічно хворий чоловік убив і розчленував свою матір. Правоохоронці затримали його на вокзалі в Білій Церкві 02

Відомості щодо цієї події внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Слідчі готують затриманому повідомлення про підозру та клопотання до суду щодо обрання запобіжного заходу. За скоєння тяжкого злочину чоловіку загрожує до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

Вночі у Києві психічно хворий чоловік убив і розчленував свою матір. Правоохоронці затримали його на вокзалі в Білій Церкві 03
Фото: сайт Нацполіції

Вночі у Києві психічно хворий чоловік убив і розчленував свою матір. Правоохоронці затримали його на вокзалі в Білій Церкві 04

Вночі у Києві психічно хворий чоловік убив і розчленував свою матір. Правоохоронці затримали його на вокзалі в Білій Церкві 05

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+8
"что спровоцировало мужчину на убийство - пока неизвестно" - он психически больной, а таких теперь лечат по добровольному согласию. То есть не лечат...
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14.05.2021 11:28
+2
Жесть ...
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14.05.2021 11:04
+2
Патлата потвора супрун вважає, що психіатрична допомога, як і фтизіатрична, не потребує стільки стаціонарних ліжок, а потребує максимального скорочення лікарень цього профілю. Сімейні лікарі, на думку іпанутої, повинні доліковувати таких пацієнтів в домашніх умовах. А потенційну небезпеку для оточуючих (інфікування чи агресія, відповідно), сімейний лікар має оцінювати з допомогою анкетування. Анкетки з тестами мають замінити рентгенобстеження та огляд психіатра. Бо так зроблено в асашаях, звідки ця косата родом.
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14.05.2021 12:55
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Жесть ...
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14.05.2021 11:04 Відповісти
"что спровоцировало мужчину на убийство - пока неизвестно" - он психически больной, а таких теперь лечат по добровольному согласию. То есть не лечат...
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14.05.2021 11:28 Відповісти
Це страшний злочин , від якого моторошно стає ....)
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14.05.2021 11:31 Відповісти
"Рехформа" медицины в действии. Повыпускали придурков из психушек, теперь пожинаем плоды...
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14.05.2021 11:50 Відповісти
У меня сосед в прошлом году из психушки вернулся. Тоже не знаем что от него ожидать
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14.05.2021 12:14 Відповісти
лично наблюдал как псих из дурки со справкой не умеющий читать и писать -давал показания в украинском суде против своего соседа как свидетель Вночі у Києві психічно хворий чоловік убив і розчленував свою матір. Правоохоронці затримали його на вокзалі в Білій Церкві - Цензор.НЕТ 3439
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15.05.2021 10:10 Відповісти
Патлата потвора супрун вважає, що психіатрична допомога, як і фтизіатрична, не потребує стільки стаціонарних ліжок, а потребує максимального скорочення лікарень цього профілю. Сімейні лікарі, на думку іпанутої, повинні доліковувати таких пацієнтів в домашніх умовах. А потенційну небезпеку для оточуючих (інфікування чи агресія, відповідно), сімейний лікар має оцінювати з допомогою анкетування. Анкетки з тестами мають замінити рентгенобстеження та огляд психіатра. Бо так зроблено в асашаях, звідки ця косата родом.
показати весь коментар
14.05.2021 12:55 Відповісти
Потвора вже свій пост вічновиконуючої обов'язки Міністра не займає, але наслідки її "реформування" ще довго відгукуватимуться.
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14.05.2021 13:03 Відповісти
Зачем жить вместе, если конфликтуете! Живите каждый отдельно, своей жизнью!
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14.05.2021 13:46 Відповісти
а если кто то не может купить себе квартиру или дом ?
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15.05.2021 10:08 Відповісти
это очень ужасно! моя психика не выдерживает таких новостей. И хотя я не из таких уязвимых людей к страшным вещам и убийствам, и я даже когда-то был подписан на "медвежий фарш" и видел очень жесткие всякие смерти, но эта новость мою психику нарушает. Мать - это бог, который создал тебя и такое сделать с ней - это кошмар!!! Если у него психика не нормальная настолько, то почему он не в дурдоме был??? разве врачи не могли установить диагноз и определить вид психического расстройства и по свойствам болезни определить то, на что с такими болезнями способны. Почему он не стоял под наблюдением хотя бы. Это последствия системы медицины Украины. Псих больные должны быть под постоянным наблюдением и их нужно определять в лечебницы жить, если они жесткие. И врачи должны были обстановку понимать, что он больной, и помещать психа неуравновешенного с маниакальным синдромом к пожилому человеку, а пожилые люди бывают сложные, и что оставлять их в одной квартире - это может привести к таким последствиям. Материться только хочется на системы все в Украине и власти тупой и медицины разваленной и под управлением тупых идиотов. Этот случай должен как минимум дать толчок к изменением системы медицины и в частности по работе с психически больными. Нужно такую систему выстроить, чтобы все нюансы на опыте учитывались, чтобы в дальнейшем сделать невозможным повторение такого и это касается и данного случая и всех случаев в частности встречающихся в психиатрии.
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14.05.2021 14:24 Відповісти
 
 