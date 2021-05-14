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Трамвай з пасажирами зійшов з рейок і врізався у стовп в Одесі. ВІДЕО+ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Події

В Одесі трамвай з пасажирами зійшов з рейок і врізався у стовп. Постраждалих унаслідок інциденту немає.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише місцеве видання dumskaya.net.

Повідомляється, що зійшов з рейок і протаранив стовп трамвай, який прямував за маршрутом №28. Інцидент стався сьогодні вранці на вулиці Леонтовича. У комунальному підприємстві "Одесміськелектротранс" заявили, що трамвай зійшов з рейок після наїзду на сторонній предмет.

В результаті аварії роботу маршруту було зупинено. Жертв і постраждалих немає.

Трамвай з пасажирами зійшов з рейок і врізався у стовп в Одесі 01

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Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+6
))) згадав містичне на тему одеських трамваїв
(комікс із парфумами у вагоні порадував окремо)

Одесса. Еду в последнем ночном трамвае, в вагоне - я один и контролерша.
Подходит ко мне, даю ей бОльшую денежку. Она:
- Вам один?
Картинно оглядываюсь по сторонам:
- Кхм, ну вроде да..!
Она с паузой смотрит на меня и так меланхолично:
- Ну если вы никого больше не видите, это не значит, что больше никого нет.
Хз, я вроде взрослый сознательный человек и ни во что не верю, но доехал я в каком-то непонятном мне напряжении...

Трамвай з пасажирами зійшов з рейок і врізався у стовп в Одесі - Цензор.НЕТ 8914
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14.05.2021 17:14
+2
Столб перебегал дорогу трамваю!
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14.05.2021 15:56
+2
Нєсправілась с управлєнієм... Трамвай з пасажирами зійшов з рейок і врізався у стовп в Одесі - Цензор.НЕТ 9509
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14.05.2021 16:23
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Прикро, але без потерпілих.
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14.05.2021 14:36 Відповісти
водилу проверили на нарко-алкогольное опьянение? знаем мы этих шумахеров...
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14.05.2021 14:41 Відповісти
Як в анекдоті:
Не трамвай, об'їде - не стовп, відійде.
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14.05.2021 15:11 Відповісти
стовпу медаль, зупинив таку махіну, могла б наробити ще ділов.
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14.05.2021 15:13 Відповісти
Столб перебегал дорогу трамваю!
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14.05.2021 15:56 Відповісти
Мало,что мерсам перебегают,уже на трамваи переключились Трамвай з пасажирами зійшов з рейок і врізався у стовп в Одесі - Цензор.НЕТ 2375
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14.05.2021 16:40 Відповісти
Нєсправілась с управлєнієм... Трамвай з пасажирами зійшов з рейок і врізався у стовп в Одесі - Цензор.НЕТ 9509
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14.05.2021 16:23 Відповісти
))) згадав містичне на тему одеських трамваїв
(комікс із парфумами у вагоні порадував окремо)

Одесса. Еду в последнем ночном трамвае, в вагоне - я один и контролерша.
Подходит ко мне, даю ей бОльшую денежку. Она:
- Вам один?
Картинно оглядываюсь по сторонам:
- Кхм, ну вроде да..!
Она с паузой смотрит на меня и так меланхолично:
- Ну если вы никого больше не видите, это не значит, что больше никого нет.
Хз, я вроде взрослый сознательный человек и ни во что не верю, но доехал я в каком-то непонятном мне напряжении...

Трамвай з пасажирами зійшов з рейок і врізався у стовп в Одесі - Цензор.НЕТ 8914
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14.05.2021 17:14 Відповісти
Трамвай з пасажирами зійшов з рейок і врізався у стовп в Одесі - Цензор.НЕТ 6517
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14.05.2021 18:21 Відповісти
эт у тебя третий глаз еще не открылся, прозреешь - много нового увидишь
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14.05.2021 22:22 Відповісти
Якось приблизно отак...
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14.05.2021 22:31 Відповісти
Терористы захватили,хотели маршрут поменять.
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14.05.2021 16:40 Відповісти
В Одессе трамвай с пассажирами сошел с рельсов и врезался в столб. Пострадавших в результате инцидента нет. Источник: https://censor.net/ru/p3265307

Це знак сєпарам в Україні що з ними буде...
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14.05.2021 17:38 Відповісти
Столб принципиальный и со своего места не сошёл.
На таких столбах и держится Мир.
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14.05.2021 20:14 Відповісти
Столб переходил не по зебре.
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15.05.2021 01:13 Відповісти
Кучу ржавого металла стянутого рекламной липучкой, нельзя назвать трамваем.
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15.05.2021 13:59 Відповісти
 
 