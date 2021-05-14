На Дніпропетровщині відкрили меморіальну дошку воїну 25-ї ОПДБр Ростиславу Данілову. ФОТОрепортаж

На Дніпропетровщині на фасаді П'ятихатської загальноосвітньої школи №1 встановили і урочисто відкрили меморіальну дошку її випускникові - солдату Ростиславу Данілову, кулеметникові 25-ї Дніпропетровської повітряно-десантної бригади. 27-річний воїн-десантник загинув 8 листопада 2017 під час виконання бойового завдання поблизу міста Авдіївка Донецької області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на АрміяInform.

На церемонії були присутні мати Ростислава Світлана Данілова, керівники місцевої влади, військовослужбовці, вчителі та учні, представники громадської організації "Родинне коло загиблих Героїв Дніпропетровщини" та небайдужі. Право відкрити меморіальну дошку було надано мамі полеглого героя — Світлані Миколаївні. Присутні на пам’ятному заході вшанували загиблого воїна хвилиною мовчання. До меморіального знака поклали квіти.





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Ростислав Данілов народився 19 червня 1990 року в Росії. Ще в дитинстві переїхав з матір’ю до П’ятихаток, а в 2016 році до Дніпра. Закінчивши 9 класів школи Ростислав продовжив навчання в професійному училищі у Жовтих Водах, де здобув фах токаря. Спочатку працював за спеціальністю у Дніпрі, а потім перейшов до локомотивного депо у П’ятихатках, де був зварювальником. Захоплювався авто та мототехнікою, історичною літературою та бойовими породами собак.

Близько опівдня 8 листопада 2017 року під час вогневого протистояння з противником в районі шахти "Бутівка" солдат Данілов зазнав смертельного поранення у живіт від кулі ворожого снайпера. Він помер дорогою до лікарні.

Поховали Ростислава 11 листопада 2017-го на Шевченківському кладовищі Дніпра. Указом Президента України за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, Данілов Ростислав Олексійович нагороджений орденом "За мужність" III ступеня (посмертно).

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