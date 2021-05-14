Трамвай з пасажирами зійшов з рейок і врізався у стовп в Одесі. ВІДЕО+ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Події
В Одесі трамвай з пасажирами зійшов з рейок і врізався у стовп. Постраждалих унаслідок інциденту немає.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише місцеве видання dumskaya.net.
Повідомляється, що зійшов з рейок і протаранив стовп трамвай, який прямував за маршрутом №28. Інцидент стався сьогодні вранці на вулиці Леонтовича. У комунальному підприємстві "Одесміськелектротранс" заявили, що трамвай зійшов з рейок після наїзду на сторонній предмет.
В результаті аварії роботу маршруту було зупинено. Жертв і постраждалих немає.
Топ коментарі
+6 Welt Schmerz
показати весь коментар14.05.2021 17:14
+2 Паравоз
показати весь коментар14.05.2021 15:56
+2 Злий Грицько
показати весь коментар14.05.2021 16:23
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Будь ласка, зачекайте...
Не трамвай, об'їде - не стовп, відійде.
(комікс із парфумами у вагоні порадував окремо)
Одесса. Еду в последнем ночном трамвае, в вагоне - я один и контролерша.
Подходит ко мне, даю ей бОльшую денежку. Она:
- Вам один?
Картинно оглядываюсь по сторонам:
- Кхм, ну вроде да..!
Она с паузой смотрит на меня и так меланхолично:
- Ну если вы никого больше не видите, это не значит, что больше никого нет.
Хз, я вроде взрослый сознательный человек и ни во что не верю, но доехал я в каком-то непонятном мне напряжении...
Це знак сєпарам в Україні що з ними буде...
На таких столбах и держится Мир.