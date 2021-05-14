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Бориспіль (448) контрабанда (1551) наркотики (1350) СБУ (10052)

Іноземець намагався провезти в Україну 2,8 кг кокаїну на 11,5 млн грн, - СБУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж

Служба безпеки України запобігла контрабанді 2,8 кг кокаїну, який за цінами "чорного ринку" коштує близько 11,5 млн грн. Наркотики в Україну переправляв іноземець з однієї з країн Латинської Америки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.

За оперативною інформацією спецслужби, зловмисник планував продати кокаїн місцевим наркодилерам. Він прибув в Україну під виглядом туриста і нібито для отримання стоматологічних послуг. Для підтвердження мети відвідування наркоділок навіть зареєструвався на прийом в одній із київських стоматологічних клінік.

Правоохоронці виявили наркотики в його особистих речах під час проведення поглибленого митного огляду в Міжнародному аеропорту "Бориспіль".

Іноземець намагався провезти в Україну 2,8 кг кокаїну на 11,5 млн грн, - СБУ 01

Проведені на місці експрес-дослідження підтвердили, що виявлена речовина – особливо небезпечний наркотичний засіб кокаїн. Вартість вилученого наркотику за цінами чорного ринку становить понад 11,5 мільйона гривень.

Також дивіться: Поліція на Вінниччині перекрила канал постачання наркотиків у місця позбавлення волі. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Наразі наркокур’єра затримано за ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Іноземець намагався провезти в Україну 2,8 кг кокаїну на 11,5 млн грн, - СБУ 02

У межах кримінального проводження, розпочатого за ст. 305 (контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів) Кримінального кодексу України, вирішуються питання щодо повідомлення підозри затриманому наркокур’єру.

Заходи із викриття протиправної діяльності проводили оперативники та слідчі СБУ спільно з групою портового контролю в аеропорту "Бориспіль" під процесуальним керівництвом Київської обласної прокуратури та за сприяння Державної митної служби України і Держаної прикордонної служби України.

Іноземець намагався провезти в Україну 2,8 кг кокаїну на 11,5 млн грн, - СБУ 03
Іноземець намагався провезти в Україну 2,8 кг кокаїну на 11,5 млн грн, - СБУ 04
Іноземець намагався провезти в Україну 2,8 кг кокаїну на 11,5 млн грн, - СБУ 05
Фото: сайт СБУ

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+7
Вовка держись, всех не переловят.
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14.05.2021 12:51
+4
Так вот почему у нас минус один олигарх! Ваву ломает...
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14.05.2021 12:52
+3
и как вы думаете ,кому это безвозмездно, то бишь без денег достанеться? - правильно)))
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14.05.2021 12:57
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Вовка держись, всех не переловят.
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14.05.2021 12:51 Відповісти
Так вот почему у нас минус один олигарх! Ваву ломает...
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14.05.2021 12:52 Відповісти
не пощастило чуваку...краще би попався десь у Фінляндії або Данії.
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14.05.2021 12:56 Відповісти
Я отето никак не пойму зачем везти контрабас через аеропорт.
Тут два варианта мабуть.
Первый - ето дебилы тупорылые, которые ни разу в жизни на самолёте не летали.
Второй - у них окно на таможне проплачено, а тут случайно избушники нагрянули - и пришлось "углублять" досмотр.
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14.05.2021 12:56 Відповісти
Вова звони Баканову поки вкуснятіну по карманам не розтащіли!!!!!
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14.05.2021 12:57 Відповісти
и как вы думаете ,кому это безвозмездно, то бишь без денег достанеться? - правильно)))
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14.05.2021 12:57 Відповісти
Наверно не слышал про служебных собак натасканные на наркотики
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14.05.2021 12:58 Відповісти
А в джьопу латиносу не заглядували? Може в нього ще пів кіло "на торпеді" приховано?
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14.05.2021 12:58 Відповісти
судя по тому что Вовка несет его каналы поставки работают надежно

или ему Баканов конфискат подгоняет ? Иностранец пытался провезти в Украину 2,8 кг кокаина на 11,5 млн грн, - СБУ - Цензор.НЕТ 8705
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14.05.2021 13:04 Відповісти
Сучий син! Хотів бізнес мусорам підбити! Сяде і надовго. Навіть якщо не патріот
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14.05.2021 13:26 Відповісти
Из-за таких как он, мы от Бубочки ничего вразумительного так и не услышим.
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14.05.2021 13:38 Відповісти
Озадачила констатация стоимости запрещенного вещества...
Рынка оборота кокаина в Украине нет. Или есть? А если есть, то тот, кто приносит цену, есть участником рынка.... Это очевидно?
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14.05.2021 14:21 Відповісти
Не хватает их уже, сердешному.
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14.05.2021 14:26 Відповісти
Наказать СБУшников за недальновидность. Как они посмели лишить Слуг народа источника законотворческой мудрости? В Госдуму России кокаин чемоданами поставляют и там такие перлы, что нашим аж завидно.
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14.05.2021 14:56 Відповісти
Відать довіз до адресата, Вальдемар таке чибучив зранку. Дурь непогана. Хай везе вагонами.
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14.05.2021 15:31 Відповісти
главный кондитер страны останется без своего "агар-агара".
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14.05.2021 22:39 Відповісти
Іноземець намагався провезти в Україну 2,8 кг кокаїну на 11,5 млн грн, - СБУ - Цензор.НЕТ 8294
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15.05.2021 00:41 Відповісти
 
 