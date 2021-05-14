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Російський підліток незаконно перетнув кордон з Україною: заявив, що "в пошуках кращого життя", - Держприкордонслужба. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Суспільство Фоторепортаж

Вчора місцеві жителі допомогли прикордонникам Харківського загону зупинити підлітка, який незаконно перетнув державний кордон України з РФ.

Про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби, передає Цензор.НЕТ.

"Про рух невідомого від кордону вглиб України дільничному інспектору прикордонної служби повідомив місцевий житель. Інформація негайно була передана до відділу прикордонної служби. Прикордонний наряд, який відразу висунувся в зазначений район, зупинив хлопця. Виявилося, що він незаконно перетнув кордон у районі населеного пункту малі Проходи. Документів, що засвідчують його особу, у хлопця не було. За словами хлопця, йому нещодавно виповнилося 15 років. Він громадянин РФ і прямує з Ленінградської області РФ в Україну у пошуках кращого життя. Наразі тривають заходи щодо встановлення особи хлопця", - сказано в повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Громадянин РФ тікав через кордон, щоб попросити притулок в Україні, - Держприкордонслужба. ФОТОрепортаж

Російський підліток незаконно перетнув кордон з Україною: заявив, що в пошуках кращого життя, - Держприкордонслужба 01
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Топ коментарі
+42
И не только кацапы. Наши ватники тоже. Любят Расею, но , какого-то хрена, с Украины не валят
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14.05.2021 16:16
+34
Міцний у нас східний кордон 🥴
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14.05.2021 16:13
+30
Кацапы на генетическом уровне понимают что жизнь в Украине лучше Российский подросток незаконно пересек границу с Украиной: заявил, что "в поисках лучшей жизни", - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 7020 Российский подросток незаконно пересек границу с Украиной: заявил, что "в поисках лучшей жизни", - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 1924
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14.05.2021 16:14
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Міцний у нас східний кордон 🥴
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14.05.2021 16:13 Відповісти
Там и у российских интамнетов проблемы с географией, и даже Путлер говорит границы Мокшастана нигде не заканчиваются. Вот мальчик в трусиках и пришел к бандерам.
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14.05.2021 18:05 Відповісти
Мальчик в трусиках пришел искать лучшую жизнь? Прям как в "апокалипсисе" 2006.

Російський підліток незаконно перетнув кордон з Україною: заявив, що "в пошуках кращого життя", - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 1652
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14.05.2021 23:52 Відповісти
девочку свою он в Украину не брал, потому что с обизяной его бы точно завернули
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15.05.2021 01:35 Відповісти
Кацапы на генетическом уровне понимают что жизнь в Украине лучше Российский подросток незаконно пересек границу с Украиной: заявил, что "в поисках лучшей жизни", - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 7020 Российский подросток незаконно пересек границу с Украиной: заявил, что "в поисках лучшей жизни", - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 1924
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14.05.2021 16:14 Відповісти
И не только кацапы. Наши ватники тоже. Любят Расею, но , какого-то хрена, с Украины не валят
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14.05.2021 16:16 Відповісти
в новости прекрасно всё...
"О движении неизвестного от границы в тыл Украины участковому инспектору пограничной службы сообщил местный житель "



т.е. - погранцы и не знали бы, если бы местное население не сообщило..
тут особо и не скрывался пацан.. а будь это спецгруппа, да ночью - никто бы и не увидил..
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14.05.2021 16:19 Відповісти
Смотрел ролик на ютубе как кацапский дальнобойщик в Украину заезжал. Слова погранца: "Вы откуда едете?" "Как Ваша фамилия?" "Вы курите?" "А сигареткой не угостите?" И это первый кого водила встретил в Украине и который формирует первое впечатление о стране... Гребаный стыд!
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14.05.2021 16:26 Відповісти
Местный житель группу принял бы накормил и обогрел, а тут что возьмешь с голодранца.
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14.05.2021 16:55 Відповісти
Да, тут не прокатит - подобрали, обогрели. Скорее - обобрали, подогрели. ))
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14.05.2021 17:51 Відповісти
Российский подросток незаконно пересек границу с Украиной: заявил, что "в поисках лучшей жизни", - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 1397
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14.05.2021 16:15 Відповісти
Похож. Жаль там физиономию затушевали.
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14.05.2021 16:33 Відповісти
Пошёл в лес ягель искать, и заблудился. ))
А если серьёзно,то это хорошо, значит не вся молодёжь внимает пропаганде, хоть у кого-то сознание работает.
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14.05.2021 16:15 Відповісти
А может боярышник, преемственность поколений так сказать.
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14.05.2021 16:56 Відповісти
Не, он ещё явно не в том возрасте, чтобыего потреблять.
Так сказать, ишо не возмужал. ))
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14.05.2021 17:48 Відповісти
а, може валежник
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14.05.2021 17:16 Відповісти
Кто знает, у них с газификацией не очень гут, не везде есть. ))
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14.05.2021 17:46 Відповісти
выдадут назад для еще лучшей жизни
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14.05.2021 16:16 Відповісти
пацан под пугало замаскировался а стукач его сдал. Интересно почем? Российский подросток незаконно пересек границу с Украиной: заявил, что "в поисках лучшей жизни", - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 8209
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14.05.2021 16:16 Відповісти
Дядюшка АУ?)))))
Российский подросток незаконно пересек границу с Украиной: заявил, что "в поисках лучшей жизни", - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 9235
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14.05.2021 16:16 Відповісти
Сибирь - в протилежну сторону.
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14.05.2021 16:17 Відповісти
А може це той випадок коли у кацапа мізки запрацювали? Российский подросток незаконно пересек границу с Украиной: заявил, что "в поисках лучшей жизни", - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 6130
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14.05.2021 16:33 Відповісти
Адекватність кацапа ЗАВЖДИ спотикається на українському питанні.
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14.05.2021 16:35 Відповісти
Понять, простить и...
...и выпихнуть назад в Орду.
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14.05.2021 16:17 Відповісти
... выпихнуть (за поребрик) быстрее его поросячьего визгу, не разбираясь, бо без паспорта.
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14.05.2021 16:27 Відповісти
" россиянин мечтает о двух вещах - выгнать всех нероссиян из московии
и уехать жить за границу " (с)
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14.05.2021 16:18 Відповісти
кацапа занесло к нам ветром ,
трусы на лямках, рост-два метра,
сначала думали - румын...
но , был в лаптях и без штанин Российский подросток незаконно пересек границу с Украиной: заявил, что "в поисках лучшей жизни", - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 8507
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14.05.2021 16:20 Відповісти
Судя по прикиду пацан хотел попасть в Карпаты.... Российский подросток незаконно пересек границу с Украиной: заявил, что "в поисках лучшей жизни", - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 4041
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14.05.2021 16:21 Відповісти
отпадает: без паспорта, до того ж, вiн не знае, чо таке мешти
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14.05.2021 16:25 Відповісти
Не не не назад пусть там ищет нафиг нада.
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14.05.2021 16:28 Відповісти
Розіпнутий хлопчик прийшов до бандерівців найматись рабом,хоча б другим. Российский подросток незаконно пересек границу с Украиной: заявил, что "в поисках лучшей жизни", - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 5804
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14.05.2021 16:30 Відповісти
Ленинград, Ленинград, я ещё не хочу умирать..
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14.05.2021 16:33 Відповісти
А чего не в Китай или в Беларусь? Ну хотя бы в Северную Корею или Абхазию?
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14.05.2021 16:35 Відповісти
Тянет. Возможно, его прабабка на Украине умерла.
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14.05.2021 16:37 Відповісти
Похоже пацан просто уроки географии в школе прогулял, вот и заблукав.
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14.05.2021 16:39 Відповісти
на первый взгляд выглядит, как дурачек, а на деле РФ может посылать таких мол дурачков, чтобы разведать реакцию и готовность Украины по данному направлению.
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14.05.2021 16:37 Відповісти
уже побежали ? Російський підліток незаконно перетнув кордон з Україною: заявив, що "в пошуках кращого життя", - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 2908
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14.05.2021 16:38 Відповісти
с одной шестой массово бегут науковцы. к примеру... Російський підліток незаконно перетнув кордон з Україною: заявив, що "в пошуках кращого життя", - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 784
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14.05.2021 17:23 Відповісти
А интересно, что ему в "вяликой" не хватало??
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14.05.2021 17:02 Відповісти
Треба уважно слідкувати.
Якщо б я хотів перевірити ефективність кордону і можливість проникнення дрг із вантажем, то спочатку б засилав таких кадрів типу безхатченків і дурників. А вже потім саму групу.
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14.05.2021 17:12 Відповісти
+1
Якщо захочуть вторгнутись, то таких випадків побільшає
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14.05.2021 19:50 Відповісти
Поворот на 180 градусов и вперед!
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14.05.2021 17:18 Відповісти
В ленобласти очень холодно, даже летом. Пацан просто погреться к бандерам шел.
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14.05.2021 17:48 Відповісти
А как же бандеровцы кровожадные?
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14.05.2021 18:00 Відповісти
Судя по тому,как там и кто шляется,деревню и местность пора переименовать в ,,Большой проход,, из ,,Малого прохода,,
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14.05.2021 18:08 Відповісти
Большой задний проход.
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15.05.2021 10:16 Відповісти
Предыдущего (совершеннолетнего) искателя хорошей жизни наши доблестные погранцы выдали обратно на Роиссю. А чо такого.
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14.05.2021 18:28 Відповісти
А де ж кроліка СТІНА...?????????
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14.05.2021 18:40 Відповісти
клоун розпродав на Великій приватизації
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14.05.2021 19:49 Відповісти
Петров или Баширов?
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14.05.2021 18:43 Відповісти
Не хоче служити путлєру.
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14.05.2021 19:14 Відповісти
+ ще варіант: на мордорі зараз пачками "навальнят" пакують...
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14.05.2021 21:55 Відповісти
Хлопчик сам сказал, что искал лучшей жизни и ушёл из Мордора, если его туда вернут - вероятно там его и прикопают, если он осознанно ушёл искать лучшей жизни, вот ту другой вопрос - в Лугандонии созданы "лагеря" для военной подготовки подрастающей молодежи из оставшихся под оккупацией граждан Украины, обкатают их после такой подготовки на передовой и начнут засылать для проведения диверсий, вот будет проблема.
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14.05.2021 19:25 Відповісти
надо укреплять забор, и таких гнать нахер обратно. Чем сильнее будет окукливаться в собственных границах путлеровский режим, тем более массово лапти будут чапать в нашу сторону, в поисках пропитания. В жопу таких, в 1919 году Скоропадский уже сделал ошибку, принял этиз ********* у себя, спасая от большевистского террора. Потом они изнывали от украинизации и радостно встречали войска Деникина, а затем и Муравьева
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14.05.2021 19:46 Відповісти
Може заслали дурня кордон прощупати?
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14.05.2021 19:48 Відповісти
я так и не понял: а где "европейский вал" Яценюка?
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14.05.2021 21:56 Відповісти
Російський підліток незаконно перетнув кордон з Україною: заявив, що "в пошуках кращого життя", - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 7381
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15.05.2021 09:33 Відповісти
Теперь можно смело сказать что на России каждый дурак знает что в Украине лучше
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16.05.2021 02:39 Відповісти
 
 