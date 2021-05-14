Трамвай з пасажирами зійшов з рейок і врізався у стовп в Одесі. ВІДЕО+ФОТО

В Одесі трамвай з пасажирами зійшов з рейок і врізався у стовп. Постраждалих унаслідок інциденту немає.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише місцеве видання dumskaya.net.

Повідомляється, що зійшов з рейок і протаранив стовп трамвай, який прямував за маршрутом №28. Інцидент стався сьогодні вранці на вулиці Леонтовича. У комунальному підприємстві "Одесміськелектротранс" заявили, що трамвай зійшов з рейок після наїзду на сторонній предмет.

В результаті аварії роботу маршруту було зупинено. Жертв і постраждалих немає.

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