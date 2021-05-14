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Дніпропетровщина (2368) меморіальна дошка (190) втрати (3826) 25 окрема повітряно-десантна бригада (109)

На Дніпропетровщині відкрили меморіальну дошку воїну 25-ї ОПДБр Ростиславу Данілову. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Суспільство Фоторепортаж

На Дніпропетровщині на фасаді П'ятихатської загальноосвітньої школи №1 встановили і урочисто відкрили меморіальну дошку її випускникові - солдату Ростиславу Данілову, кулеметникові 25-ї Дніпропетровської повітряно-десантної бригади. 27-річний воїн-десантник загинув 8 листопада 2017 під час виконання бойового завдання поблизу міста Авдіївка Донецької області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на АрміяInform.

На Дніпропетровщині відкрили меморіальну дошку воїну 25-ї ОПДБр Ростиславу Данілову 01

На церемонії були присутні мати Ростислава Світлана Данілова, керівники місцевої влади, військовослужбовці, вчителі та учні, представники громадської організації "Родинне коло загиблих Героїв Дніпропетровщини" та небайдужі. Право відкрити меморіальну дошку було надано мамі полеглого героя — Світлані Миколаївні. Присутні на пам’ятному заході вшанували загиблого воїна хвилиною мовчання. До меморіального знака поклали квіти.

На Дніпропетровщині відкрили меморіальну дошку воїну 25-ї ОПДБр Ростиславу Данілову 02
На Дніпропетровщині відкрили меморіальну дошку воїну 25-ї ОПДБр Ростиславу Данілову 03

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У Синельниковому на Дніпропетровщині відкрили меморіальні дошки п'ятьом загиблим у зоні АТО воїнам: вони були серед перших мобілізованих на захист України. ФОТОрепортаж

Ростислав Данілов народився 19 червня 1990 року в Росії. Ще в дитинстві переїхав з матір’ю до П’ятихаток, а в 2016 році до Дніпра. Закінчивши 9 класів школи Ростислав продовжив навчання в професійному училищі у Жовтих Водах, де здобув фах токаря. Спочатку працював за спеціальністю у Дніпрі, а потім перейшов до локомотивного депо у П’ятихатках, де був зварювальником. Захоплювався авто та мототехнікою, історичною літературою та бойовими породами собак.

Близько опівдня 8 листопада 2017 року під час вогневого протистояння з противником в районі шахти "Бутівка" солдат Данілов зазнав смертельного поранення у живіт від кулі ворожого снайпера. Він помер дорогою до лікарні.

На Дніпропетровщині відкрили меморіальну дошку воїну 25-ї ОПДБр Ростиславу Данілову 04

Поховали Ростислава 11 листопада 2017-го на Шевченківському кладовищі Дніпра. Указом Президента України за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, Данілов Ростислав Олексійович нагороджений орденом "За мужність" III ступеня (посмертно).

Також дивіться: Меморіальну дошку загиблому на Донбасі морпіху 36-ї ОБрМП Олександру Швецю відкрили в Олександрії. ФОТОрепортаж

Автор: Анастасія Потіха
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на одной школе уже 4 памятные доски... 4 ...
ГЕРОЯМ СЛАВА !!!

На Днепропетровщине открыли мемориальную доску воину 25-й ОВДБр Ростиславу Данилову - Цензор.НЕТ 496

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14.05.2021 16:49 Відповісти
Сумно...
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14.05.2021 16:58 Відповісти
Один защищал Украину, другой кривлялся на сцене!
Ну, вы поняли какая мама выбрасывала повестки....
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14.05.2021 17:18 Відповісти
25ка в частности и область-в целом понесла самые большие боевые потери,к сожалению.
Десантники не умирают,они десантируются на небо.
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14.05.2021 19:50 Відповісти
ЦАРСТВО НЕБЕСНЕ ГЕРОЮ
На Дніпропетровщині відкрили меморіальну дошку воїну 25-ї ОПДБр Ростиславу Данілову - Цензор.НЕТ 4863
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14.05.2021 20:09 Відповісти
Вічна світла пам'ять, шана та земний уклін усім полеглим за Батьківщину Героям.....
На Дніпропетровщині відкрили меморіальну дошку воїну 25-ї ОПДБр Ростиславу Данілову - Цензор.НЕТ 866
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14.05.2021 21:40 Відповісти
 
 