Російський підліток незаконно перетнув кордон з Україною: заявив, що "в пошуках кращого життя", - Держприкордонслужба. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Суспільство Фоторепортаж
Вчора місцеві жителі допомогли прикордонникам Харківського загону зупинити підлітка, який незаконно перетнув державний кордон України з РФ.
Про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби, передає Цензор.НЕТ.
"Про рух невідомого від кордону вглиб України дільничному інспектору прикордонної служби повідомив місцевий житель. Інформація негайно була передана до відділу прикордонної служби. Прикордонний наряд, який відразу висунувся в зазначений район, зупинив хлопця. Виявилося, що він незаконно перетнув кордон у районі населеного пункту малі Проходи. Документів, що засвідчують його особу, у хлопця не було. За словами хлопця, йому нещодавно виповнилося 15 років. Він громадянин РФ і прямує з Ленінградської області РФ в Україну у пошуках кращого життя. Наразі тривають заходи щодо встановлення особи хлопця", - сказано в повідомленні.
Будь ласка, зачекайте...
"О движении неизвестного от границы в тыл Украины участковому инспектору пограничной службы сообщил местный житель "
т.е. - погранцы и не знали бы, если бы местное население не сообщило..
тут особо и не скрывался пацан.. а будь это спецгруппа, да ночью - никто бы и не увидил..
А если серьёзно,то это хорошо, значит не вся молодёжь внимает пропаганде, хоть у кого-то сознание работает.
Так сказать, ишо не возмужал. ))
...и выпихнуть назад в Орду.
и уехать жить за границу " (с)
трусы на лямках, рост-два метра,
сначала думали - румын...
но , был в лаптях и без штанин
Якщо б я хотів перевірити ефективність кордону і можливість проникнення дрг із вантажем, то спочатку б засилав таких кадрів типу безхатченків і дурників. А вже потім саму групу.
Якщо захочуть вторгнутись, то таких випадків побільшає