Чиновник ОТГ на Дніпропетровщині підозрюється в спричиненні 10 млн грн збитків бюджету громади, - СБУ. ФОТОрепортаж

Керівник ОТГ Дніпропетровського регіону підозрюється в змові з комерційними структурами. Разом вони завдали шкоди бюджету громади майже на 10 млн грн під час відновлення й реконструкції соціальних інфраструктурних об'єктів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

За даними слідства, протягом 2016-2020 років голова ОТГ через виконком громади уклав майже 100 договорів на проведення будівельних робіт з покращення інфраструктури селища на загальну суму майже 43 млн грн. Оперативники спецслужби встановили, що переможцями тендерів ставали афілійовані з керівництвом громади "сумнівні" суб’єкти господарювання. Фірми не мали виробничих потужностей, транспорту і кваліфікованих робітників, необхідних для проведення будівельних робіт.

Задокументовано, що виконання робіт відбувалося з використанням низькоякісних матеріалів. Підрядники не дотримувалися норм і стандартів при проведенні будівельних робіт, що призвело до поступового руйнування об’єктів. Крім того, до кошторисної документації були закладені коефіцієнти, що штучно завищили вартість робіт.

За попередніми оцінками фахівців, сума збитків становить майже 10 мільйонів гривень. Експертна перевірка триває.

Під час проведення санкціонованих обшуків за місцями проживання та роботи фігурантів справи вилучено фінансово-господарську документацію та чорнові записи, які підтверджують протиправну діяльність.

Наразі у межах кримінального провадження за ч. 3 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України планується проведення низки експертиз, після чого буде вирішено питання щодо повідомлення про підозру учасникам протиправної схеми.

Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин правопорушення і притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до оборудки.

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