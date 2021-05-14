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Нардеп Яценко похизувався кількаметровим "ремонтом дороги". ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Політика України

Народний депутат Антон Яценко повідомив про ремонт дороги М-05 - Берестовець, розмістивши фотографію з результатом виконаних робіт.

Про це в Facebook повідомив журналіст Денис Казанський, інформує Цензор.НЕТ.

Так, Яценко поширив допис, в якому повідомив, що була відремонтована дорога М-05 / - Берестовець і розмістив відповідне фото.

Нардеп Яценко похизувався кількаметровим ремонтом дороги 01

"Одіозний нардеп, кнопкодав і корупціонер Антон Яценко хвалиться в фейсбуці ось таким "ремонтом доріг", і подає його як своє досягнення. Виглядає як знущання, але людям заходить і таке інше. І через те за Яценка жителі його округу продовжують голосувати. Це ж наскільки треба не поважати себе, щоб підтримувати такого депутата", - прокоментував Казанський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "В Україні вигідніше бути зрадником, ніж патріотом", - Казанський

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+20
вот это большая стройка
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14.05.2021 12:32
+17
цуко, до сльоз Нардеп Яценко похвастался несколькометровым "ремонтом дороги" - Цензор.НЕТ 2712
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14.05.2021 12:35
+14
73% хлопают в ладоши и утирая мочу с тупых морд кричат-"Браво". Нардеп Яценко похвастался несколькометровым "ремонтом дороги" - Цензор.НЕТ 7899
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14.05.2021 12:32
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а у нас севодня кошка роділа вчєра котят
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14.05.2021 12:31 Відповісти
Яценко - мажоритарщик, якого регулярно обирає місцнве "народонасєлєніє"

то ж хай самі й катаються Нардеп Яценко похизувався кількаметровим "ремонтом дороги" - Цензор.НЕТ 439
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14.05.2021 14:17 Відповісти
В том то и дело, что не сами. Эта тварь пропихнула в свое время тендерную палату, потом поборы при оценке недвижимости и сейчас сунут подобное в риелтерский закон.
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14.05.2021 14:37 Відповісти
вот это большая стройка
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14.05.2021 12:32 Відповісти
73% хлопают в ладоши и утирая мочу с тупых морд кричат-"Браво". Нардеп Яценко похвастался несколькометровым "ремонтом дороги" - Цензор.НЕТ 7899
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14.05.2021 12:32 Відповісти
Яценко кажется от ЕС точно не от слуги народа!
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14.05.2021 14:03 Відповісти
Он на плаву умеет держаться при любой власти.
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14.05.2021 14:15 Відповісти
Якщо кажеться то христись-народна мудрість
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14.05.2021 14:21 Відповісти
когда кажется, крестись

із жЮлькіного інкубатора він:
З 2007 року по 2012 р. - народний депутат України VI скликання від Блоку Юлії Тимошенко,

гідного політика вивела жЮлія Володимирівна на орбіту:
- Причетний до низки корупційних схем. Отримав 2 кримінальні справи через розслідування програми Наші Гроші.[3]

- Звинуватив учасника боїв за Донецький аеропорт у вбивствах мирних жителів та мародерстві.[4]

- Голосував за диктакторські закони 16 січня 2014 року[5]

- та у 2012 році за «Закон Ківалова-Колесніченка»[6], що надавав де-факто російській мові статус другої державної.[7]
........

продовжує гадити.... Нардеп Яценко похизувався кількаметровим "ремонтом дороги" - Цензор.НЕТ 7730
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14.05.2021 14:23 Відповісти
Дятел, Яценко это ставленник твоего Бога Петра )) так , что подтирайся.
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14.05.2021 17:56 Відповісти
Я так БАМ в 1978 году строил... -- приездным медиком при чужом "дембельском аккорде" -- 3 километра моих там есть! ...*)
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14.05.2021 12:33 Відповісти
цуко, до сльоз Нардеп Яценко похвастался несколькометровым "ремонтом дороги" - Цензор.НЕТ 2712
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14.05.2021 12:35 Відповісти
И шо тут такого??? А великий полководец и вся его шобла не тем же занимаются 2 года? Мрии встречают, в Одессе вертолеты собирают, постоянно кого-то побеждают? Народ два года назад голосовал за политика или за шоумена? Так какой результат этот народ хочет? Поэтому шоу у нас будет еще 3 года... Все что так хотел электорат!
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14.05.2021 12:35 Відповісти
Нарід захтів не просто дивитись шоу по телевізору, він забажав у ньому брати участь в режимі 7/24.
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14.05.2021 12:38 Відповісти
Цікаво, скільки лямів лежить під цим асфальтним килимком? Нардеп Яценко похвастался несколькометровым "ремонтом дороги" - Цензор.НЕТ 2132
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14.05.2021 12:35 Відповісти
виии это ,не считайте чужие деньги - а то на вас прокурорша есть ,злюка еще тааа))
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14.05.2021 12:42 Відповісти
Нардеп Яценко похвастался несколькометровым "ремонтом дороги" - Цензор.НЕТ 6929
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14.05.2021 12:50 Відповісти
вон оно как))))))
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14.05.2021 12:51 Відповісти
він смотрящий за західною частиною Черкащини, зливає Умань хасидам, так що.... Нардеп Яценко похизувався кількаметровим "ремонтом дороги" - Цензор.НЕТ 2195
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14.05.2021 14:17 Відповісти
Блиин!!!
Забыли трубу проложить... Нардеп Яценко похвастался несколькометровым "ремонтом дороги" - Цензор.НЕТ 8611
Нардеп Яценко похвастался несколькометровым "ремонтом дороги" - Цензор.НЕТ 5453
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14.05.2021 12:42 Відповісти
Нардеп Яценко похизувався кількаметровим "ремонтом дороги" - Цензор.НЕТ 3047
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14.05.2021 14:25 Відповісти
от шо вы прицепились ? )))
может оно само это все сделало - выгрызло-уложило-укатало-похвалилось...
мамина радость...
Нардеп Яценко похвастался несколькометровым "ремонтом дороги" - Цензор.НЕТ 6864

...
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14.05.2021 12:44 Відповісти
Нардеп Яценко похизувався кількаметровим "ремонтом дороги" - Цензор.НЕТ 953 курва Антін поміняв вже декілька зРадівських борделів, то біш фракцій
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14.05.2021 14:27 Відповісти
Это ЧМО что издевается.... придурочное ... дебилу нужно рулетку подарить на 6 декабря .... что б понимал что такое дорога и что такое ямка
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14.05.2021 12:44 Відповісти
та все оно понимает!
ямка в штуку... прокатила как ремонт дороги в 3 лимона...
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14.05.2021 12:54 Відповісти
А он каким боком до 6 декабря?
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14.05.2021 13:55 Відповісти
Так оно просто переучилось. Дохтур экономических наук, мля...
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14.05.2021 13:59 Відповісти
Ота латка ? Нардеп Яценко похвастался несколькометровым "ремонтом дороги" - Цензор.НЕТ 1135
Схоже на зелених...
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14.05.2021 13:00 Відповісти
Про факт-чекинг никто не слышал. Вот полный текст к этой фотке.
"Відремонтовано дорогу М-05/ - Берестівець.
А саме, на проблемних ділянках в селі Краснопілка протяжністю 7,9 км зроблено ямковий ремонт.

Зауважу, що за моїм зверненням було виділено фінансування на ремонт цієї дороги.
Вдячний за співпрацю у цьому питанні голові Черкаської обласної державної адміністрації Олександру Скічку.

Раніше за моїм зверненням вдалось відремонтувати дорогу Краснопілка - Берестівець протяжністю 1,6 км.

Працюватиму і далі над вирішенням проблеми ремонту доріг.
РЕПОСТ!!!
.
.
#АнтонЯценко #Україна #Уманськийрайон #Краснопілка #Берестівець #ремонтдоріг"
А Казанский уже давно не журналист, а заказная писака.
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14.05.2021 13:07 Відповісти
Працюватиму і далі над вирішенням проблеми ремонту доріг

работяга...... Нардеп Яценко похизувався кількаметровим "ремонтом дороги" - Цензор.НЕТ 6691
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14.05.2021 14:28 Відповісти
весь ковидный фонд на одном фото))
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14.05.2021 14:37 Відповісти
Картина маслом: Велике будівництво
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14.05.2021 14:54 Відповісти
А что, как по мне не так все плохо. Бывает какая то яма, годами на дороге и никто не засыплет. Такой расклад тоже нужно, но не хвастать о таком) Не удивлюсь, денег было на 100м полотна, а осталось на пару метров)
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14.05.2021 16:23 Відповісти
 
 