"УКУ багато зробив і зробить для оновлення України", - Порошенко передав $100 тис. на будівництво Колегіуму Українського католицького університету. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Політика України
П'ятий президент, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко передав 100 тисяч доларів на будівництво нового Колегіуму Українського католицького університету.
Про це повідомляється на офіційній сторінці УКУ у Facebook, передає Цензор.НЕТ.
"Новий Колегіум УКУ – це масштабний формаційний простір для студентів, працівників та гостей нашого університету. Будинок спроєктований за моделлю living learning community – спільноти, що живе і навчається разом. Офіційне відкриття Колегіуму заплановане на 26 червня", - сказано в повідомленні.
Порошенко розповів, чому вирішив інвестувати в УКУ та розвиток якісної освіти: "Український католицький університет – це оновлення і, водночас, відродження традицій української освіти. Це нові підходи не лише до навчання, УКУ формує нове розуміння освіти як залучення до спільноти зі своїми високими цінностями, професійними стандартами і розумінням місії".
"Для мене важливим завжди було і є те, що за втіленням цієї місії стояли люди з великим моральним авторитетом – згадаю владику Любомира Гузара, Великого канцлера Блаженнійшого Святослава, довголітнього ректора і теперішнього президента владику Бориса Ґудзяка, ректора о. Богдана Праха, проректора Мирослава Мариновича. Без перебільшення, можу сказати, що їхнє бачення створило нове явище не лише в освіті, а й у всьому суспільному житті", - зазначає п'ятий президент.
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"На підтвердження цих слів нагадаю, що УКУ стабільно перебуває на найвищий сходинках українських освітніх рейтингів, дає якісну освіту не лише в гуманітаристиці, а й в ІТ, бізнес-менеджменті, в управлінні державним і суспільними процесами. Поза сумнівом, це навчальний заклад ХХІ століття, орієнтований на практику і на успіх його випускників у найрізноманітніших сферах діяльності", - констатує Порошенко.
"А ще важливо, що це український університет, тому що в ньому викладають і навчаються люди з різних кінців України. Вони приносять в його аудиторії розуміння всієї різноманітності нашого життя, формують бачення майбутнього і повертаються, щоб втілити його. Переконаний, що їм це вдасться, що УКУ багато зробив і зробить для оновлення України", - переконаний Порошенко.
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